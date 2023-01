Drogen in der Waschmaschine und auf Terrasse: Angeklagter Backnanger gesteht

Der 34-jährige Backnanger Drogendealer, der mit Cannabis im Kilobereich und auch mit Kokain sowie Amphetamin im Raum Backnang und Berglen mehr als 76.000 Euro verdient haben soll, hat vor dem Stuttgarter Landgericht ein Geständnis abgelegt. Dieses erfolgte im Zuge eines Verständigungsgespräches zwischen allen Prozessbeteiligten, worauf sich die 17. Strafkammer nun eine Gefängnisstrafe von drei bis dreieinhalb Jahren vorstellen kann.

Die Staatsanwaltschaft wünscht, dass der Angeklagte Abnehmer benennt

Der Vorsitzende Richter Kai Gassert teilte über das nichtöffentliche Gespräch zur Sach- und Rechtslage mit, dass die Diskussion mit der ersten Staatsanwältin Christine Würthwein nicht so einfach gewesen sei, weil diese dreieinhalb Jahre als Strafuntergrenze vorgeschlagen habe. Der Verteidiger des Angeklagten, Thomas Raich, habe signalisiert, dass er seine Kritik an der Verwertbarkeit von Chatverläufen des Messengerdienstes Sky ECC zurückstellt, wenngleich mittlerweile zwei Verfassungsbeschwerden dagegen anhängig seien. Aus der Sicht der Staatsanwaltschaft, so Richter Gassert weiter, sei die Beweislage aus der polizeilichen Beschlagnahme von sogenannten Krypto-Handys heraus nicht schlecht. Die Staatsanwaltschaft halte es für wünschenswert, dass der Angeschuldigte nicht nur gesteht, sondern auch Abnehmer benennt.

Die Strafkammer selbst hat Richter Gasserts Informationen nach beim Eingestehen der Tatvorwürfe, sechs Verbrechen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie deren unerlaubten Anbau und Besitz im Tatzeitraum zwischen den Jahren 2018 und 2020, „eine gewisse Unbelehrbarkeit“ des Backnangers festgestellt. Bei einem, der beim Cannabisanbau erwischt wird, wie beim Angeklagten geschehen, und der dann gleich wieder Pflanzen sprießen lasse, frage er sich schon nach dem Lerneffekt.

Sollte am Montag, 30. Januar, tatsächlich ein Urteil verkündet werden, das bei einer Gefängnisstrafe von drei bis dreieinhalb Jahren liege, versucht der Staat die mehr als 76.000 Euro, welche der Backnanger Selbstständige an den Rauschgiftgeschäften verdient hat, wieder einzuziehen.

Dazu, warum die Polizei nicht nur Drogen, sondern auch Waffen und Munition bei ihm gefunden hat, kam in der öffentlichen Gerichtsverhandlung noch nichts zur Sprache. Bei den Waffen handelte es sich nicht nur um ein „Spatzengewehr“, welches der Beschuldigte von der Staatsanwaltschaft wieder zurückhaben möchte, sondern auch um eine Pistole.

Wie glaubwürdig ist, was der Angeklagte berichtet?

Die Glaubwürdigkeit des Geständnisses überprüft das Landgericht momentan noch durch die Vernehmung von Zeugen. „War das der Herr in dem schwarzen Anzug“, fragte Richter Gassert beispielsweise einen 26-Jährigen, der bei der Polizei angegeben hatte, er sei auf der Straße auf den Kauf von Cannabis angesprochen worden. „An dem Tag wurde ich verhaftet und ins Gefängnis gebracht“, wich der Zeuge erst mal aus.

Weiter konfrontiert mit dem Polizeiprotokoll meinte er dann, den Angeklagten zweimal gesehen zu haben. Einmal hätte er diesen in einer Bar getroffen und einmal sei er bei ihm zu Besuch gewesen, da sei aber nichts anderes passiert als sonst jeden Tag auch. „Was ist denn jeden Tag passiert?“, fragte der Richter. „Kiffen“, gab der Zeuge zu und fuhr fort, „wir haben einen Joint geraucht wegen der Qualität.“ Der Grammpreis von fünf Euro sei eigentlich auch okay gewesen, aber er hätte auch noch andere Lieferanten gehabt, sprach der 26-Jährige von einem „Patron“, der sich ein Haus und schon wieder mal ein neues Auto gekauft habe.