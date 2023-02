Eine Amme fürs Leben und fürs Sterben: Die Beinsteinerin Kerstin Wodetzky

„Aktuell begleite ich eine alte Frau. Sie ist satt vom Leben. Ich helfe ihr, die Reise in den Tod vorzubereiten und alles zu erledigen, damit sie in Ruhe sterben kann.“ Das sagt Kerstin Wodetzky. Sie ist Lebens- und Sterbeamme. Was das ist? Kerstin Wodetzky hilft Menschen auf schwierigen Wegen, sei’s im Leben oder kurz vor dem Tod.

„Man stirbt immer wieder kleine Tode im Leben. In dieser Zeit bin ich für die Menschen da“, sagt Kerstin Wodetzky. Die 58-Jährige aus Beinstein begleitet alte Menschen, die kurz vor dem Tod stehen und in dieser schwierigen Zeit Unterstützung benötigen. Oder sie spricht mit Leuten, die gerade große Probleme in ihrem Leben haben, etwa weil sie gekündigt wurden oder einen Angehörigen verloren haben. „Ich habe mich schon immer viel mit den Fragen beschäftigt, wo der Mensch herkommt, wohin er geht und was der Sinn des Lebens ist. Wie ich dann aber zu meinem Beruf als Lebens- und Sterbeamme gekommen bin, ist keine einfache Antwort“, berichtet die 58-Jährige aus Beinstein. Zunächst absolvierte sie eine Ausbildung zur Körpertherapeutin und arbeitete in einer Praxis.

Viele Menschen wünschen sich einen Gesprächspartner

„An einem Tag habe ich Zettel in der Stadt ausgehängt, auf denen ich angeboten habe, mit älteren Menschen zu sprechen, die einen Gesprächspartner suchen. Das Interesse war sehr groß.“ Aufgrund der Gespräche wurde Wodetzky viel mit dem Tod konfrontiert. „Ich wollte nicht wegschauen, sondern mich tiefer mit dem Thema beschäftigen.“ Deshalb entschied sie sich dazu, eine Ausbildung zur „seelisch-spirituellen Sterbebegleiterin“ zu machen.

„Im Internet bin ich einige Zeit später auf die Lebens- und Sterbehilfe nach Claudia Cardinal gestoßen. Da dachte ich mir: Das bist du doch schon.“ Kerstin Wodetzky absolvierte erfolgreich die Ausbildung in München und ist seither als Lebens- und Sterbeamme tätig. „Ich bin der Meinung, dass das kein Beruf ist, sondern eine Berufung. Vor allem eigene Erfahrungen sind wichtig.“ Die 58-Jährige hat in ihrem Leben selbst viel Schmerz erlebt. „Ich glaube, dass das auch im Gespräch mit meinen Klienten spürbar ist.“

Warum sich Wodetzky überhaupt dazu entschieden hat, in diesem Bereich zu arbeiten, ist, dass sie dem Tod die Schwere nehmen möchte. „Jedem steht dieser Schritt einmal bevor. Auf dem Weg möchte ich die Menschen unterstützen und den Abschied so einfach machen, wie es nur geht.“ Zusätzlich findet die Lebens- und Sterbeamme es auch wichtig, über den Tellerrand zu schauen und die Klienten die Ereignisse aus einer anderen Perspektive sehen zu lassen. Was könnte zum Beispiel ein Vorteil daran sein, in eine neue Umgebung zu ziehen, auch wenn man es eigentlich nicht möchte? Wie die Begleitung dann konkret aussieht, ist individuell. Das Hauptziel ist aber immer der bestmögliche Frieden für alle.

„Zunächst möchte ich die Person kennenlernen. Oft treffen wir uns in einem Café und sprechen dort miteinander über die Situation. Dann machen wir einen Plan, wie es weitergeht. Meistens gehe ich für die weiteren Termine zu den Leuten nach Hause.“

Die Seelen sollen miteinander sprechen

Wodetzky ist es noch nie passiert, dass es zwischen ihr und einem Klienten nicht gepasst hat. „Es findet sich immer ein Weg zueinander, da alle Menschen gehört und akzeptiert werden wollen.“ Es ist sehr wichtig, dass der Betroffene offen über seine Situation sprechen kann. „Am Ende sollen die Seelen miteinander sprechen“, erklärt die Beinsteinerin.

Der Ablauf der Treffen ist nicht an ein Lehrbuch gebunden, er orientiert sich vielmehr an Erfahrungen. Außerdem ist viel Kreativität notwendig. „Ich mache mit den Menschen die unterschiedlichsten Dinge, etwa lese ich Geschichten vor, benutze Püppchen oder kleine Steine und meditiere. Diese Dinge bewahre ich alle in einer Tasche auf, meinem Werkzeugkasten.“

Manchmal gibt Kerstin Wodetzky ihren Klienten auch Hausaufgaben: Ein Mann sollte beispielsweise mit Fingerfarben ein Bild für seine verstorbene Frau ans Fenster malen.

Bei Menschen, die kurz vor dem Tod stehen, ist die Beerdigung ein sehr wichtiges Thema. Die Lebens- und Sterbeamme erklärt, wie sie hilft: „Ich plane mit den Betroffenen ihre Beerdigung. Welche Musik soll gespielt werden? Gibt es jemanden, der nicht kommen soll? Wenn es erwünscht ist, bin ich auch Trauerrednerin.“ In einigen Fällen begleitet Wodetzky die alten Leute bis an ihr Sterbebett. Sie steht in dieser Stunde der Person durch ihre Anwesenheit bei und unterstützt die Angehörigen. „Das bespreche ich im Voraus aber sehr genau mit allen Beteiligten.“

Auch sonst nimmt sie manchmal Kontakt zu den Angehörigen oder Freunden auf, um mit ihnen zu sprechen - aber nur, wenn der Klient es möchte.

Es sind belastende und traurige Ereignisse, die Kerstin Wodetzky in ihrem Beruf erlebt. „Ich gehe viel in der Natur spazieren und suche die Stille. Das gibt mir immer wieder neue Kraft, weiterzumachen. Es gab noch nie eine Situation, in der mir mein Beruf nicht mehr gefallen hat und ich aufhören wollte.“

Wodetzky unterstützt viele unterschiedliche Menschen

Die Lebens- und Sterbeamme trifft auf verschiedenste Menschen. „Aktuell ist die jüngste Person, die ich betreue, Mitte 30 und die älteste 101. Alle Menschen, die ich in meinem Beruf kennenlerne, sind individuell. Und das gefällt mir auch so gut daran. Ich weiß nie, was mich erwartet.“

In Deutschland gibt es einige Lebens- und Sterbeammen. Trotzdem arbeitet die Beinsteinerin in einem großen Umfeld: „Ich habe Klienten von Rohracker bis Bruchsal.“

Von Außenstehenden bekommt die 58-Jährige durch und durch positive Reaktionen. „Viele interessieren sich dafür, was ich denn genau mache, und sind erstaunt, da es kein so typischer Beruf ist“, erzählt sie.

Die Begeisterung der Menschen, sowohl nachdem sie die Zettel aufgehängt hat als auch für ihre Arbeit als Lebens- und Sterbeamme, hat Wodetzky eines gezeigt: Jeder Mensch will gehört und beachtet werden. „Ich würde jedem eine Amme wünschen, die immer für einen da ist, zuhört und unterstützt.“