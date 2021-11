Als Elon Musk-Fan und Unternehmer gehört er zu der schnellen Sorte und kann „nicht verstehen, warum man in Deutschland noch mit Glasfaser herumbuddelt“. Für sich selbst hat Tobias Bunk eine Internetlösung via Satellit gefunden und benutzt Starlink, das Internet aus dem Weltall der Musk-Firma SpaceX – und das mittlerweile nicht mehr nur, wenn das herkömmliche in seinen Gefilden mal wieder ausfällt.

Internetausfälle empfinden Leute wie der 42-jährige Tobias Bunk wie ein Damoklesschwert,