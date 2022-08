Der Rems-Murr-Kreis muss mehr Flüchtlinge aufnehmen - Notfallplätze geplant

Der Rems-Murr-Kreis muss weitere Flüchtlinge aufnehmen und kurzfristig Unterbringungsmöglichkeiten schaffen. Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung, die das Landratsamt des Rems-Murr-Kreises am Donnerstag (04.08.) veröffentlicht hat, hervor.

Laut Mitteilung nehmen in ganz Baden-Württemberg die Flüchtlingszahlen derzeit wieder sehr stark zu – auch infolge des andauernden Kriegs in der Ukraine. Angesichts der sich zuspitzenden Lage hat sich das Land nun mit einer Aufnahmeanforderung geflüchteter Personen an die Landkreise gerichtet, darunter auch an den Rems-Murr-Kreis.

Der Rems-Murr-Kreis muss sich darauf einstellen, dass in den nächsten Wochen und Monaten deutlich mehr Geflüchtete untergebracht werden müssen. In einem ersten Schritt sollen über die Sommerferien Notfallplätze insbesondere in Turnhallen zur Verfügung stehen.

Mehr Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete

Das Ziel bleibe jedoch, den Schul- und Vereinssport nach den Ferien nicht erneut einzuschränken. „Nach zwei Jahren der coronabedingten Einschränkungen im Schul- und Vereinssport müssen andere Unterbringungsformen Priorität haben“, so Landrat Richard Sigel. Der Landkreis will daher zusammen mit seiner Kreisbaugruppe seine Bemühungen intensivieren, noch mehr langfristige Unterkünfte für Geflüchtete zu schaffen.

„Flüchtlingsbewegungen werden uns höchstwahrscheinlich dauerhaft begleiten, das ist leider ein Teil unserer Realität geworden. Es ist selbstverständlich, dass wir im Rems-Murr-Kreis unserer humanitären Verantwortung nachkommen und unsere Bemühungen dahingehend forcieren, mehr Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete zu schaffen. Dennoch erwarten wir auch vom Land, dass es schnell steigende Flüchtlingszahlen über die Landeserstaufnahme abfedert“, so Landrat Dr. Richard Sigel.

Aufnahmequote: Rems-Murr-Kreis muss 800 ukrainische Geflüchtete unterbringen

Aktuell sind im Rems-Murr-Kreis rund 3500 ukrainische Geflüchtete untergebracht. Im Vergleich zu anderen Landkreisen wurden im Rems-Murr-Kreis weniger Geflüchtete direkt aufgenommen. Infolgedessen werden dem Kreis zum Ausgleich mehr ukrainische Geflüchtete aus der Landeserstaufnahme zugewiesen.

Aktuell muss der Kreis noch 800 ukrainische Geflüchtete unterbringen, um die vorgegebene Aufnahmequote zu erfüllen, heißt es in der Mitteilung.