DWD warnt am Freitag (09.07.) vor Dauerregen im Rems-Murr-Kreis

Vor "ergiebigem Dauerregen" im Rems-Murr-Kreis warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag (09.07.). Das geht aus einer Mitteilung hervor.

Den Angaben zufolge gilt die amtliche Unwetterwarnung noch voraussichtlich bis 14 Uhr am Freitagnachmittag. Infolge des Dauerregens seien unter anderem Hochwasser an Bächen und Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich, so der DWD. Auch Erdrutsche könnten auftreten. "Schließen Sie alle Fenster und Türen", heißt es weiter.