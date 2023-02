Ein Jahr Krieg: Warum Ukrainerinnen im Rems-Murr-Kreis weiter mitleiden

Es ist Krieg. Schon ein Jahr lang. Kateryna Garkava lässt wieder alle Beziehungen spielen und sucht in Schwaikheim und in der Umgebung eine Wohnung. Es ist die sechste. Oder die siebte? Sie weiß es nicht mehr so genau. Diesmal sucht sie für einen jungen Mann, einen IT-Spezialisten, der aus Kiew gekommen ist. Es ist zum Verzweifeln. Der junge Mann sitzt im Rollstuhl. Seine Wohnung war im zehnten Stock. Er konnte dort leben, weil das Haus einen Aufzug hat. In Kiew fällt längst allzu oft der Strom aus. Kiew wird bombardiert.

Kateryna hat den Beginn des Krieges aus der Ferne und doch ganz nah erlebt

Kateryna lebt seit 2016 in Deutschland. Sie kam, um hier zu arbeiten. Bei Kärcher. Sie hatte schon in der Ukraine für Kärcher gearbeitet. Sie war nicht in ihrer alten Heimatstadt Charkiw, als in den frühesten Morgenstunden des 24. Februar 2022 russische Truppen von Norden, Osten und Süden her in die Ukraine einmarschierten. Und trotzdem hat sie den Kriegsbeginn miterlebt. „Wir schliefen“, sagt sie. Und dann klingelte das Telefon. Ihr Mann ging dran. Kateryna hörte: „Beruhige dich! Warum musst du sterben? Beruhige dich! Ganz langsam – was ist los?“ Katerynas Bruder rief an. In Charkiw fühle es sich an, als sei ein Hochhaus vom Himmel gestürzt. Alles bebe. Es donnere. Es sei schrecklich. Der Krieg, sagt Kateryna, habe schon monatelang in der Luft gelegen. Sie nahm ihr Handy und schrieb in die Whatsapp-Gruppe, die sie mit ukrainischen Freunden hat: „Wacht auf! Der Krieg hat angefangen!“

Anna Ternovska floh mit den Kindern, der Mutter, der Großmutter

Anna Ternovska wohnte in Isjum. Isjum liegt noch näher an der russischen Grenze als Charkiw. Isjum wurde Ende März 2022 von den russischen Streitkräften erobert. Anna verließ die Stadt früher – am 4. März, neun Tage, nachdem der Krieg begonnen hatte. „In der Nacht war es ganz schlimm. Ich dachte, ich sterbe.“ Sie entschied: „Ich kann nicht mehr bleiben.“ Sie sagt: „Ich wusste: Auf dem Weg kann ich auch sterben. Aber es war wichtig. Ich musste es probieren.“ Sie floh mit ihren zwei Kindern, Alisia und Daniel, mit ihrer Mutter, mit ihrer Großmutter. Sie fuhren mit dem Auto los. Fanden irgendwo mitten in der Ukraine Unterschlupf in einer Kirche, konnten etwas essen, schlafen, duschen, bekamen Geld und Medikamente. Mussten weiterfahren nach Lwiw. Die Leute von der Kirchengemeinde gaben ihr einen Fahrer mit. Die Strecke nach Lwiw ist eigentlich nicht so weit, sagt Anna. Aber es gab ewige Staus. Und das Benzin ging aus. Vor den Tankstellen waren so lange Autoschlangen, dass die Familie zwei Tage lang hätte anstehen müssen. Die Großmutter war dement. Die Kinder litten. Anna telefonierte. Und die Angerufenen telefonierten ihrerseits. Und wieder. Und am Schluss kam jemand, der Benzin hatte. „Es war sehr teuer“, sagt Anna. „Damals haben manche Leute viel verdient“, sagt Kateryna. Aber Anna, ihre Kinder, ihre Mutter, ihre Großmutter konnten weiterfahren.

