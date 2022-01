Der Fall Bernhard Elser, der Fall des Hegnacher Pfarrers, Impfgegners und NS-Zeit-Verharmlosers ist nicht einzig in der Evangelischen Landeskirche. Jetzt hat sich der langjährige ehemalige Schorndorfer Stadtpfarrer Steffen Kaupp positioniert. Er läuft bei den sogenannten Spaziergängern mit.

Es gibt Fotos von ihm im nächtlichen Dunkel in Ludwigsburg, zu finden in den sozialen Netzwerken. Texte, die er drunterstellt, lauten so: „Heute waren wieder viele Engel auf der Straße.“ Und: