Der gesamte Rems-Murr-Kreis soll bis 2035 klimaneutral sein

Das einstimmige Votum des Kreistages für das vierte Klimaschutz-Handlungsprogramm „Miteinander.Handeln.Jetzt“ ist ein Signal. Miteinander – allein wird es der Landkreis nicht schaffen. Handeln – die Zeit des Redens ist vorbei. Jetzt – der Welt läuft die Zeit davon. Am Montag hat der Kreistag beschlossen, dass der Rems-Murr-Kreis bis 2035, spätestens 2040 klimaneutral sein solle. Das neue Handlungsprogramm 2023-2026 geht damit über die drei vorherigen hinaus, bei denen lediglich die Klimaneutralität der Landkreisverwaltung bis 2030 angestrebt wurde. „Das reicht nicht mehr aus“, schreibt Landrat Richard Sigel im Vorwort. Der Rems-Murr-Kreis müsse sich in seiner Vorreiter- und Vorbildrolle im Klimaschutz über seinen Wirkungskreis hinaus zur Klimaneutralität des gesamten Kreises „bis 2035, (aller-)spätestens zum Jahr 2040“ bekennen.

In ihren Haushaltsreden haben die Fraktionen und Zählgemeinschaften des Kreistages das Thema Klimaschutz aufgegriffen und sich zur Klimaneutralität bekannt.

CDU: Eine Absichtserklärung, für die es sich zu arbeiten lohnt

„Wir spüren die Klimakrise in den vergangenen Jahren immer mehr“, sagte Armin Mößner für die CDU-Fraktion, „Wir als Christdemokraten leugnen diese Entwicklung nicht. Im Gegenteil: Wir müssen ihr ins Auge sehen, Lösungen finden und die Schöpfung bewahren.“ Mößner räumte ein, dass mit den jährlich 3,7 Millionen Euro, die im Budget für Klimaschutz vorgesehen sind, das hehre Ziel nicht zu erreichen sei. „Wir erreichen es letztlich nur durch massive investive Maßnahmen und Anstrengungen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien sowie CO2-Bindungen im privaten und gewerblichen Bereich.“ Doch bei allen Anstrengungen gebe sich die CDU-Fraktion nicht der Illusion hin, dass der Kreis es bis 2035 oder 2040 schaffen werde. „Wir sind Realisten und sehen es als, ja, gerade in der aktuellen Lage als Absichtserklärung, für die es sich aber zu arbeiten lohnt.“

Freie Wähler: Ja zur Windkraft – Verfahren beschleunigen

Jan Schölzel bekräftigte für die Freien Wähler das „Ja zum weiteren Ausbau der Windkraft im Kreis“. Die Freien Wähler drängen darauf, dass Verfahrensabläufe beschleunigt werden. Die eingerichtete Task-Force ist der richtige Schritt. Das Handlungsprogramm trage nicht den Titel „Miteinander. Diskutieren. Jetzt“, sondern es sei völlig zu Recht von Handeln die Rede: „Kommen wir raus aus dem Diskutieren und rein in die Umsetzung.“

Die Zeit der Analysen, Untersuchungen und Beratungen sei vorbei. „Was jetzt zählt, sind Kilowatt-Peak auf den Dächern oder geeigneten Freiflächen.“ Klimaschutz könne nur als Gemeinschaftswerk gelingen: Öffentliche Hand, Kreis und Kommunen seien genauso gefordert wie die Unternehmen und jeder einzelnen Bürger.

Grüne: Klimaschutz zahlt sich aus, ein günstiges Nahverkehrsticket auch

„Investitionen in den Klimaschutz sind Investitionen in die Zukunft“, sagte Bernd Messinger für Bündnis 90/Die Grünen zum Klimaschutz-Handlungsprogramm. Vorausschauendes Klimaschutz-Handeln zahle sich aus. Wer schon heute eine Photovoltaikanlage und Solarthermie auf dem Dach hat, brauche sich über steigende Energiekosten weniger Sorgen zu machen. „Zudem muss noch die Windkraft endlich auch im Rems-Murr-Kreis einen Schub bekommen“, sagte Messinger.

