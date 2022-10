Der Rems-Murr-Kreis und VVS gewähren Millionen-Hilfen für die Linienbusse

Die Busunternehmen können noch nicht freigetestet werden. Die Betreiber der Linienbusse an Rems und Murr leiden unter Long Covid: weniger Fahrgäste, weniger Einnahmen – und obendrein der teure Diesel. Der Rems-Murr-Kreis greift den Verkehrsunternehmen auch in den kommenden beiden Jahren kräftig unter die Arme. Das ist kostspielig. Noch teurer könnte es für den Landkreis jedoch werden, wenn die Verkehrsunternehmen pleite gingen und von einem Tag auf den anderen den Betrieb einstellten. Ein Horrorszenarium.

Der Umwelt- und Verkehrsausschuss des Kreistages hat in seiner Sitzung am Montag einen weiteren Rettungsschirm aufgespannt und stellt den Verkehrsunternehmen Hilfen in Höhe von mehr als vier Millionen Euro pro Jahr in Aussicht. Allerdings werde genau nachgerechnet, ob es der Hilfe wirklich bedurft hat, und gegebenenfalls Geld zurückgefordert.

Beim Tagesordnungspunkt 3 kam bei den Kreisrätinnen und Kreisräten in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf keine Begeisterung auf: „Zukunft der Buslinienverkehre im Rem-Murr-Kreis – Rettungsschirm für die Jahre 2023 und 2024“ war dieser überschrieben. Schon im Vorjahr und erneut im Frühjahr und Sommer hatte der Kreis Retter spielen müssen und den Linienbussen mit Überbrückungsgeldern geholfen, in der Spur zu bleiben. Dank der später bewilligten Rettungsschirme von Bund und Land für die Jahre 2020 und 2021 blieben zumindest keine Kosten am Kreis hängen. Ob Bund und Land aber auch in den kommenden Jahren wieder einspringen, ist offen.

Düstere Prognosen für die kommenden Jahre

Der Blick in die Jahre 2023 und 2024 verheißt nichts Gutes für den Öffentlichen Personennahverkehr. Die akute Corona-Erkrankung ist zwar auskuriert, jetzt leidet der ÖPNV aber unter Long Covid. Die Fahrgäste bleiben aus. Und dennoch sind zwischen Rems und Murr sämtliche Busse unterwegs. Alle 21 Sekunden fährt irgendwo im Kreis ein Bus ab, über den Tag hinweg zählt der Kreis mehr als 4000 ÖPNV-Fahrten.

Viele Pendler sind seit Corona aufs Auto und Fahrrad umgestiegen – oder arbeiten öfters zu Hause. Statt mit jährlichen Zuwachsraten von zwei Prozent im ÖPNV wie vor der Pandemie rechnet der Verkehrsverbund Stuttgart in den nächsten Jahren mit Einnahmeausfällen in Höhe von zwölf Prozent. Obendrein belastet der teure Diesel die Busfirmen. Über dem ÖPNV kreist der Pleitegeier.

Bisher ist der Rems-Murr-Kreis von Insolvenzen verschont geblieben. Doch Landrat-Stellvertreter Peter Zaar, dem das Dezernat ÖPNV im Landratsamt untersteht, weiß seit der Pleite des Schorndorfer Busunternehmens Knauß, was eine Insolvenz in dieser Branche für den Aufgabenträger, den Landkreis, bedeutet. Die Insolvenzverwalterin von Knauß ließ es sich nämlich teuer bezahlen, die Busse in und um Schorndorf weiterfahren zu lassen. Die fällige Neuausschreibung der Linien sorgte zudem für höhere Kosten bei gleicher Leistung.

Für Peter Zaar ist es deshalb keine Frage: Ein Rettungsschirm ist allemal billiger als eine Pleite. Die Millionen-Hilfe für die Verkehrsunternehmen ist dennoch an eine Bedingung geknüpft: Die Firmen dürfen 2023 und 2024 keine Entbindungsanträge stellen und müssen den Betrieb der Busse garantieren.

