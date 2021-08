Die Inzidenz im Rems-Murr-Kreis ist von 22 am Freitag auf 26 am Samstag und Sonntag gestiegen. Die Rems-Murr-Kliniken versorgen aktuell drei Covid-19-Patienten, davon wird ein Patient auf der Intensivstation beatmet. Vorerst völlig inzidenzunabhängig gelten von Montag (16.8.) an in Baden-Württemberg und damit auch im Rems-Murr-Kreis neue Corona-Regeln. Die bisherigen vier Inzidenzstufen entfallen. Wir geben Ihnen einen Überblick.

Testpflicht beziehungsweise 3G-Pflicht

Wer