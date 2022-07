Diskussion rund um die Diakonie Stetten: Was ist eine „würdige“ Beerdigung?

Was ist eine „würdige“ Bestattung? Und im Besonderen: Wie sieht eine „würdige“ Bestattung von Menschen mit Behinderung aus? Die Diakonie Stetten beerdigte viele Jahre lang die Bewohnerinnen und Bewohner auf dem hauseigenen Friedhof. Auch derer, die keine Angehörigen hatten und die die Beerdigung nicht finanzieren konnten, wurde an der Grabstelle namentlich gedacht. Immer. Hier findet ein Umbruch statt – er holpert.

Gehört die Nennung des Namens eines Menschen zur Menschenwürde dazu?

Was genau ist „Würde“? Der Duden definiert so: „achtunggebietender Wert, der einem Menschen innewohnt, und die ihm deswegen zukommende Bedeutung“. Als Synonym nennt der Duden die Worte „Grundrecht“, „Menschenrecht“, „Menschenwürde“ und „Wert“. Gehört zur Anwendung all dieser Begriffe die Namensnennung dazu? Die Namensnennung auch über den Tod hinaus? Explizit ist der persönliche Name bei den Menschenrechten und bei der Definition der Menschenwürde nicht genannt. Doch das Geschehen in der Welt zeigt: Wenn Menschen gebrochen werden sollen, nimmt man ihnen ihren Namen.

Die Diakonie Stetten beerdigte jahrelang ihre Bewohnerinnen und Bewohner auf dem hauseigenen Friedhof. Wenn Angehörige sich um die Beerdigung kümmerten und diese auch finanzieren konnten, entsprach die Ausgestaltung des Grabes den individuellen Wünschen – bis hin zum Grabstein. Hatten die Verstorbenen keine Angehörigen und konnten die Beerdigung auch nicht selbst finanzieren, wurden sie in einem Urnengrab beigesetzt. Eine Namenstafel erinnerte an den Menschen.

Beisetzungen auf dem diakonieeigenen Friedhof werden bis auf Ausnahmen eingestellt

Beisetzungen auf dem hauseigenen Friedhof der Diakonie werden, bis auf Ausnahmen, eingestellt. Aus verschiedenen Gründen. Die Zahl der Bestattungen auf dem Friedhof in Stetten sei in den vergangenen Jahren stark rückläufig gewesen, sagt Pressesprecher Steffen Wilhelm. Denn viele der Verstorbenen würden am Wohnort der Familienangehörigen beigesetzt. Außerdem haben sich die Wohnangebote der Diakonie längst von Stetten weg über den gesamten Kreis und bis nach Stuttgart verteilt. Wer stirbt, wird dann, wenn nicht anders gewünscht, auch am Wohnort beigesetzt.

Neben der Verbundenheit mit dem Wohnort spielt für die Diakonie noch ein anderer Faktor eine Rolle: „Im Kontext der Inklusion erscheint es uns auf Dauer nicht mehr zeitgemäß, allein für die Stettener Bewohnerschaft einen eigenen privaten Einrichtungsfriedhof zu erhalten.“ Der nämlich sei letztlich eine „Sondereinrichtung“. Inklusion aber bedeutet genau das Gegenteil. Deshalb ist das Ziel der Diakonie, dass Menschen mit Behinderung „wie andere Bürgerinnen und Bürger auch auf dem kommunalen Friedhof“ beigesetzt werden. Auch die Gemeinde Kernen erklärt, dass es der Gemeindeverwaltung wichtig sei, „eine Gleichbehandlung aller Einwohnerinnen und Einwohner sicherzustellen“.

So weit, so gut und nachvollziehbar. Solange jemand für die Beerdigung und das Medium aufkommt, auf dem – um zu erinnern – der Namen des Verstorbenen festgehalten ist.

Ein Bewohner aus der Diakonie Stetten wurde bereits auf dem kommunalen Friedhof beigesetzt. Dieser Mensch allerdings hatte offenbar keine Angehörigen, die für die Beerdigung aufkamen. Und hatte wohl auch nicht selbst für die Finanzierung gesorgt. Dieser Mensch wurde, wie alle anderen Menschen aus Kernen, bei denen die Kosten für die Beerdigung nicht privat, sondern von der Gemeinde übernommen werden, in einer Urne in einem anonymen Wiesengrabfeld beigesetzt. In diesem Fall auf dem Neuen Friedhof in Stetten. Keine namentliche Erinnerung an den Menschen. Nur eine Stele soll hier demnächst stehen. Die Aufschrift: „Wir gedenken derer, die hier unbenannt ruhen“.

Auf anonymen Wiesengrabfeldern kann das Individuum nicht gefunden werden

Wer auf solch einem Wiesenstück beerdigt ist, der ist als Individuum nicht mehr zu finden.

Die Thematik mit Bezug zur Diakonie Stetten wurde übrigens jüngst im Kernener Gemeinderat diskutiert – nichtöffentlich.

„Für mich ist es nicht menschenwürdig und auch nicht meinem christlichen Glauben gemäß, dass Menschen anonym, das heißt, ohne Namen, auf einem Friedhof bestattet werden. Außer, sie haben sich das so ausdrücklich zu Lebzeiten gewünscht“, hat ein Leser in die Redaktion geschrieben. „Leider“, schreibt der Mann weiter, „ist dies in fast ganz Deutschland so die Praxis.“ Außer in Mecklenburg-Vorpommern.

