Das James-Webb-Weltraumteleskop, seit kurzem im Weltall auf Abkühlungskurs, könnte die allerallerkrassesten Sensationen beobachten in sehr ferner Ferne, und kein Mensch würde je davon erfahren – säßen nicht bei Tesat Spacecom in Backnang so dermaßen findige Forscher/-innen. Sie haben das spektakulärste und coolste und teuerste Teleskop, das Menschen je gebaut haben, mit Hochtechnologie versehen, welche dessen Signale zur Erde befördern. Was ein durchaus mühsames Unterfangen ist: Das