Die Pandemie-Lage wird in den Kliniken in Winnenden und Schorndorf, in Stuttgart, im Landkreis Ludwigsburg und im Ostalbkreis unterschiedlich wahrgenommen. Manche Klinikleitungen machen sich mehr Sorgen als andere, zum Beispiel der Ärztliche Direktor des Robert-Bosch-Krankenhauses. Wie ist der Stand der Dinge auf den Intensivstationen der Region?

In den Rems-Murr-Kliniken fühlt man sich noch nicht herausgefordert

Die Zahlenschwelle von bundesweit 1000 stationären