In Mecklenburg-Vorpommern regelt das Bestattungsgesetz im Landesrecht die Beerdigung. In Paragraf 10 heißt es: „Veranlasst ... eine Behörde die Bestattung und ist der Wille des Verstorbenen nicht bekannt, so ist eine einfache, ortsübliche und würdige Bestattung durchzuführen. ... Das Grab muss namentlich gekennzeichnet sein, es sei denn, nach dem Willen des Verstorbenen sollte die Beisetzung in einem anonymen Grab stattfinden.“

Im Bestattungsgesetz Baden-Württemberg heißt es in Paragraf 25: „Mit Verstorbenen ist würdig und in gesundheitlich unbedenklicher Weise umzugehen.“

Was „würdig“ ist, wird nicht definiert. Das Sozialministerium zitiert das Sozialgesetzbuch XII, Paragraf 74, in dem es heißt: „Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.“

Das Ministerium erklärt: Der Zweck dieses Paragrafen, der Bestattungskosten unter bestimmten Umständen als Leistungen der Sozialhilfe definiert, sei es, „eine würdige Bestattung zu gewährleisten“, wobei den „angemessenen Wünschen“ des Verstorbenen oder der Angehörigen Rechnung zu tragen sei. Der Paragraf fordere „gerade keine namenlose Bestattung“. Was aber ist, wenn keine „angemessenen Wünsche“ geäußert wurden? Was genau das Wort „würdig“ bedeutet, definiert das Sozialgesetzbuch eben auch nicht.

Das Sozialministerium erklärt, dass, übernimmt das Ordnungsamt die Bestattung, die Kommune die Kosten tragen müsse. „Die einzelnen Kommunen haben in der Regel Vereinbarungen mit Bestattungsunternehmen getroffen, in denen die Art beziehungsweise der Aufwand der behördlich angeordneten Bestattungen festgelegt ist.“

Muss die Kommune zahlen, sind anonyme Bestattungen im Rems-Murr-Kreis an der Tagesordnung

Kernen verfährt in der bereits beschriebenen Weise. Andere Kommunen verfahren ähnlich. Aus Schorndorf beispielsweise heißt es: In den Fällen, in denen Verstorbene keine finanziellen Rücklagen hätten und keine bestattungspflichtigen Angehörigen ermittelt werden könnten, sei die Ortspolizeibehörde für die ordnungsrechtliche Bestattung zuständig. Da diese durch Steuergelder finanziert werde, „werden diese Personen mit der günstigsten Grabvariante bestattet“. Und das sei in Schorndorf „die anonyme Bestattung“. Das anonyme Grabfeld stelle einen würdigen Ort der Bestattung und somit auch eine würdige Grabart dar. Es sei mit einem Gedenkstein sowie umliegenden Bänken gestaltet. „Allerdings gibt es in diesen Fällen keine Namensnennung am Grab.“

Auch Weinstadt beauftragt ein „kompetentes Bestattungsinstitut und es erfolgt eine anonyme Urnenbestattung – ebenfalls im würdigen Rahmen“. Aus Waiblingen heißt es, dass in solchen Fällen als Beisetzungsform nur die Einäscherung mit anonymer Beisetzung infrage komme. „Bei einer anonymen Bestattung wird an der Beisetzungsstelle auf jeglichen Namenshinweis verzichtet.“ Entsprechend verfährt Winnenden, wobei die Stadt erklärt, dass eventuell ein letzter Wille des Verstorbenen zu beachten sei. „Gibt es keine Angehörigen oder keinen geäußerten Wunsch zur Bestattungsform, werden auch bei uns anonyme Urnenbestattungen durchgeführt.“ Es bestehe aber auch die Möglichkeit, dass Dritte zusätzliche Leistungen übernehmen, „wie zum Beispiel die Bestattung im eigenen Gräberfeld oder Durchführung einer Trauerfeier“.

Mit der Paulinenpflege bestehe eine Vereinbarung, nach welcher verstorbene Bewohnerinnen und Bewohner ohne Angehörige in einem der Grabfelder der Paulinenpflege in einem Reihen- oder Wahlgrab bestattet werden. Die Stadt Winnenden übernehme hierbei den Betrag für eine anonyme Urnenbestattung. Die übrigen Kosten werden von der Paulinenpflege getragen. Und die Paulinenpflege lässt für die Verstorbenen den Namen in Steinplatten gravieren – außer, es gebe einen anderslautenden Wunsch. Das, sagt Pressesprecher Marco Kelch, habe etwas mit Menschenwürde zu tun. Die Menschen hätten oft jahrzehntelang in der Paulinenpflege gelebt. Man wolle sich ihrer auch nach ihrem Tod namentlich erinnern.

Die Diakonie Stetten sucht – nach Vollendung der Tatsache – noch die Lösung des Problems

Man sei sich dessen bewusst, heißt es aus der Diakonie Stetten, „dass dieses Thema bei uns in der Einrichtung sehr sensibel ist“. Man wolle keine anonymen Bestattungen – außer, der Verstorbene habe das selbst so gewünscht. Doch die Diakonie Stetten hat noch keine Lösung für das Problem, „wie im Rahmen der Bestattungsordnung anonyme Bestattungen ... vermieden werden können“. Ideen gebe es bereits: Vielleicht eine Namenstafel oder der Name auf einer Stele, die beim Urnengrabfeld steht? Die konkrete Form der Umsetzung „ist Stand heute aber noch offen“ und könne je nach Kommune unterschiedlich sein. „Für ein Gesamtkonzept in Abstimmung mit den Kommunen brauchen wir noch etwas Zeit.“ Wie lang, bleibt offen.

Des jüngst anonym beerdigten Menschen solle dann übrigens auch und im Nachhinein mit Namen gedacht werden.