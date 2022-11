Die Herzkammer der Hilfsbereitschaft: Warum die Tafel Waiblingen Spenden braucht

Im Waiblinger Tafel-Laden kann man viel lernen über das Geheimnis der Banane, über die Bundesrepublik, über unsere Gesellschaft und über das Wesen des Menschen; der übrigens, so viel vorweg, besser ist als sein Ruf. Aber schauen wir genauer hin: ein Vormittag in der Herzkammer der Hilfsbereitschaft bei Petra Off und ihrem Team. Mit dieser Geschichte eröffnen wir die ZVW-Weihnachtsspendenaktion "Miteinander - Füreinander".

Die Lehrerin, das Wunderkind und der 25-Tonner: Willkommen in der Tafel

Die Petra – also, diese Petra: „Die ist sooo super!“, sagt Christel Vieser. „Die ist unübertreffbar, die Petra! Hat nie schlechte Laune“, die Chefin, „aus nichts macht sie was, die ist ein Wunderkind!“

Vieser selber ist allerdings auch super: eine Helferin der ersten Stunde. 45 Jahre lang arbeitete sie als Deutschlehrerin, dann kam der Ruhestand, und sie fing als Ehrenamtliche bei der frisch gegründeten Waiblinger Tafel an. Seit 17 Jahren ist sie dabei, „treu und brav“ – mancher Kundin, manchem Kunden aus einer fernen Weltgegend hat sie nebenbei an der Gemüsetheke schon einen Schnell-Sprachkurs verpasst.

Grade fährt der Spendentransporter in den Hof, ein 25-Tonner von Rewe Aupperle. Hintendrin: 20 Paletten. „Bis zum Anschlag voll“, sagt Fritz Aupperle. Kaffee und Konservengemüse, Tee, Nüsse, Reis, Weinessig und Waschmittel – derzeit ziemlich knapp, weil zwei Hersteller pleitegegangen sind; auch das gehört zur Wahrheit im deutschen Herbst 2022. Güter im Wert von 27.500 Euro für die Waiblinger Tafel in der Benzstraße: 25.000 Euro hat der Hilfsverein des Zeitungsverlags Waiblingen hingelegt, und Fritz Aupperle hat noch 2500 draufgepackt.

Viele Spender, die Gratis-Bananen und ein Laib Brot für 50 Cent

Für die Tafel handelt es sich um besonders kostbare Ware: ohne schnelles Verfallsdatum. Derlei gehört normalerweise nicht zum Sortiment, hier gibt es sonst vor allem Güter, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben und sich im Supermarkt nicht mehr verkaufen lassen, oder Brot vom Vortag, das in der Bäckerei keinen Abnehmer mehr fände. Supermärkte stiften Auslaufware, Firmen von Ritter Sport bis Hengstenberg geben regelmäßig. Und auch Privatleute spenden: Manche Leute packen, wenn sie einkaufen, zu jedem Päckchen Nudeln, jedem Tetrapack Milch, jeder Flasche Shampoo für zu Hause ein weiteres Exemplar für die Tafel in den Wagen. Bisweilen fragen sie vorher Petra Off: „Was braucht Ihr grade besonders?“ Meist antwortet sie: „Kaufen Sie, worauf Sie Lust haben, es kann alles gebraucht werden.“

Und so, erklärt Petra Off, gibt es dann in der Waiblinger Benzstraße einen Kopf Salat „für ein Zehnerle“, einen Laib Brot für 50 Cent, und die Bananen dort drüben – schon recht angebräunt, aber zu schade zum Wegwerfen, bester Stoff für süße Bananenmilch – sind heute gratis.

Im Hof hat sich am Spätvormittag eine Schlange gebildet. Drinnen reicht der Platz immer nur für neun Leute mit Einkaufswagen. Wann immer hinten jemand rausgeht, darf vorne jemand rein. Damit kein Gedrängel entsteht, vergibt das Personal Nummern, ein bisschen wie bei der Kfz-Stelle. Es sei schon „eine Riesenzahl“ an Leuten, die kommen, sagt Off – an den meisten Tagen 80 bis 100, am langen Donnerstag auch mal bis zu 180. Manche Tafeln haben derzeit Aufnahmestopp. „Wir machen das noch nicht.“ Ob sich das durchhalten lässt? Das wisse niemand. Der Winter beginnt erst.

