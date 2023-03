Ein besseres Leben dank Klimaschutz: Sara Schmalzried und die Esslinger Profs

Tonnenschwere Autos mit Hunderten PS verkaufen sich wie geschnitten Brot. Autokonzerne verdienen prächtig im Luxussegment – während dringendst die CO2-Emissionen zu reduzieren sind. Wie passt das zusammen? Wieso dürfen Menschen ungestraft Schäden anrichten, die andere auszubaden haben?

Man könnte Autofahrer/-innen das Autofahren vermiesen: Spritpreise hoch, CO2-Abgabe erheben, Maut und Tempolimits einführen, Innenstädte autofrei halten, Parkgebühren vervielfachen.

Als Prof. Christof Wolfmaier, der Rektor der Hochschule Esslingen, in einem Kommentar in dieser Zeitung diese Vorschlagsliste las, ging ihm die Hutschnur hoch: „Weltfremd“ sei das, kritisierte er, nachgerade „entsetzt“ sei er über eine Ansicht wie diese, und eine Lösung für das Weltklima biete dieser Horrorwerkzeugkasten schon gleich gar nicht.

Anlass für den Austausch: eine Kontroverse

Aus Kontroversen kann sich Konstruktives entwickeln, und genau das ist in diesem Fall geschehen: Eine illustre Runde kam jetzt im Senatssaal der Hochschule Esslingen zusammen, um sich all diesen kniffligen Fragen zu stellen – mit durchaus bemerkenswerten und unerwarteten Thesen. Die Grundstimmung: positiv!

Am halbrunden Tisch diskutierten: Sara Schmalzried, die Vorsitzende der Grünen Jugend Rems-Murr, Prof. Dr. Wolfgang Gruel, Mobilitätsexperte, Prof. Dr.-Ing. Carla Cimatoribus, Umweltmanagementbeauftragte an der Hochschule Esslingen, und Klimaschutzmanager Marco Gölz.

Um auf die eingangs erwähnten tonnenschweren Autos, kurz SUVs, zurückzukommen: Sie sind in großer Zahl auf Straßen unterwegs, weil Menschen sie in großer Zahl kaufen, beschreibt Wolfgang Gruel den Mechanismus. Sinnvoll sei's nicht, wenn eine einzelne Person in einem überdimensionierten Fahrzeug fährt, in welchem sie genau einmal im Jahr einen Weihnachtsbaum transportiert.

Digitale Technik und nachhaltige Mobilität

Gruels Fachgebiet: Intelligente Mobilitätskonzepte. Eine der zentralen Fragen: Wie kann man digitale Technologien nutzen, um Mobilität nachhaltiger zu gestalten? Darauf gibt es jetzt schon sehr viel mehr Antworten, als in diesem Zeitungsartikel Platz hätten.

Bis sie umgesetzt sind, fließt aber noch sehr viel Wasser die Rems hinunter. Sara Schmalzrieds Einwand: Die Industrie habe die Verantwortung, Produkte so zu gestalten, dass sie den Anforderungen von Umwelt- und Klimaschutz gerecht werden – oder anders ausgedrückt: Produkte, die nicht klimakompatibel sind, darf es nicht mehr geben. Punkt.

Überhaupt gar kein Blatt vor den Mund nimmt Carla Cimatoribus: Wenn man es wirklich will, dann kann man eine echte Transformation schaffen. Jetzt. Dann muss man aber aufhören, zu vieles auf den Schultern der Menschen abzuladen, die doch bitteschön mit Blick auf Klimaschutz ganz viele moralisch einwandfreie Entscheidungen zu treffen hätten. Nein, sagt die Expertin für Abwasser- und Abfalltechnik: Zu sehr darauf zu setzen, dauert viel zu lange. Man könnte, nein, man muss die Rahmenbedingungen auf ganz großer Ebene so setzen, dass Geschäftsmodelle sich rentieren, die Klimaschutz vorantreiben. Der Staat besitzt „enorme Marktmacht“, sagt Carla Cimatoribus, also kann der Staat diese Macht nutzen, um Nachhaltigkeit zu fördern. Damit die Wirtschaft im Ganzen als Kreislaufwirtschaft angelegt wird. Was machbar wäre, sofern Gesellschaften bereit sind, die Regeln entsprechend zu definieren.

Ohne Verbote wären längst alle Flüsse gekippt

Solche Regeln können Gebote sein – und Verbote. Die Professorin scheut sich nicht, das Reizwort auszusprechen: Was spricht gegen Verbote, fragt sie, und nennt ein Beispiel: Hätte man in den 70er Jahren keine Abwassergrenzwerte, also Verbote, festgelegt, „wären unsere Flüsse schon längst komplett gekippt.“

„Verzicht“ und „Verbot“ – „ich kann’s nicht mehr hören“, sagt die Professorin: „Es geht doch um die Frage: Wie wollen wir leben? Und was bringt uns da hin?“

Hochschulen können einen wesentlichen Beitrag leisten, damit die Transformation den nötigen Schub erhält, betont Carla Cimatoribus: Sie bilden Fachkräfte aus, die dann an entscheidenden Stellen „die richtigen nachhaltigen Entscheidungen treffen.“

Sara Schmalzried widerspricht dem nicht, doch möchte sie all jene viel mehr gewürdigt wissen, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Klimaschutz- und Umweltthemen überhaupt in den Fokus gerückt sind. Namentlich sind das beispielsweise: Die Engagierten von Fridays for Future oder die Unerschrockenen von Lützerath. Sara Schmalzried weist der „Institution Schule“ eine „ganz große Verantwortung“ zu: Junge Leute müssen schon früh lernen können, welche Möglichkeiten sie haben, sich einzubringen, Dinge zu verändern.

