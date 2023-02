Ein Jahr Ukraine-Krieg: Rems-Murr-Kreis hisst Trauerbeflaggung in Waiblingen

Am Freitag (24.02.) jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine zum ersten Mal. Aus diesem Anlass wurde am Waiblinger Kreishaus am Alten Postplatz die Trauerbeflaggung gehisst.

"Zeichen der Solidarität" mit den Verstorbenen

Die Kreisverwaltung setzt damit nach eigener Angabe "ein Zeichen der Solidarität mit allen betroffenen Menschen, Verstorbenen und Angehörigen". Zuletzt hatte der Rems-Murr-Kreis am 10. Februar die Trauerbeflaggung gehisst, um der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien zu gedenken.

Anlässlich des Jahrestags sind am Freitag zwei Kundgebungen in Kernen-Stetten geplant. Dabei sollen auch Geflüchtete aus der Ukraine zu Wort kommen.