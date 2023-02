Der Glücksfall Benjamin Dank der UN-Behindertenrechtskonvention geht Benjamin trotz seiner Behinderung in einen KindergartenWeinstadt/Waiblingen. Vor einem Jahr berichteten wir über Benjamin. Er hatte als Kleinkind einen Unfall, ihm drohte schwere Behinderung. Seine Eltern hatten dafür gekämpft, dass er mit einem Jahr Frühförderung erhielt. Inzwischen geht Benjamin in den Kindergarten. Er braucht noch Hilfe, doch er hat sich prächtig entwickelt. Sein Beispiel zeigt, dass der Inklusionsgedanke der UN-Behindertenrechtskonvention richtig ist.

Den Vierjährigen hält’s kaum auf seinem Stuhl. Seinen Apfel soll er essen, aber da draußen, dort, wo die Kumpels rennen, ist’s viel spannender. „Bleib mal sitzen, bis der Mund leer ist, dann trink aus und räum’ auf“, sagt Miriam Fakhri.

„Benjamin hat Schnupfen“, sagt Benjamin. Hat er das wirklich gesagt? Wer ihn nicht richtig gut kennt, muss interpretieren. Und Miriam Fakhri meint, er habe gar keinen. „Aber vorhin hatte er’s auch schon von Tempos“, sagt sie. Miriam Fakhri versteht Benjamin schon ziemlich gut. Seit dem 1. November ist sie von Dienstag bis Freitag mit ihm zusammen. Sie ist seine Integrationshelferin im Beutelsbacher Kindergarten Sonnenhang. Sie ist für ihn da, widmet sich aber nicht nur ausschließlich ihm. „Die Integration soll ja gelebt werden.“

Benjamin flitzt los, räumt seinen Rucksack auf, geht mit Miriam Fakhri aufs Klo und hüpft dann die Treppen hinunter. Er will zu den anderen Kindern.

„Ich möchte mich bei allen, die mich die letzten Jahre so liebevoll unterstützt und betreut haben, herzlich bedanken. Es ist Ihrer Unterstützung und Hilfe zu verdanken, dass ich so ein liebenswürdiger kleiner Racker geworden bin.“ Das schreibt Benjamin auf einer Weihnachtskarte. Ehrlich gesagt, es schreiben seine Eltern, doch auf der Vorderseite der Postkarte grinst ein tomatensoßenverschmierter Vierjähriger dem Betrachter entgegen, fährt Laufrad, schaukelt, schwimmt.

Der Fall Benjamin ist längst zum Glücksfall geworden. Seine Eltern konnten für ihn eine Frühförderung ab dem ersten Lebensjahr durchsetzen; aus dem Kind, dem durch seinen schrecklichen Unfall eine schwere geistige und körperliche Behinderung drohte, und das in seiner Entwicklung weit hinter den Gleichaltrigen herhinkte, ist ein quietschfideler Vierjähriger geworden. Von all den schrecklichen, belastenden Dingen ist „auf der Straße“, sagt Vater Lukas Böhringer, nichts mehr zu sehen. Benjamin ist einfach entzückend. So entzückend, wie kleine Jungs in diesem Alter eben sind. „Wenn ich sehe, was die Frühförderung beim Benjamin bewirkt hat – das ist sensationell. Wir hätten ihm daheim das alles nicht beibringen können“, sagt sein Vater.

Doch Benjamin ist auch zum Glücksfall für andere geworden: Im Zuge der Weichenstellung für sein Schicksal wurde die Handhabung der Frühförderung für alle bedürftigen Kinder im Kreis geändert. Seit Benjamins Eltern im Geschäftsbereich Soziales vor nicht ganz drei Jahren deutlich machten, dass die Lebenswirklichkeit von Familien längst ganz anders aussieht, als es die baden-württembergische Gesetzesauslegung noch annahm, dass Kinder heute nicht erst mit drei, sondern oft schon viel früher in Kitas oder Horte gehen, wurde das Bezugsalter für Frühförderung im Rems-Murr-Kreis grundsätzlich von drei Jahren auf ein Jahr abgesenkt.

Harald Goldbach, Fachbereichsleiter Eingliederungshilfe im Geschäftsbereich Soziales beim Landratsamt, hat guten Grund, Benjamin und all die anderen Kinder, die behindert sind oder denen eine Behinderung droht, so zu helfen: Seit dem Jahr 2009 schon gilt die UN-Behindertenrechtskonvention. Und diese verlangt von der Gesellschaft nicht mehr nur die „Integration“ von Behinderten, sondern deren „soziale Inklusion“. Das heißt: Alle, auch die Behinderten, sollen am ganz normalen Leben teilhaben können. Keiner soll mehr in Extra-Einrichtungen leben, lernen und arbeiten und jeder soll so viel Autonomie und Unabhängigkeit wie nur irgend möglich wahren können. Die Gesellschaft soll sich auf die Bedürfnisse der Behinderten einstellen, deren Besonderheiten nicht mehr als Mangel, sondern als normaler Bestandteil menschlichen Lebens zu betrachten sind.

Für Kinder ganz besonders wichtig ist die Aussage der Behindertenrechtskonvention zur Bildung: Niemand darf vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden, es besteht ein Rechtsanspruch auf gemeinsamen Unterricht mit Nichtbehinderten. An diese Forderung knüpften Benjamins Eltern an, die für ihren Sohn genau dies verlangten. Und natürlich in Konsequenz auch die entsprechende Unterstützung benötigten, noch immer benötigen und inzwischen auch problemlos bekommen.

