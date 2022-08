Die Sache mit dem QR-Code: Warum die Corona-Warn-App noch nicht rundläuft

Rund 14 Millionen haben sich seit Mitte Juni deutschlandweit die Corona-Warn-App auf ihr Smartphone heruntergeladen. Und rund 300 davon haben positive Corona-Testergebnisse in die App eingepflegt und dadurch andere Appnutzer vor einem Infektionsrisiko gewarnt. Diese Angaben fußten auf der Zahl der Verschlüsselungs-Codes, „die von der Hotline ausgegeben wurden“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dem Spiegel. „Mehr wissen wir aus Datenschutzgründen nicht.“

So ist auch nicht zu ergründen, wie viele Appnutzer aus Baden-Württemberg und eventuell sogar aus dem Rems-Murr-Kreis stammen, da alle die App betreffenden Vorgänge anonym ablaufen, ohne Identifizierungsmöglichkeiten. Das Rems-Murr-Gesundheitsamt könne deshalb auch keine Informationen oder gar Statistiken über Appnutzer haben beziehungsweise pflegen, bestätigt Martina Keck, Pressesprecherin des Landratsamtes.

Wann gibt es endlich die QR-Codes für die Corona-Warn-App?

Keine Rede ist in dem Spiegel-Interview davon, dass noch nicht alles rundläuft mit der Corona-Warn-App. Die Einspeisung der Testergebnisse in die App muss nach wie vor ausschließlich über die Telefon-Hotline ablaufen, die eigentlich nur als Übergangs- und Notlösung gedacht war. Die angekündigten QR-Codes, die das Verfahren vereinfachen sollen, lassen noch auf sich warten.

„Die Hotline ist von geschultem Personal besetzt, das eine Plausibilitätsprüfung vornimmt, um Missbrauch zu verhindern“, erläutert Robin Houben von der Corona-Warn-App-Informationsstelle des Robert Koch-Instituts auf Nachfrage dieser Zeitung. „Die Hotline ist durch Auftragnehmer der Deutschen Telekom besetzt, und das Personal sitzt in Deutschland.“ Die Hotline vergibt dann an den anrufenden verifizierten Appnutzer eine sogenannte "teleTAN", mit der er sein Coronatest-Ergebnis in die App einpflegen kann.

Ein Telekom-Sprecher gibt sich zugeknöpft: „Wir beantworten aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen grundsätzlich keinerlei Fragen zu der Verifizierungshotline.“ Offenbar besteht die Befürchtung, dass das Prozedere manipuliert und somit die Warn-App verfälscht beziehungsweise von Hackern oder Trollen „angegriffen“ werden könnte.

Und wann kommen jetzt endlich die QR-Codes, damit der positiv getestete Appnutzer dann nicht mehr den Umweg über die Telekom-Hotline nehmen muss?

Kassenärztliche Bundesvereinigung hat Frist eingehalten

„Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat das Musterformular mit den QR-Codes fristgerecht bis zum 24. Juni fertiggestellt. Es muss nun aber noch zur Ärzteschaft gelangen. Das wird voraussichtlich im Laufe dieses Monats Juli geschehen“, so die KBV auf Nachfrage dieser Zeitung. Das neue Musterformular „10C“ gelte dann für alle Coronatests. Aber nur für die Warn-App nutzende Patienten sollen die auf dem Formular befindlichen QR-Codes „aktiviert“ werden: Das ausgefüllte Formular enthalte die schriftliche Erklärung des Coronatest-Auftraggebers/der Arztpraxis, ob der Patient in die anonymisierte Weitergabe seines Testergebnisses zusammen mit dem QR-Code (UUID) in die App eingewilligt hat. UUID steht für „Universally Unique Identifier“, eine 128-Bit-Zahl, die zur Identifikation und Zuordnung von Informationen in IT-Systemen angewendet wird.



Der auf Corona getestete Patient bekommt vom Labor schließlich den unteren Abriss des Formulars, auf dem ebenfalls der QR-Code aufgedruckt ist, den er in Folge in die Warn-App einscannen kann. Dadurch wird sein Testergebnis eingepflegt und werden gegebenenfalls andere Appnutzer, die mit ihm Kontakt hatten oder sich in seiner Nähe aufhielten, anonymisiert über das Infektionsrisiko informiert.

Zum Zweiten wird es für die Ärzteschaft die Möglichkeit geben, Blanko-Formularausdrucke des „C10“ über ihre Praxisverwaltungssysteme, also die praxisinterne EDV auszudrucken. Das könnte aber „noch einige Zeit länger dauern“, ergänzt eine Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW): „Es gibt deutschlandweit circa 80 Softwareanbieter für Arztpraxis-EDV. Jeder muss seine Software ertüchtigen.“

Die vorgedruckten Muster-Formulare 10C stünden jedenfalls bis dato auch noch nicht zur Verfügung. „Sobald die KBV diese freigibt, werden wir wohl die Ärzteschaft informieren und diejenigen, die Mundabstriche für Coronatests in ihren Praxen vornehmen, können sie dann beim Kohlhammer-Verlag bestellen“, sagt die KVBW-Sprecherin. Das Stuttgarter Verlagshaus stellt seit jeher Vordrucke und Formulare für die Ärzteschaft her und teilt diese zentral im Auftrag der KBV aus. Dort können dann auch die Haus- und Kinderärzte und die Corona-Schwerpunktpraxen im Rems-Murr-Kreis die Vordrucke bestellen.

Wo auch gewarnte Appnutzer Coronatests bekommen können

Die momentan neun Schwerpunktpraxen sind quer über den Landkreis verteilt, von Backnang, Plüderhausen, Rudersberg, Weinstadt und Kernen bis Waiblingen und Fellbach. „Namen geben wir nicht bekannt, weil die Leute sollen diese Praxen bei Infektionsverdacht nicht direkt ansteuern, sondern es bleibt nach wie vor zuerst der Anruf beim Hausarzt oder Gesundheitsamt Pflicht. Die vermitteln dann gegebenenfalls einen Termin, wenn der Hausarzt nicht selbst den Abstrich machen kann oder möchte. Bei Infektionsverdacht oder Risiko-Warnung durch die App bitte nicht eigenständig einfach in irgendwelche Praxen gehen“, sagt KVBW-Sprecher Kai Sonntag.

„In den Schwerpunktpraxen werden Patienten mit typischen Infektionssymptomen wie Husten, Fieber oder anderen grippeähnlichen Krankheitsanzeichen nach vorheriger telefonischer Anmeldung bei ihrem Hausarzt behandelt. Falls erforderlich, wird in den Schwerpunktpraxen auch ein Abstrich auf Sars-CoV-2 durchgeführt. Betroffene, die keinen Hausarzt haben oder ihren Hausarzt nicht erreichen können, erhalten über die zentrale Rufnummer 116 117 Zugang zu einer der Corona-Schwerpunktpraxen“, so die Rems-Murr-Kliniken in einer Mitteilung.

Wer durch die App vor einer Infektionsgefahr gewarnt wurde, weil er Kontakt mit einem positiv getesteten anderen Appnutzer hatte, sollte ebenfalls seinen Hausarzt oder das Gesundheitsamt informieren und bekommt dann einen Coronatest-Termin vermittelt.