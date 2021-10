Es ist nicht so schlimm gekommen, wie viele befürchtet hatten. Die Sorge, Firmen könnten im Zuge der Corona-Pandemie reihenweise pleitegehen, hat sich als unbegründet erwiesen: Eine Insolvenzwelle ist ausgeblieben. Stattdessen sei die Entwicklung aus der Krise heraus „wirklich sehr gut verlaufen“, sagte IHK-Bezirkskammerpräsident Claus Paal am Mittwoch vor der Presse in Waiblingen: Die Unternehmen „blicken mehrheitlich optimistisch“ in die Zukunft. Nur noch relativ wenige Betriebe leiden