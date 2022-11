E-Autos laden: Worauf sollte man achten? Telefonaktion am Freitag (18.11.)

Esma Cakici, bei den Waiblinger Stadtwerken fürs Management der Ladeinfrastruktur zuständig, beantwortet diesen Freitag, 18. November, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr Fragen unserer Leserinnen und Leser. Was muss man beachten, wenn man eine Wallbox anschaffen möchte? Kann man auch in Mehrfamilienhäusern in der Tiefgarage Wallboxen installieren? Wie ist es um die öffentliche Ladeinfrastruktur in Waiblingen bestellt?

Esma Cakici ist diesen Freitag, 18. November, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr erreichbar unter der Telefonnummer 0 71 51 / 5 66-7 93

Sorgen erweisen sich oft im Nachhinein als komplett unnötig. Noch unerfahrene Nutzer/-innen von Elektrofahrzeugen fürchten nicht selten, sie kommen nicht sehr weit, und schon ist die Batterie alle. Einige Zeit später sagen 70 Prozent der erfahrenen E-Auto-Fahrerinnen und -Fahrer: Reichweite? Gar kein Problem! Das ist das Ergebnis einer brandaktuellen Umfrage des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Sogar satte 98 Prozent antworten auf die Frage, ob sie sich wieder für ein E-Auto entscheiden würden, entschlossen mit: Ja!

Nicht ganz so laut, aber immer noch laut fällt das Hurra mit Blick auf die Ladeinfrastruktur aus: „Kein Problem“ oder „mit Gewöhnung okay“ – so beurteilen gut 80 Prozent die Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum. Die allermeisten der Befragten können aber auch zu Hause und/oder beim Arbeitgeber ihr Elektroauto aufladen.

Erfordert viel Detailarbeit: Ladekonzept für große Wohnanlagen

Wirtschaftsingenieurin Esma Cakici kümmert sich bei den Stadtwerken Waiblingen ums Management der Ladeinfrastruktur, und im Gespräch mit ihr wird sehr schnell klar: Selbst wenn es etwa in Mehrfamilienhäusern mit sehr vielen Parteien sicher die eine oder andere Hürde zu überwinden gilt, bis ein für alle passendes Ladekonzept steht – man kriegt es hin. Und es macht Sinn, ein System zu wählen, in das sich mehrere Ladepunkte integrieren lassen. Selbst wenn zunächst nur ein einzelner Interessent eine Ladestation haben möchte – wetten, es kommen im Lauf der Zeit weitere hinzu?

Hin und wieder staunen die Leute, woran man alles denken muss, wie lange eine Besichtigung vor Ort dauert, um alle Details für ein sinnvolles Ladekonzept in einer großen Wohnanlage abzuchecken, berichtet Esma Cakici. Die Stadtwerke bieten entsprechende Beratung an; auch andere Dienstleister erarbeiten auf Wunsch ausgefeilte Ladekonzepte. Generell gilt, so Esma Cakicis Rat: Diese Themen möglichst frühzeitig mit der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) besprechen. Bis alles geplant und aufgebaut ist, vergehen ohnehin noch mal viele Monate. Eine Wohnungseigentümergemeinschaft kann den Aufbau einer Ladestation nicht einfach ablehnen, allenfalls die Details diskutieren. Vermieter dürfen ebenfalls ihr Okay nicht verweigern, sprich: Grundsätzlich muss jeder Mieter, der eine Ladestation braucht, auch die Möglichkeit erhalten.

Vergangenes Jahr hatten eine Menge Interessenten ziemlich lange auf die Lieferung ihrer Wallbox warten müssen. Seinerzeit gab’s 900 Euro geschenkt vom Staat, entsprechend eifrig bestellten Kunden die Boxen. Die Förderung ist mittlerweile ausgelaufen.

Wallbox ist nicht gleich Wallbox

In der Garage eines Einfamilienhauses eine Wallbox zu installieren, das ist meist kein Problem – wobei natürlich Wallbox nicht gleich Wallbox ist. Der größte Engpass könnte darin liegen, dass man zurzeit bei Elektrofachbetrieben nicht von heute auf morgen Termine erhält. Sie sind schlichtweg komplett ausgebucht.

Man kann das Elektroauto zu Hause auch an der ganz normalen Haushaltssteckdose laden – im Notfall. Und nur dann. Gewöhnliche Steckdosen sind „einfach nicht dafür ausgelegt“, stundenlang die Batterie eines Elektroautos aufzuladen. Einen Wasserkocher lässt ja auch niemand zehn Stunden lang auf Vollgas laufen.

Viel hilft viel – das gilt mit Blick auf die Ladeleistung einer Wallbox nicht unbedingt. Die Ladeleistung bemisst sich in Kilowatt, kurz kW. Kunden wünschen sich unter allen Umständen eine Wallbox mit 22 kW. Das bringt aber nur echten Nutzen, sofern das E-Auto mit dieser Leistung klarkommt – und das Kabel ebenfalls. 22 kW-Wallboxen darf man ferner nur in Betrieb nehmen, wenn der Netzbetreiber das genehmigt hat. Die Grenze liegt bei elf kW, erklärt Esma Cakici. „Was darüber liegt, ist genehmigungspflichtig.“ Nicht nur in der Ladeleistung unterscheiden sich Wallboxen, weshalb um einige Recherchearbeit nicht umhinkommt, wer eine solche Ladestation anschaffen möchte. Intelligente Varianten kosten mehr – weil sie mehr können. Wer beispielsweise Strom aus der Photovoltaikanlage nutzen möchte, um damit das Elektrofahrzeug zu laden, kann eine Verbindung herstellen zwischen Wallbox und PV. Steht eine abschließbare Garage zur Verfügung oder muss die Wallbox frei zugänglich draußen installiert werden? Auch das gilt es zu bedenken, weil man im zweiten Fall besser eine mit einer Karte freischaltbare Wallbox wählt. Beim Netzbetreiber anmelden muss man die private Ladestation in jedem Fall. Ein Anfragebogen findet sich bei den Stadtwerken auf der Homepage.

Tagsüber mit PV-Strom das E-Auto laden

Selbst ohne eigene Ladestation am Haus oder in der Tiefgarage der Wohnanlage kommt man mit einem Elektroauto gut klar und günstiger weg als mit einem Verbrenner, sagt Esma Cakici. Allein in Waiblingen gibt’s 80 öffentliche Ladestationen. Die Auswahl an Apps, mit deren Hilfe man freie Ladestationen ausfindig machen und sämtliche Infos abgreifen kann, ist groß. Insider empfehlen die EnBW-Mobility-App.

Eine Vielzahl von Arbeitgebern bieten der Belegschaft mittlerweile gratis Ladeplätze. Auf diese Weise lässt sich tagsüber erzeugter Strom aus PV-Anlagen bestens nutzen – statt überschüssigen Strom für lächerlich wenig Vergütung ins Netz einspeisen zu müssen. Ein weiterer Vorteil: Es handelt sich nicht um einen geldwerten Vorteil, man muss das nicht versteuern.