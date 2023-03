Die CDU sucht ihren Markenkern: Was will die Basis, was will Christina Stumpp?

„Wer Weg und Ziel nicht kennt, dem weht kein Wind günstig“: schönes Zitat. Zugesprochen wird's dem römischen Philosophen und Politiker Seneca. Zu seinen Lebzeiten – er starb 65 nach Christus – gab's die CDU noch nicht, doch seine Erkenntnis passt bestens zum Zustand der Christdemokraten: Sie haben in all den Merkel-Jahren ein bisschen aus den Augen verloren, wofür sie eigentlich stehen und was sie von allen anderen unterscheidet.

Das finden jedenfalls nicht wenige Christdemokrat/-innen. Nicht ohne Grund kommen sie jetzt zu Hunderten in Regionalkonferenzen zusammen, um ihren Weg und ihr Ziel klarer zu formulieren, damit ihnen der Wind günstig weht bei der nächsten Bundestagswahl im Jahre 2025.

17 knifflige Fragen für CDU-Mitglieder

Christina Stumpp aus Waiblingen, Vize-Generalsekretärin der CDU und seit 2021 Bundestagsabgeordnete, hätte zwar gern bei der ersten Regionalkonferenz am Donnerstagabend in Pforzheim in ein paar mehr junge Gesichter geblickt, und es hätten einige mehr als die 650 Gäste in der Halle Platz gefunden. Sei's drum: Es geht jetzt um die ganz großen Fragen. Noch dieses Jahr will die CDU ihr neues Grundsatzprogramm auf den Weg bringen. Das alte stammt aus dem Jahr 2007. Was genau im neuen drinstehen wird, soll die Basis mitbestimmen: CDU-Mitglieder, die an einer digitalen Umfrage teilnehmen wollen und können, dürfen jetzt via Umfrage vorgegebene Alternativen zu 17 tiefgreifenden Fragen ankreuzen. Hätte man zu diesen Grundsatzfragen frei formulierte Antworten zugelassen, wäre die Umfrage nicht mehr sinnvoll auswertbar gewesen, erklärt Christina Stumpp das Vorgehen.

Wie wichtig sind die christlichen Werte und Überzeugungen?

Gleich die erste Frage hat es in sich: Wie wichtig ist es Ihnen, dass sich die CDU bei ihrer Politik am „C“ orientiert, also an christlichen Werten und Überzeugungen? Eher weltlicher, doch nicht minder anspruchsvoll wirken die folgenden Fragen: Was wird man Ihrer Meinung nach tun müssen, um die gesetzlichen Renten langfristig zu sichern? Was muss man tun, um die Energieversorgung in Deutschland nachhaltig sicherzustellen? Leicht suggestiv die Frage 14: Wird von denjenigen, die aufgrund von Arbeitslosigkeit staatliche Unterstützungsleistungen erhalten, ausreichend gefordert, dass sie sich selbst um eine Verbesserung ihrer Situation bemühen, oder müsste das stärker eingefordert werden?

„Wir müssen den Markenkern der CDU herausarbeiten“, fordert Christina Stumpp – und muss sich der Frage stellen, was das denn sein soll aus ihrer Sicht, der Markenkern der CDU? Die „soziale Marktwirtschaft“ nennt Stumpp an allererster Stelle, zweitens Sicherheit mit Blick auf beides, Sicherheit der Energieversorgung und innere Sicherheit. Wer arbeitet, muss von seinem Verdienst leben können: Diesen Punkt möchte die Vize-Generalsekretärin im Markenkern verankert wissen, und damit nicht genug: Wer arbeitet, muss etwas zur Seite legen können.

Steuerreform soll Bürgerinnen und Bürger entlasten

Steuern und Abgaben müssen sinken. Die Politik muss den Rahmen setzen, damit nicht die Inflation das Ersparte der Menschen wegfrisst und wegen der hohen Energiekosten am Ende des Monats kein Cent mehr übrig bleibt. Um das zu erreichen, müssen die Atomkraftwerke aus CDU-Sicht länger laufen, konkret bis Ende 2024.

Politik darf aus Sicht von Stumpp nicht alles vorschreiben

Eines der Hauptthemen bei der Regionalkonferenz war, so hat es Stumpp in Gesprächen erlebt, die Heizungsfrage: Dass bald keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden dürfen, das geht so nicht, findet die Abgeordnete. Politik darf aus ihrer Sicht nicht alles vorschreiben, Politik müsse Eigenverantwortung stärken.

Um Fragen der Migration wird es bei einem Kommunalgipfel am 30. März in Berlin gehen. „Wir müssen den Zuzug begrenzen“, fordert Stumpp. Es seien klare Kriterien festzulegen, wer aufgenommen werden könne und wer nicht, sonst überfordere man die Bevölkerung. Weil „der Wohnraum irgendwann ausgeht“, weil Kindergärten und Schulen nicht unbegrenzt aufnahmefähig seien.