An der Hemmschwelle: Ein typischer erster Satz

Manche denken, hierher kämen Schnäppchenjäger. Das ist böser Unsinn.

Zunächst mal: Wer einkaufen will, braucht eine Berechtigungskarte, die Stadt Waiblingen, die Caritas und die Diakonie stellen die Ausweise aus an Menschen, die Grundsicherung, Arbeitslosengeld, Hartz IV, Wohngeld oder eine geringe Rente beziehen. Auch viele Flüchtlinge kommen.

Vor allem aber: „Viele trauen sich gar nicht zu uns.“ Wenn Menschen sich telefonisch schüchtern erkundigen, wie das hier laufe, beginnen sie oft mit einem immer wieder ähnlichen Satz: Ich frage für eine Freundin. Ich frage für einen Bekannten.

„Man will keine Almosen.“ Oft muss Petra Off „die Leute überzeugen“: Tun Sie’s, kommen Sie! Und wenn Ihr Geld für teurere Kartoffeln reichen würde – nehmen Sie trotzdem die bei uns! „Mit dem, was Sie sparen, können Sie sich was anderes kaufen.“

Das Prinzip Tafel und das Prinzip Sozialstaat

Eine Tafel erzählt viel über das Wesen des Sozialstaats: Er lässt niemanden verhungern, aber gibt beileibe nicht jedem genug, um gut über die Runden zu kommen. Die erste Tafel wurde in Deutschland 1993 gegründet, 2001 gab es bereits 290 – erst danach aber ging das Modell durch die Decke: 2008 waren es fast 800. In jener Zeit stürmischen Wachstums wurde auch die Waiblinger Tafel eröffnet: 2005. Dass gerade damals die Idee von Anlaufstellen für Bedürftige derartig Karriere machte, ist gewiss kein Zufall: Genau in jenen Jahren setzte die rot-grüne Bundesregierung ihre Agenda 2010 um. Mit Hartz IV kamen die Tafeln. Sie sind ein Symptom dafür, dass die sogenannte soziale Hängematte, in der es sich angeblich so komfortabel liegt, oft eher einem Nagelbett gleicht.

Wer in der Tafel arbeitet, ist immun gegen den verengten Blick

Es gibt auch Leute, die das Prinzip Tafel von links kritisieren. Sie sagen: Die Würde des Menschen ist unantastbar, daraus leite sich der Anspruch jedes Bedürftigen auf staatliche Hilfe in Höhe des Existenzminimums ab – und wenn Menschen darauf angewiesen seien, Angebote einer Tafel zu nutzen, könne mit der Definition von „Existenzminimum“ etwas nicht stimmen.

Es gibt gute Gründe, das so zu sehen. Nur sollte man das nicht den Tafeln vorwerfen. Wer hier mithilft, arbeitet im Maschinenraum der Menschlichkeit. In Waiblingen gibt es nur drei Hauptamtliche, aber etwa 80 Ehrenamtliche. Täglich sind elf Leute im Einsatz. Ab morgens um sieben holen Fahrer die Ware bei den Supermärkten ab.

Es ist ein „sehr buntes Team“, sagt Petra Off: „von der Geschäftsfrau“ bis zu Menschen, die selber hier einkaufsberechtigt sind und dafür gerne mit anpacken wollen.

„Hier kannst du nicht einseitig werden vom Blick“, sagt Off. Ansonsten sei ja meist jeder in seiner eigenen Lebenswelt, seiner eigenen Blase, seiner eigenen Bildungs- und Sozialschicht unterwegs – in der Tafel arbeiten Schulter an Schulter Menschen, die sonst nie miteinander zu tun bekämen.

Warum tun sie das? Die Frage, findet Petra Off, ist einfach zu beantworten: „weil es Sinn macht“.

Die Spendenaktion "Miteinander - Füreinander"

Die Grundsätze unserer Spendenaktion „Miteinander Füreinander“ sind:

reine Lokalbezogenheit auf den Rems-Murr-Kreis,

fachliche Kompetenz durch eine enge Zusammenarbeit mit Sozialämtern und karitativen Organisationen sowie

vollständige Weiterleitung der Spendengelder an Bedürftige.

Träger der Spendenaktion „Miteinander - Füreinander“ ist der als gemeinnützig anerkannte Hilfsverein des Zeitungsverlags Waiblingen e.V.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Ihre Spende Menschen aus dem Rems-Murr-Kreis in Not zukommen zu lassen: