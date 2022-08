Deutscher Wandertag im Remstal: Sport, Kultur und Genuss

Auf dem Guntram-Palm-Platz in Fellbach stehen eine Bühne, kleine Zelte, Sitzgelegenheiten und natürlich der Sonnenschutz. Das Rahmenprogramm mit Livemusik und für Familien beim 121. Deutschen Wandertag steigt dank des sommerlichen Wetters bei mediterranem Flair. Offiziell eröffnet wird das Wanderevent am Donnerstagabend, 4. August, eigentlich ist es aber bereits in vollem Gang.

Bereits am vergangenen Wochenende waren die ersten Besucher aus ganz Deutschland im Remstal eingetroffen und rund tausend Teilnehmende bei Wanderungen und Veranstaltungen im Remstal und dem Schwäbischen Wald unterwegs. Zum Auftakt am Samstag, 30. Juli, fuhren rund 150 Wanderinnen und Wanderer mit bei einer Sonderfahrt der Schwäbischen Waldbahn von Schorndorf nach Welzheim, wo sie an zehn verschiedenen geführten Touren teilgenommen haben.

Fürs Wandern bei heißen Temperaturen riet Hans-Ulrich Rauchfuß, Präsident des Deutschen Wanderverbands (DWV), bereits im Vorfeld zu angepasster Kleidung, einem Sonnenhut und natürlich viel Flüssigkeit. Natürlich nehmen die circa 400 ehrenamtlichen Wanderführer, die die rund 200 Wanderungen und Touren begleiten, auch Rücksicht auf die Witterung und ihre Teilnehmer, gegebenenfalls würden Touren verkürzt oder Strecken nach Möglichkeit in den Wald verlegt.

Touren rund um Fellbach sind sehr beliebt

Einige Touren sind bereits ausgebucht: Besonders beliebt sind laut Wanderreferentin Karin Kunz vom Schwäbischen Albverein Veranstaltungen rund um die Wandertagshauptstadt Fellbach sowie Touren, die Wandern und Kultur oder Wandern und Genuss verbinden. Beim Verein Remstal-Tourismus gehen außerdem viele Anfragen ein, welche Wanderungen im Schatten verlaufen. Aber es gebe für jedermann noch die Möglichkeit, spontan teilzunehmen. Online findet man Informationen über alle Angebote und freie Plätze.

Eine Anmeldung ist bis kurz vorher möglich, die maximale Teilnehmerzahl für eine Wanderung liegt in der Regel bei 25. Das hat auch mit dem Naturschutz zu tun, sowohl der Deutsche Wanderverband als auch der Schwäbische Albverein sind nicht nur Wandervereine, sondern auch anerkannte Naturschutzverbände.

„Besonders beschäftigt uns der Klimawandel mit all seinen Auswirkungen“, sagte Rauchfuß bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. In den Wäldern seien viele Wege aufgrund von umgestürzten Bäumen, extremer Regenfälle und Aufräumarbeiten unbrauchbar geworden. „Trotz oder gerade wegen der mit dem Klimawandel einhergehenden Probleme tritt der DWV dafür ein, dass der Wald als Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum erhalten bleibt.“

Wanderungen sind auf Naturschutz abgestimmt

Der DWV sei oft in einer Mittlerrolle mit vielen Querschnittsaufgaben, was unter Fördergesichtspunkten ein großes Problem sei: „Weder auf Landes- noch auf Bundesebene fühlt sich ein Ministerium zuständig, mit dem Ergebnis, dass der DWV keine regelmäßige institutionelle staatliche oder föderale Unterstützung bekommt“, kritisierte Rauchfuß.

Auch das Wanderprogramm sei auf den Naturschutz abgestimmt, sagte Regine Erb, Vizepräsidentin des Schwäbischen Albvereins. So reiche das Themenspektrum der Workshops und Fachvorträge im Rahmen der Großveranstaltung vom Wandern für Anfänger über einen Kurs zum Kartenlesen bis zum Naturschutz.

Bei den Wanderungen gibt es sportliche Touren, Weitwanderungen und Veranstaltungen, bei denen Wellness im Vordergrund steht. Im Fokus des Deutschen Wandertags 2022 stehen Familien, für die es beispielsweise Märchen- oder Bachwanderungen gibt, oder auch Angebote wie Waldbaden für Familien.

Inklusive Wanderungen sind weniger gefragt

Erstmals wird beim Deutschen Wandertag auch Wert darauf gelegt, inklusive Wanderungen anzubieten, um allen Menschen eine Teilnahme zu ermöglichen. Diese Touren für Menschen mit einem Handicap sind weniger nachgefragt als erhofft. Allerdings bedürfe es für sie auch besonders viel Mut, mit einer Beeinträchtigung eine solche Großveranstaltung zu besuchen. Mehrere Zehntausend Menschen werden in den kommenden Tagen in Fellbach und den 21 teilnehmenden Kommunen im Remstal erwartet. Wichtig sei, überhaupt solche Angebote zu machen, betonte die Fellbacher Oberbürgermeisterin Gabriele Zull. „Das ist eine dauerhafte Investition, die sich etablieren kann.“

Generell strahlten Wandertage lange über die Veranstaltungstage hinaus. Die Wandervereine, die zum Wandertag kommen, seien nur die Vorhut, sagt Rauchfuß. Berichteten sie zu Hause von ihren Erlebnissen, sei dies für viele ein Anreiz, ebenfalls die Region zu erkunden. Das sei wichtig für den Rems-Murr-Kreis, sagte Landrat Richard Sigel: „Gerade für den ländlichen Raum ist der Wandertourismus eine wichtige Säule.“

Inspirationen dafür gibt es übrigens bei der Tourismusbörse. In den Räumen „Hesse“ und „Mörike“ in der Schwabenlandhalle stellen sich noch bis Samstag, 6. August, rund 25 Städte, Wanderdestinationen und Tourismusverbände aus der Region und aus Deutschland vor (geöffnet am 5. August von 15 bis 18.30 Uhr und am 6. August von 12 bis 18.30 Uhr).

Neben der Schwabenlandhalle wird am Sonntag, 7. August, auch der Festumzug des 121. Deutschen Wandertags enden. Die Gruppen starten um 14 Uhr an von der Neuen Kelter aus und laufen durch Fellbach. Zielpunkt ist der Guntram-Palm-Platz, wo gegen 16.30 Uhr die offizielle Wandertagsabschlussfeier beginnt.

Info

Informationen und Anmeldung zu den Veranstaltungen online unter www.dwt2022.de. Es gibt auch die Möglichkeit, sich telefonisch zu informieren und anzumelden, die Geschäftsstelle des Schwäbischen Albvereins ist bis Freitagnachmittag erreichbar unter Tel. 07 11/22 58 50, Wanderreferenten auch mobil unter 01 77/2 18 24 86 und 01 77/2 18 25 01.