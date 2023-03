Die (fast) vergebliche Suche einer Frau aus Remshalden nach einem Rheumatologen

„Ich war richtig sauer!“ Bettina G. sollte zum Rheumatologen. Weil sie Sensibilitätsstörungen auf der Haut hat. „Es fühlt sich irgendwie alles falsch an.“ Seit einem Jahr geht das schon so. Und sie hat Schmerzen in den Händen. Die Gelenke, die Knochen ... Alles tut weh. Bettina G. ist chronisch krank – sie sollte also stets nach ihrer Gesundheit gucken lassen. Also versuchte die Grunbacherin, einen Termin zu bekommen. Und kam sich vor wie damals, als die allerersten Corona-Impftermine zu vergeben waren. Stunden am Telefon. Stunden am Computer. Kein Erfolg.

Die Anzahl der Rheumatologen: Vorhandene Plätze sind alle besetzt

Bettina G. suchte im Telefonbuch nach Rheumatologen. Und durchforstete das Internet. Irgendwo in erreichbarer Nähe sollte doch einer sein, bei dem sie unterschlupfen könnte. Freilich: Die Anzahl von Rheumatologen, die Kassenpatienten aufnehmen dürfen, ist, wie bei allen Ärzten, beschränkt. Rheumatologen werden, so Kai Sonntag, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, für die gesamte Region Stuttgart ausgewiesen. Aktuell arbeiten dort – statistisch gesehen – 13,5 Rheumatologen. „Mehr sind nach den Regelungen der Bedarfsplanung auch nicht vorgesehen.“

Offiziell gibt’s also zumindest bei den Rheumatologen keinen Mangel. Doch Bettina G. hörte, wenn sie jemanden in einer Praxis im Rems-Murr-Kreis und auch darüber hinaus ans Telefon bekam, die immer gleiche Antwort: „Tut mir leid, momentan nehmen wir keine Neupatienten auf.“ Bei einem Anruf hatte sie nicht einmal einen Menschen am Telefon, sondern nur der Anrufbeantworter gab Auskunft: Man sei in der Praxis momentan überlastet und könne keine Gespräch annehmen. Neupatienten würden nicht aufgenommen. Und tatsächlich: Der Versuch, unterzuschlupfen, wird sogar auf einer Homepage direkt abgewehrt. „Derzeit können leider keine neuen Patienten mehr aufgenommen werden“ – da braucht man’s gar nicht erst mit einem Telefonat zu versuchen.

Streichung der Neupatientenregelung: Machen die Ärzte deshalb dicht?

Ist’s doch der Facharztmangel? Oder liegt der Auslöser des Dilemmas an der Streichung jenes Geldes, das Ärzte von 2019 bis Ende 2022 extra für die Aufnahme und Behandlung von neuen Patienten bekommen haben? „Neupatientenregelung“ nannte sich das damals. Der ehemalige CDU-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn führte sie ein: Ärzte, die Patienten neu aufnahmen, bekamen für den ersten Besuch zusätzliches Geld über das übliche Budget hinaus. Der heutige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, wertete diese Entscheidung damals als „sinnvoll“ – zum 1. Januar 2023 hat er die Maßnahme wieder gestrichen. Der Aufruhr nach der dazugehörigen Bundestagsentscheidung am 20. Oktober 2023 war groß: Fachärzte warnten, dass die Wartezeiten für neue Patienten ins Unendliche wachsen werden. Vor allem für Kassenpatienten. Der Sprecher der Kreisärzteschaft Rems-Murr, Dr. Karl-Michael Hess, bezeichnete die Streichung der außerbudgetären Bezahlung damals als „Respektlosigkeit“. Denn mit dem Extrageld ging die Verpflichtung einher, zusätzliche Sprechstunden anzubieten. Dem waren die Mediziner nachgekommen.

Kai Sonntag von der Kassenärztlichen Vereinigung weiß nicht, ob der Terminmangel bei den Rheumatologen an der Streichung der Neupatientenregelung liegt. Doch er sagt: „Zumindest haben wir wesentlich mehr Anfragen an Rheumatologen, als dass wir Termine bieten können.“

Bettina G. gab den Versuch, selbst einen Rheumatologen zu finden, auf und nutzte die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung angebotene Patientenservice-Nummer. 116 117 – die Nummer mit den Elfen. Die Elfen schienen beschäftigt – die Zeit, die Bettina G. in der Warteschleife verbrachte, wurde lang. Als sie endlich durchkam, wurden ihr Termine bei Praxen in Heidelberg oder Bruchsal angeboten. Rund 130 beziehungsweise 90 Kilometer? Jedes Mal über eineinhalb Stunden Fahrtzeit? „Nein danke“, sagt Bettina G. Denn was sei, wenn sie diesen Arzt öfters aufsuchen müsste? Und wie sollten das Menschen schaffen, die kein Auto hätten? Oder alte Menschen?

Vorgesehen sei, sagt Kai Sonntag, dass ein Termin in einer Praxis vermittelt werde, die so läge, dass man bis zu einer Stunde Fahrzeit mit dem Auto brauche, gerechnet ab der nächstgelegenen Praxis. „Wir können aber natürlich nur Termine anbieten, wenn wir selbst welche haben.“ Oft würden die Patienten freiwillig einen weiteren Weg auf sich nehmen, weil’s dort beispielsweise terminlich besser passe.

Nicht vergessen werden darf: Wer einen solchen Facharzttermin innerhalb von vier Wochen braucht, muss eine „dringliche Überweisung“ vom Hausarzt bekommen. Auf dieser Überweisung steht ein „Dringlichkeitscode“, der zwölf Stellen hat. Wer einen solchen Code nicht angeben kann, wartet noch länger.

Bettina G. hatte unglaubliches Glück: Sie rief nach einigen Tagen nochmals die 116 117 an und bekam einen Rheumatologen-Termin in Ludwigsburg. Am nächsten Tag! Sie war heilfroh und sagte alles andere ab. Aber, sagt sie, „das kann auch nicht jeder machen".