Dreister Betrugsversuch in Korb: Hat das Patentamt ein Konto in Polen?

915 Euro sollte Gabriel Habermann zahlen, und zwar bis 26. September. Ans Informations- und Dienstleistungszentrum Berlin, zugehörig zum Deutschen Patent- und Markenamt. Ein dreister Betrugsversuch, brillant ausgeführt und kaum zu erkennen. Und noch viele andere hat's erwischt.

Die Verbindung von Profession und Hobby: Inzwischen eine geschützte Marke

Gabriel Habermann ist Fotograf. Und Eisenbahn-Fan. Er weiß alles zu den Schienenfahrzeugen. So hat er seine zwei Leidenschaften zusammengeführt und eine eigene Homepage geschaffen: „Eisenbahn.tv – Videos, Fotos und Berichte aus der Welt der Eisenbahn“. Da sind zum Beispiel Züge, die durch China fahren, zu sehen. Und eine Dampflok auf dem Gavurdere-Viadukt, bekannt aus dem Bond-Film Skyfall. Gabriel Habermann hat sich seine Internetseite als Marke schützen lassen. Beim Deutschen Patent- und Markenamt. Der Anmeldetag war – das kann jeder, der will und das Recherchesystem durchschaut, in der Registerauskunft des Patentamts nachlesen – am 29. August 2019.

Wegen dieser Markenanmeldung bekam Gabriel Habermann jetzt einen Brief, datiert auf den 16. September. Er möge die geforderte Summe überweisen. Denn sie sei „für das Entstehen und Bestehen des rechtlichen Schutzes der Marke und für sonstige Rechtsfolgen im Deutschen Patent- und Markenamt relevant“. Klingt furchtbar. Wie vom Amt eben.

Die im Briefkopf angegebene Adresse ist korrekt, gezeichnet wird der Brief mit „Katharina Mirbt, Leiterin der Hauptabteilung „Verwaltung und Recht“, Informations- und Dienstleistungszentrum Berlin, Deutsches Patent- und Markenamt“. Klingt beeindruckend.

Die im betrügerischen Brief genannten persönlichen Daten: Alle korrekt

Der im Brief genannte Anmeldetag stimmt, die angegebene Anmeldenummer stimmt auch, genauso wie die „Nizza-Markenklassifikation“ die bei Gabriel Habermann die 41 ist. Zur Erklärung für Nicht-Patentler: Die „Nizza-Klassifikation“ ist, so das Patentamt, ein „internationales Klassifikationssystem von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken“. Der Name gehe auf ein Übereinkommen zurück, das am 15. Juni 1957 auf der diplomatischen Konferenz von Nizza geschlossen wurde.

Die Klasse 41 wird vom Patentamt – auf den ersten Blick befremdlich – als Klasse für die Themen „Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“ definiert. Die „erläuternde Anmerkung“ bringt jedoch Klarheit: Zur Klasse 41 gehören auch „Dienstleistungen eines Zeitungsreporters, Erstellen von Bildreportagen“.

Der Brief reiht im zweiten Absatz eine nicht zu bewältigende Abkürzungs- und Jahreszahlenliste auf, in der mehrfach „BGBl.“ auftaucht, was das Internet als Kürzel für „Bundesgesetzblatt“ enthüllt. Auch eine „Änderung des Artikels 7 des Gesetzes vom 10. August 2021“ wird noch angeführt. Dem Leser schwirrt längst der Kopf. Oben auf dem Brief ist das Logo samt Adler vom Deutschen Patent- und Markenamt, rechts daneben sogar noch ein QR-Code, der tatsächlich auf die Kontaktseite der Homepage des Patentamts führt. Dem Brief unterlegt ist DIN-A4-groß der Bundesadler inklusive seines nicht wirklich freundlichen Blicks. Der Leser fühlt sich leicht bedroht.