Was ist konkret geplant?

Die Landkreise im Verkehrsverbund haben sich geeinigt und wollen den Rettungsschirm für die Jahre 2021 und 2022 um weitere zwei Jahre, also bis Ende 2024, verlängern. Die zweijährige Laufzeit soll den Verkehrsunternehmen in der momentan sehr schwierigen Lage Planungssicherheit geben. Die Ausgleichsleistungen orientieren sich dabei an den tatsächlichen Entwicklungen, betonten Peter Zaar und sein ÖPNV-Amtsleiter Philipp Rauffmann. Bei sehr positiven Entwicklungen könnten die Zahlungen aus dem Rettungsschirm bereits vor Ablauf der zweijährigen Vertragslaufzeit enden. Mit der Verlängerung des Rettungsschirms soll den Busfirmen ein Ausgleich für die verringerten Fahrgeldeinnahmen, für nicht realisierte Fahrgastzuwächse und für die gestiegenen Energiekosten gewährt werden. „Dieser Ausgleich wird als notwendig angesehen, um Insolvenzen von Unternehmen und die damit verbundenen hohen Zusatzkosten zu vermeiden“, heißt es in der Vorlage für die Kreisräte. Die Kosten des Rettungsschirms für den Rems-Murr-Kreis werden mit rund 4,1 Millionen Euro jährlich beziffert.

Rettungsschirm hin oder her: Sollte eine Busfirma gleichwohl den Löffel abgeben müssen, so sehen die VVS-Landkreise einen befristeten Übergangsvertrag vor, der das finanzielle Defizit ausgleicht. Parallel dazu würde ein reguläres Vergabeverfahren vorbereitet. „Ob und gegebenenfalls wie viele Unternehmen von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.“

Warum so viel?

Die Kreisrätinnen und Kreisräte fügten sich ins Unvermeidliche. Allerdings fragte sich Werner Häfele (FDP-FW), warum der Rems-Murr-Kreis in den vergangenen vier Jahren seine Ausgaben für den ÖPNV auf fast 40 Millionen Euro verdoppelt habe, obwohl Busse und Bahnen weniger Fahrgäste zählen. „Da muss was im Argen liegen“ so Häfele. Und Marie-Luise Schmidt (Grüne) fragte sich, wie man den Busfirmen „nicht realisierte Fahrgastzuwächse“ ausgleichen könne. Ganz einfach, rechnete Philipp Rauffmann vor. Die Verkehrsunternehmen hatten bei ihren Konzessionsanträgen sowohl mit Tarifanpassungen als auch mit regelmäßigen Fahrgastzuwächsen kalkuliert. Der langjährige Durchschnitt bei den Fahrgästen lag bei rund zwei Prozent pro Jahr. Doch diese Zuwächse blieben in den Jahren 2020 bis 2023 aus, was den Buchhaltern einen Strich durch die Rechnung machte und zu roten Zahlen führt.

Der Rettungsschirm soll sowohl die fehlenden Einnahmen wie auch den unverhältnismäßigen Anstieg der Energiekosten bei den Verkehrsunternehmen ausgleichen. Alles in allem könnte es auf 4,1 Millionen Euro hinauslaufen. 4,1 Millionen, denen Landrat Richard Sigel einige Tränen nachweint. Schließlich handelt es sich um Mehrausgaben, denen keinerlei Mehrleistungen gegenüberstehen. Weshalb Sigel einmal mehr nach Hilfen von Bund und Land ruft. Die haben sich die alten Rettungsschirme für den öffentlichen Personennahverkehr schon bisher 9,5 Milliarden Euro kosten lassen. Jetzt käme es auf ein paar Milliarden mehr auch nicht mehr an, zumal ja auch die Finanzierung des 49-Euro-Tickets noch in der Schwebe ist – und Bund und Länder sich gegenseitig den Schwarzen Peter zuschieben.