Zwei Tage war die Familie in Lwiw. „Aber wir konnten nicht bleiben. Wir mussten etwas finden.“ Anna sprach mit anderen, suchte im Internet. Wie auch immer das gelang – sie fand den Bus, der nach Schwaikheim fuhr. Seit fast einem Jahr lebt sie jetzt hier. Ihre Großmutter ist inzwischen gestorben. Ihre Kinder gehen zur Schule. Anna arbeitet in einem Hegnacher Unternehmen. Sie lötet, sie schraubt. „Ich bin sehr zufrieden.“ Ihr Chef habe ihr so viel geholfen. Er sei der Beste. Anna hatte in der Ukraine studiert. Sie ist Ingenieurin. „Vielleicht“, sagt sie, „kann ich später etwas mehr machen.“ Aber jetzt gehe es ihr gut.

Ob sie wohl wieder zurück in die Ukraine geht? „Ich denke nicht darüber nach“, sagt Anna. „Ich weiß nicht, wie lange der Krieg dauert.“ Und was wird dann, irgendwann, wohl besser für Annas Kinder sein? Sie wurden herausgerissen aus ihrem Leben, haben ein neues Zuhause gefunden, und dann, womöglich nach Jahren, müssen sie wieder ganz neu anfangen? „Ich fühle mich“, sagt Anna, „wie in der Luft.“ Sie sagt: „Ich weiß nicht, was passiert.“ Anna war nach ihrer Ankunft in Schwaikheim schwer krank. „Ich hatte starke Depressionen.“ Sie fragt: „Schaffe ich das noch mal?“

Ohne Katerynas Hilfe wäre vieles sehr viel schwieriger gewesen

Kateryna wirkt, als hätte sie einen unerschöpflichen Vorrat an Kraft. Kraft für ganz viele Menschen. Ohne sie, ohne ihre Energie, ihre Sprachkenntnisse, ohne ihre Offenheit wäre vieles im letzten Jahr viel schwieriger gewesen. Der Krieg, sagt Kateryna, habe sie verändert. „Vor einem Jahr“, sagt sie, „war ich noch wie ein blankes, weißes Blatt Papier.“ Jetzt sei ihr bewusst geworden: „Wer keine Meinung hat, hinter keinem Standpunkt steht, wird Opfer.“ Muss tun, was andere wollen. Jetzt informiere sie sich. Kateryna sagt, sie sei inzwischen süchtig nach Nachrichten. „Ich muss nachverfolgen, was passiert.“ Sie schaue in die Welt, nach China, nach Israel. 2014, sagt sie, als die Leute aus Donezk, aus dem Donbass, in die anderen ukrainischen Städte flohen, „war uns das alles noch irgendwie rätselhaft“. Die Ukrainer, sagt sie, wollten immer nur ihre Ruhe. Am besten nichts wissen. Einfach nur in Frieden leben. Der Angriff am 24. Februar 2022, der Kriegsbeginn, habe die Ukrainer erst zur Ukrainern gemacht. Kateryna ist ein politisch denkender Mensch geworden. Ein Mensch, der handelt, anderen hilft.

Kateryna hat nur ein kühles Lächeln für jene Nachrichten, die erst jetzt so langsam an die Öffentlichkeit kommen: Standen Russland und die Ukraine wirklich kurz nach Kriegsbeginn schon vor Friedensverhandlungen? Waren beide Parteien zu so großen Zugeständnissen bereit, dass der Krieg – auf Vermittlung des damaligen israelischen Premierministers Naftali Bennett – hätte beendet werden können? Wenn nicht die USA und Großbritannien sich dagegen ausgesprochen hätten? Kateryna sagt, sie kenne diese Nachrichten. Sie sagt, sie glaube nicht, dass das hätte wahr werden können. „Seit die Raketen flogen, waren keine Friedensverhandlungen mehr möglich.“

Aber wie soll es weitergehen? Wie lang? „Wir möchten frei sein. Frei entscheiden“, sagt Anna. „Jedes Imperium fällt irgendwann.“ Und sie sagt: Jedes Land – auch jenes, das sich nicht einmischen wolle – sei von diesem Krieg betroffen. Direkt oder indirekt.

Eine neue Sprache, ein neues Leben – ein Leben zwischen Weinen und Lachen

Anna konnte, als sie nach Schwaikheim kam, kein Wort Deutsch. Und jetzt ist sie bei einem Interview dabei. Kateryna schaut Anna an. Sie sagt: „Du hast so viel gelernt!“ „Stimmt“, sagt Anna. „Ich dachte, ich lerne das nie.“ Anna schlägt die Hände vors Gesicht. Sie hängt zwischen Weinen und Lachen. „Ich freue mich“.