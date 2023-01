Drogen-Prozess gegen Mann aus Backnang: Mit Marihuana und Kokain gehandelt

Vor dem Stuttgarter Landgericht hat ein Drogenprozess gegen einen 34-Jährigen aus Backnang angefangen. Der Mann, bei dem Rauschgiftfahnder Drogen in der Waschmaschinentrommel und Cannabispflanzen auf der Terrasse gefunden haben, soll an seinen Geschäften mehr als 76.000 Euro verdient haben.

Der Angeklagte muss sich gegenüber der 17. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Kai Gassert für sechs Verbrechen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten. Außerdem wird ihm vorgeworfen, entsprechende Pflanzen unerlaubterweise besessen und angebaut zu haben. Christine Würthwein, Erste Stuttgarter Staatsanwältin, verlas die Anklage.

Zwischen den Jahren 2018 und 2020 soll der Angeschuldigte mittels sogenannter Krypto-Handys über den Messengerdienst Sky ECC vornehmlich Marihuana, aber auch Amphetamin und Kokain in Auenwald, Berglen und Waldrems gewinnbringend unters Volk gebracht haben.

Zehn Kilo Marihuana auf einen Schlag

Nach Informationen der Staatsanwältin sollen in einem Zimmer in Waldrems zwei Kilo und in Auenwald ein Kilogramm Marihuana verkauft worden sein. Mindestens 600 Gramm Marihuana und 437 Gramm Amphetamin, so die Anklage weiter, hätten Mitte Juli 2020 in Berglen-Steinach den Besitzer gewechselt. Zehn Kilogramm Marihuana habe der Angeklagte am 13. Juli 2020 in Chargen zu jeweils fünf Kilo in Auenwald an Abnehmer gebracht und auf einen Schlag 48.000 Euro daran verdient.

Auch andere Drogen waren im Spiel: Mehr als 30 Gramm Kokain soll der Beschuldigte am 28. Juli 2020 in seiner Wohnung gehabt haben, bevor er am 28. November 100 Gramm Kokain aus Auenwald geholt und an mehrere Abnehmer weiterverkauft habe. Der angebliche Lieferant aus Auenwald ist polizeilich ermittelt.

Dass Polizeibeamte im Mai 2020 drei Cannabispflanzen von der Terrasse des Angeklagten abernteten, hielt diesen nicht davon ab, am selben Ort wieder zwei neue Pflanzen sprießen zu lassen. Die Rauschgiftfahnder räumten am 28. Juli 2020 noch einmal gründlich auf, und zwar bis in die Waschmaschinentrommel hinein, worin mehr als 65 Gramm Marihuana versteckt waren. Auch Verpackungsmaterial wurde sichergestellt.

Der mit zwei Richtern und zwei Schöffen besetzten 17. Strafkammer wurde der 34-Jährige aus dem Untersuchungsgefängnis vorgeführt, wo er seit seiner vorläufigen Festnahme am 14. Juli vergangenen Jahres sitzt. Wie der vorsitzende Richter mitteilte, gab es vor dem Prozessauftakt Telefonate, bei denen der Backnanger Rechtsanwalt Thomas Raich mitgeteilt habe, seinem Mandanten komme es weniger auf die einzelnen Fälle an, sondern eher darauf, was am Ende des Prozesses herauskommt, wobei sich ihm, dem Verteidiger, noch die Frage stelle, ob Ermittlungsergebnisse aus der Überwachung der Sky-ECC-Kommunikation überhaupt gerichtsverwertbar sind.

Chats als Beweise

Nach dem Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 2. März vergangenen Jahres spricht nichts gegen die Beweisverwertung von Ermittlungsergebnissen aus der Kommunikationsüberwachung des Messengerdienstes EncroChat, als dessen Nachfolger Sky ECC gilt. Die Revision aus einem ähnlich gelagerten Fall hat der 5. Senat des BGH in Karlsruhe als unbegründet verworfen. Damit teilt er die Auffassung französischer Behörden, denen es gelungen ist, EncroChat zu hacken, wodurch Verhaftungswellen ausgelöst wurden.

Der Prozess gegen den 34-jährigen Backnanger wird am Montag, 16. Januar, in Stuttgart fortgesetzt.