Der aufmerksame Leser merkt kleine Unstimmigkeiten

Gabriel Habermann hat dennoch nicht überwiesen. Erstens weiß er, dass er seine Anmeldegebühr längst beglichen hat und die Auffrischungszahlung noch lang nicht fällig ist. Zweitens, sagt er, laufe solche Post eigentlich immer über den Anwalt, mit dessen Hilfe das Patent oder die Marke angemeldet wurde. Drittens klebte auf dem Brief eine Briefmarke. „Ich kann mich nicht erinnern“, sagt Gabriel Habermann, „dass ich von einem Amt jemals einen Brief bekommen habe, auf dem eine Marke klebte“.

Absolut korrekt: „Standardschreiben“ würden, so erklärt das Deutsche Patent- und Markenamt, „grundsätzlich mit Freistempeldruck versandt“. Das Logo, das auf dem Schreiben auftaucht, ist im Übrigen dem des Amts zwar sehr ähnlich, aber es ist nicht identisch. Aber wer weiß das so genau?

Als Absender war auf dem Briefumschlag ein Postfach angegeben. Das sei, heißt's vom Deutsche Patent- und Markenamt, „uns nicht zugeordnet“. Weder der Münchner noch der Berliner Niederlassung. Die angegebene Postleitzahl stimmt auch nicht, beziehungsweise, es gibt sie gar nicht.

Lässt sich ein deutsches Amt Geld nach Polen überweisen?

Was Gabriel Habermanns Alarmglocken aber vollends läuten ließen, war viertens: Die für die Zahlung angegebene IBAN hat die Länderkennung PL. PL steht für Polen. Ist es denkbar, dass sich das Deutsche Patent- und Markenamt Geld nach Polen überweisen lässt? Wenn dem so wäre, hätte die Bundesrepublik mit Sicherheit ihren nächsten Riesenskandal.

Anhand der IBAN kann man so einiges rausbekommen: Das Land, wie schon erklärt, offenbart sich in den zwei Buchstaben des Länderkennzeichens. Dieser folgt in Deutschland eine zweistellige Prüfzahl. Danach kommt die „nationale Kontokennung“, die sich in Deutschland aus der achtstelligen Bankleitzahl und der zehnstelligen Kontonummer zusammensetzt. In anderen Ländern, die eine IBAN nutzen, kann das anders aussehen – es ist aber immer geregelt. Über die Länderkennung und die Bankleitzahl kann die Bank ausfindig gemacht werden, zu der das Konto gehört. Die Bank kann dann anhand der Kontonummer den Kontoinhaber ausfindig machen.

Allerdings, heißt es von der Kreissparkasse, wird erst dann, wenn bei der Polizei Strafanzeige erstattet wurde, Auskunft über den Kontoinhaber erteilt. Und nicht immer muss bei einem Betrugsversuch der tatsächliche Betrüger hinter der IBAN stecken. „Es kann durchaus auch ein Konto eines Dritten für den Betrug missbraucht worden sein.“

Wer auch immer hinter dem Brief steckt – derjenige hat sich redlich Mühe gegeben. Einige der verwendeten Daten nämlich sind nicht im Markenregister aufgeführt. Zum Beispiel die Privatadresse von Gabriel Habermann, an die der Brief ging. Die muss extra recherchiert worden sein. Einfacher und automatisierter Datenklau reicht da nicht.

Warnmeldung des Amts: „Weiterer Betrugsfall“

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat am 20. September eine Pressemitteilung herausgegeben: „Weiterer gravierender Betrugsfall: Deutsches Patent- und Markenamt warnt erneut vor irreführenden Zahlungsaufforderungen“. Die Präsidentin des Patentamts bezeichnet das Geschehen als besonders dreist. Man habe „umgehend Anzeige erstattet“.

Im September hat das Deutsche Patent- und Markenamt 1162 Anfragen von Betroffenen gezählt. Vermutlich haben sich manche über mehrere Kanäle gemeldet und wurden deshalb mehrfach gezählt. Genauso wahrscheinlich ist, „dass sich längst nicht jeder Betroffene direkt an uns gewendet hat“. Das Amt vermutet, dass die Zahl der Betroffenen die Zahl der Meldungen deutlich übersteigt.