„Hallo!“ Benjamin geht in den Gruppenraum. Hier sind schon eine ganze Menge anderer Kinder. Zwei Mädchen spielen Pferd, ein Bub diskutiert mit seiner Erzieherin. Auf dem Tisch liegt ein angefangenes Puzzle. Das würde Benjamin gerne weitermachen. „Das geht nicht, das macht der Ruben nachher weiter“, sagt die Erzieherin. „Uben“ sagt Benjamin und sucht sich ein anderes Spiel: Bunte kleine Holztiere muss er aufeinanderstapeln. Er spielt mit Miriam Fakhri. „Jetzt bist du dran“, sagt sie. Den Würfel soll er anschauen. Stattdessen leert er die Schachtel aus. Alle Tierchen fallen heraus, eins landet unter dem Tisch. Benjamin kriecht nach unten und holt das fehlende Teil wieder. „Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben“, zählt er. Miriam Fakhri nickt. – Benjamin habe noch eine kurze Aufmerksamkeits- und Konzentrationsspanne und brauche immer wieder Auszeiten, heißt es im Protokoll des Runden Tischs, der Institution, bei der Fachleute der Frühförderung, Erzieherinnen, das Landratsamt und die Eltern von Benjamin beisammensitzen und über das weitere Vorgehen beraten. Er benötigt weiterhin Krankengymnastik, Logo- und Ergotherapie. Seine Bewegungsabläufe seien teilweise noch unkoordiniert und er verfüge noch nicht über eine altersgemäße Gefahreneinschätzung. Auch spreche er nicht immer verständlich. Doch es seien erkennbare Fortschritte zu verzeichnen. Und: Er sei durchsetzungsstark und brauche klare Ansagen und Konsequenzen.

Benjamin bekommt „begleitende Hilfe“ und „pädagogische Hilfe“, das heißt, seine Integrationshelferin Miriam Fakhri begleitet ihn durch den Kindergartenalltag und fördert ihn außerdem gezielt. Im zwölften Sozialgesetzbuch ist zu lesen: „Personen, die durch eine Behinderung . . . wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe . . .“ Der Kreis arbeitet in der Regel mit Deckelung, das heißt, ab einem bestimmten Betrag ist Schluss. Doch im Gesetz ist kein Limit angegeben. Das Landratsamt entscheidet über den Betrag mit den Beteiligten des Runden Tisches und geht laut Harald Goldbach von der Deckelung ab, „wenn ein erhöhter behinderungsbedingter Bedarf besteht“.

Im Gesetz steht weiter: „Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.“

Benjamins Gesellschaft ist zurzeit der Kindergarten, in dem er sich zurechtfinden muss und in dem er Aufgaben zu lösen hat. Er muss beim Stuhlkreis mitmachen und mitsingen. Bewegungsspiele machen ihm Spaß. Der Kindergartenalltag sei anstrengend für ihn, aber er komme gern, sagt Miriam Fakhri. „Ohne Integrationskraft würde es im Moment noch nicht gehen“, sie weiß aber nicht, wie er sich entwickeln wird. Man müsse abwarten.

Miriam Fakhri widmet sich der Feinmotorik und lässt Benjamin kneten. Und, ganz wichtig, sie kommuniziert mit ihm. „Eine Schere“, will Benjamin. Wenn man ihn nicht versteht, ist er sichtlich genervt. „Schere!“ Dann bohrt er mit dem Werkzeug in seiner Knete herum. Er tut so, als ob er die Knete essen wollte und guckt ganz genau, ob die Erwachsenen reagieren. Die Erzieherin nimmt ihm die Schere weg. Die sei nicht für die Knete. „Nein!“, der Protest ist lautstark. Aber die Regeln des Kindergartens gelten halt für alle. Auch für Benjamin.

Auch das Einhalten von Regeln gehört zur Inklusion. Behinderte Menschen sollen im ganz normalen Leben zurechtkommen – wo’s hapert, erhalten sie Beistand, doch sie sind im Idealfall mit allem konfrontiert. Deshalb wehren sich die Verantwortlichen im Landratsamt auch dagegen, behinderte Kinder zwar in Regeleinrichtungen zu geben, ihnen dann aber eine Dauerbetreuung an die Seite zu stellen: Dann sei die Forderung nach Einbindung ad absurdum geführt. So wird der Umfang der Hilfe für Benjamin auch regelmäßig wieder überprüft. Was braucht er noch? Was kann er schon alleine leisten?

Harald Goldbach vom Landratsamt sieht im Thema Inklusion die „spannende Auseinandersetzung für die nächsten Jahre“. Vor allem bei den Schulen kritisiert er Defizite. Die Zusammenarbeit mit Kitas und Kindergärten funktioniere meistens, die Lastenteilung sei gegeben.

Das liegt daran, meint er, dass diese bereits den gesetzlichen Auftrag haben, sich behinderter Kinder anzunehmen und mit dem Mehraufwand eben zurechtkommen müssen. Und der kann erheblich sein. Die Leiterin von Benjamins Kindergarten Sonnenhang in Beutelsbach, Nina Bäumle, weiß das aus Erfahrung: „Es kann arg belastend sein und den Tagesablauf mit seinen Ritualen sehr stören.“ Aber, sagt sie: „Es kann auch sehr bereichern. Das ist die Regel“.

Harald Goldbach sieht vor allem noch die Schulen in der Pflicht. Sie fühlten sich im Augenblick noch nicht verantwortlich – gesetzlich bedingt: „Wir sind das letzte Bundesland, das die Sonderschulpflicht noch hat.“

„Der Inklusionsgedanke ist ganz wichtig“, sagt Harald Goldbach. „Wir müssen die Behinderten in die Gesellschaft integrieren und dürfen ihnen nicht nur den goldenen Käfig anbieten. Denn das Gold werden wir uns bald nicht mehr leisten können. Und dann bleibt nur noch der Käfig.“