Im Bereich der Mobilität liege das größte Potenzial für Klimaschutzeffekte, sagte der grüne Kreisrat weiter. Das Neun-Euro-Ticket habe eindrucksvoll gezeigt, wie Busse und Bahnen angenommen werden, „wenn gute Rahmenbedingungen, wie ein günstiger Preis und ein einfaches Tarifsystem, gegeben sind“.

SPD: Die Dörfer auf dem Land nicht vergessen – On-Demand-Busse

Jürgen Hestler (SPD) ging in seiner eher philosophisch und grundsätzlich gehaltenen Haushaltsrede nicht konkret auf das Klimaschutz-Handlungsprogramm ein. Zum öffentlichen Personennahverkehr merkte der Sozialdemokrat an, dass die Projekte wie Mobilitätspass und Mobilitätsgarantie wieder einmal „von Städtern für Städte“ gedacht seien. „Was für die Städte und Ballungsgebiete gut ist, taugt nicht automatisch für den ländlichen Raum“, sagte Hestler. „Eine Mobilitätsgarantie von 5 bis 24 Uhr mit einem 30-Minuten-Takt bis nach Vorderwestermurr oder gar Hinterwestermurr ist absolut realitätsfern und völlig unnötig.“ Es passe auch nicht in die Zeit, wenn große Gelenkbusse warme Luft durch die Gegend fahren. Die stereotyp wiederholte Forderung nach Ausbau des ÖPNV müsse zwischen Stadt und Land differenziert werden: „Taktverdichtung und Ausbau in den Städten, praktikable On-Demand-Angebote und mehr Park&Ride-Plätze - natürlich mit Solarbedachung - an den S-Bahn-Stationen am Rande der Städte und Ballungsgebiete.“

FDP-FW: Zu wenig Wind für die Windkraft

Ulrich Lenk trug seine Bedenken gegenüber einzelnen Punkten des Handlungsprogramms vor, das aber von seiner FDP-FW-Fraktion als Ganzes mitgetragen werde. Vor allem den weiteren Ausbau der Windkraft an Rems und Murr sieht Lenk mangels kräftiger Winde hierzulande kritisch. „Weil die volatile Windenergie eine Ausgleichsenergie braucht, die wir eigentlich mit Gaskraftwerken schaffen wollten, bleibt es eine Illusion zu glauben, dass wir die Probleme im eigenen Landkreis lösen könnten.“ Vielmehr gehe es nur auf internationaler Ebene.

Skeptisch ist Lenk auch gegenüber einem weiteren Ausbau des ÖPNV. „Denn wer glaubt, dass ganz viele Bürgerinnen und Bürger vor allem im ländlichen Raum auf ihr Auto verzichten, der wird sich täuschen.“

Linke/ÖDP: „Viel zu wenig, zu langsam, zu mutlos“

Einzig die Zählgemeinschaft Die Linke/ÖDP hat am Montag bei der Beschlussfassung des Handlungspogramms kräftig Essig in den Remstäler Klimaschutz-Wein gegossen. Linken-Kreisrat Ronald Borkowski bekräftigte seine Kritik aus den Vorberatungen: „Viel zu wenig, zu langsam, zu mutlos, um das verkündete Ziel der Klimaneutralität in 2035 zu erreichen.“ Besonders betreffe dies den Bereich Verkehr. „Nirgendwo ist der Anspruch zwischen Klimaschutz-Anspruch und -Wirklichkeit größer.“ Ein ÖPNV-Konzept, das sich wirklich an den Klimazielen orientiere, solle erst nach 2026 erarbeitet werden. Bis dahin sei ein leicht geschöntes ,Weiter so’“ geplant. Um jedoch 2035 einen klimaneutralen Personennahverkehr zu bekommen, müsse bereits 2030 eine ÖPNV-Quote von etwa 50 Prozent erreicht werden, sagte Borkowski. Mit Mehrheit lehnte der Kreistag Borkowkis Antrag ab, zeitnah ein Konzept für einen klimaneutralen ÖPNV in Auftrag zu geben.