Klimaschutzmanager zeigt sich „sehr zuversichtlich“

In 50 Jahren könnte Sara Schmalzried Großmutter sein. Ob ihre Enkelkinder wohl ein gutes Leben haben werden?

Aber ja doch! Klimaschutzmanager Marco Gölz ist nachgerade „überzeugt davon“, dass es schaffbar ist, die Klimakatastrophe abzuwenden – was überaus tröstlich klingt mit Blick auf den jüngsten Bericht des Weltklimarats, der unmissverständlich den Ernst der Lage beschreibt: Der Klimawandel vollzieht sich schneller als erwartet, mit schlimmeren Folgen als gedacht. Was also nötig ist, dürfte klar sein. An allen Ecken und Enden seien unzählige Prozesse bereits in Gang gekommen, die Dinge nehmen Fahrt auf und die Geschwindigkeit „nimmt exponentiell zu“, sagt Marco Gölz: „Wir sind mittendrin. Ich bin sehr zuversichtlich.“

Was fehlt, ist ein „positives Bild, das wir auch teilen“, findet Wolfgang Gruel. Er fragt Studierende gern, wie Stuttgart denn aussehen würde, „wenn ihr unendlich viel Geld hättet und alles neu denken könntet.“ Es kommen erst zögerliche Antworten – und dann sollten, findet Gruel, Beschreibungen von Lebenswelten folgen, die man lieber heute als morgen realisiert haben möchte.

Klimaschutz „ist ein Anliegen, das wir alle teilen. Das ist uns extrem wichtig“, betont Wolfgang Gruel. Der Automobilwirtschaft gab er jüngst in einem Interview einen interessanten Vorschlag mit auf den Weg: Sie solle sich „stärker auf das Thema Mobilität fokussieren, und zwar aus einer nicht nur autogetriebenen Perspektive, sondern von der Frage geleitet, was den Menschen wirklich weiterhilft. Und nicht nur den Kunden, die ein Auto kaufen wollen, sondern Menschen, die in Städten leben. Sie sollten sich als Anbieter von Lösungen präsentieren, für Probleme, die sie im Zweifel selbst mitgeschaffen haben.“

Bessere Lebensbedingungen als Folge von Klimaschutz

Der Mensch kann Sonden zum Mars schicken, DNA-Stränge durchtrennen und verändern, virtuelle Welten erschaffen und einen Rechtsstaat am Laufen halten – aber seinen eigenen Hintern nicht auf sinnvollere Weise von A nach B bewegen?

Gruel verweist darauf, dass nicht alles, was Tüftler/-innen begeistert, auch bei der Kundschaft gut ankommt – doch das wird schon noch. In einem seiner Mobilitätsszenarien legen Menschen sehr viel weniger Strecken zurück, weil sie dort, wo sie wohnen, auch arbeiten und einkaufen und sich begegnen – und das als ein „viel besseres Leben“ empfinden könnten.

In dieselbe Richtung denkt Sara Schmalzried: Es lassen sich doch Möglichkeiten schaffen, damit Klimaschutz nichts ist, das beeinträchtigt, sondern Lebensbedingungen zum Besseren wendet. Technik spielt eine „zentrale Rolle“, sagt die Vorsitzende der Grünen Jugend Rems-Murr: „Ohne Technik ist es nicht möglich.“

Kloschüsseln in anderthalb Metern Höhe: Was soll das denn?

Marco Gölz outet sich sogleich als jemand, der „technikbegeistert“ ist, ohne technikgläubig zu sein – und geleitet die Gäste aus dem Rems-Murr-Kreis in ein Gebäude der Hochschule Esslingen, in welchem sie Kloschüsseln in anderthalb Metern Höhe installiert haben. Umringt von Rohren und Hebeln und Schaltern und mehr, lernen Studierende ganz praktisch am Objekt, wie man Zuflüsse und Abflüsse in Großprojekten organisiert. Direkt nebenan fasst ein zentraler Pufferspeicher 30 000 Liter Wasser. Diese immens große Gerätschaft fungiert als Heizung und Klimaanlage, als Wärme- und Kältelieferant und vieles mehr. Marco Gölz kann’s im Detail erklären, doch zuvor lohnt noch ein Gang ganz hinauf aufs Dach: Sie tüfteln momentan aus, wie man die Solarthermie-Anlage im Winter ohne Frostschutzmittel betreiben kann. Der Klimaschutzmanager erwähnt die Hydraulikschlangen und das Raumströmungslabor, er zeigt das Brennstoffzellenheizgerät und verweist auf die Funktionsweise der Wärmepumpe: Studierende können in diesem Gebäude alles in der Praxis testen.

Nach dem Rundgang durch dieses Gebäude wird klar, warum der Klimaschutzmanager dermaßen hoffnungsfroh in die Zukunft blickt: „Wenn man das hier einmal gesehen hat – das vergisst man nicht mehr.“