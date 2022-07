Digitales Dauerpiepsen – und nun? Medizin-Professor gibt Antworten in Waiblingen

Der Mediziner Prof. Dr. Volker Busch betritt den Vortragsraum sichtlich gut gelaunt. „Ich komme aus Regensburg, der zweitschönsten Stadt nach Waiblingen“, sagt er zur Begrüßung – und hat die Zuschauer gleich auf seiner Seite. „Das Gehirn im Alltagsstress – Umgang mit Reizflut und Multitasking“ heißt sein Thema, das er im Rahmen der Veranstaltungsreihe ZVW Wissen seiner Zuhörerschaft nahebringt. Wie verändert die Digitalisierung unsere Art zu denken und zu kommunizieren? Leiden wir unter digitaler Demenz? Wie finden wir Orientierung im digitalen Dauerpiepsen? 2500-mal berühren wir im Schnitt unser Handy, und zwar am Tag, sagt Busch. „So oft berühren Sie Ihren Partner nicht.“ Er stellt die Vor- und Nachteile der digitalen Technologien gegenüber, aber er bewertet nicht. Ihm geht es um den gesunden Umgang mit der Technik und die Frage, was da eigentlich in unserem Kopf geschieht.

Dr. Volker Busch ist Arzt und Neurowissenschaftler an der Uniklinik Regensburg – und ein begnadeter Vermittler von Wissen, dem es ganz spielerisch gelingt, Erkenntnisse der Hirnforschung auf den Alltag anzuwenden. „Was stresst Mitarbeiter im Betrieb am meisten?“ fragt er und gibt gleich die Antwort: „Das Gefühl, überall gleichzeitig sein zu müssen und immer zu spät zu sein.“ Das Zauberwort heißt „Fokussierung“. Eine grundlegende Fähigkeit, die stark unterschätzt werde. Fokussierung ermöglicht die Fähigkeit, logisch zu schlussfolgern, fördert das Erinnern, aber auch Empathie. Denn um sich in einen Menschen wirklich hineinversetzen zu können, muss man ihn erst einmal richtig wahrnehmen.

Der Neurowissenschaftler vergleicht unser Bewusstsein mit einer Bühne. Auf der gibt es nur einen Scheinwerfer, der ein eng umgrenztes Themenfeld sehr hell ausleuchten kann. Das ist die Fokussierung. Wenn wir abgelenkt werden, kommen aber dauernd irgendwelche Schauspieler auf die Bühne und verlangen nach Aufmerksamkeit. Wir müssen dann unseren Scheinwerfer immer wieder neu ausrichten. Das macht Stress. Wir brauchen ein gutes „Bühnenmanagement“.

Und jetzt kommt natürlich die berühmte Frage: „Gibt es Multitasking?“ „Ja und nein“, sagt Busch. „Wenn ich meinen Geschirrspüler ausräume, kann ich dabei sehr gut Hölderlin rezitieren, insofern ja.“ Es sind auch diese erfrischenden Bilder, die den Vortragsabend von Volker Busch so spannend und unterhaltsam machen. Der springende Punkt: Das Ausräumen der Geschirrspülmaschine braucht keinen „Scheinwerfer“, es findet sozusagen „backstage“ statt. Kein Problem also. Aber wenn zwei intellektuell anspruchsvolle Tätigkeiten uns gleichzeitig fordern, sind wir grundsätzlich überfordert. Wir haben nur einen Scheinwerfer.

Zermürbend: Ständige Zerstückelung von Aufgaben

„Digitale Medien machen uns nicht dement, sie machen uns unpräzise“, sagt Busch. Er zitiert ein interessantes Experiment. Die Versuchsteilnehmer sollten drei Themen in kleinen Zeiteinheiten nacheinander bearbeiten. Immer wieder einen Schnipsel. Es zeigte sich, dass der Intelligenzquotient durch eine solche Zerstückelung der Aufmerksamkeit um satte neun Prozentpunkte absank. Zum Glück nur vorübergehend. „Beim Kiffen sind es nur sechs Prozent“, sagt Busch süffisant.

Das hört sich wirklich unglaublich an. Was können wir also tun? Rentierzüchter in Lappland werden? Busch empfiehlt zwei Dinge: eine „Fokuszeit“ und regelmäßige kurze Pausen. Fokuszeit ist die Zeit, in der ich mich ungestört nur einer Aufgabe widme. Er empfiehlt eine Stunde am Tag. Das kann in der Arbeit geschehen, muss es aber nicht. Wenn unser Gehirn konzentriert bei der Sache bleibt, fangen die Neuronen in den verschiedenen beteiligten Hirnregionen an, sich zu synchronisieren. Sie schwingen in der gleichen Frequenz. Hört sich esoterisch an, ist aber neurologisches Wissen. Und dann erhöhen sich nicht nur die Leistungsfähigkeit und die Gedächtnisleistung, das Gehirn erholt sich auch und Stress wird abgebaut.

Sehr gut funktioniert das beim Lesen, denn „Lesen ist die konzentrierteste Form des Denkens“. Aber es kann durchaus auch eine politische Talkshow sein. Der andere Punkt: echte Pausen ohne (digitale) Ablenkung. Wenn wir nichts zu tun haben, sagt Busch, beschäftigt sich das Gehirn nämlich mit sich selbst. Es reinigt sich. Eine effiziente Pause muss nicht länger als 15 Minuten sein, sollte aber regelmäßig stattfinden. Mehr als 1,5 Stunden kann sich niemand am Stück konzentrieren. Es gibt ein schönes neues Wort für diese echten Pausen: „Niksen“. Studenten haben den Professor darauf gebracht. Niksen ist chillen ohne Smartphone. Das Wort hat Busch so gut gefallen, dass er ein ganzes Kapitel in seinem aktuellen Buch damit betitelt.