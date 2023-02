Ekel in Restaurants im Rems-Murr-Kreis: Was ist der "Hygienepranger" eigentlich?

Bei diesen Leberwürsten war die „Darmoberfläche stark schmierig“, der Geruch „altsauer und muffig“. Der „Gesamtkeimgehalt“ war ein „hoher“.

Selbst die edelsten Restaurants im Rems-Murr-Kreis sind nicht davor gefeit, an ihm zu landen, wenn’s bei ihnen nicht ganz appetitlich zugeht – am sogenannten „Hygienepranger“. Der wird vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz betrieben und heißt offiziell „“Ergebnisse von Kontrollen der amtlichen Lebensmittelüberwachung“ oder „Gesetzliche Verbraucherinformationen gemäß Paragraf 40 Absatz 1a des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs“ – was natürlich beides lang nicht so griffig ist. Aber egal, wie der Name lautet - was ist das Ganze überhaupt?

Eine Auflistung der gravierenden Mängel, die Lebensmittelkontrolleure vorfinden

Diese Internetseite des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg taugt dazu, das Gruseln zu lernen und den Appetit zu verlieren: „Im Standkühlschrank lagerten mehrere überlagerte und verdorbene Lebensmittel: a) Eine Gurke, die bereits überlagert und mit weißlichen Schimmelflecken behaftet war ...“. Oder: Die Eiswürfelmaschine „war innen am Deckel sowie an den Innenwänden stellenweise schwarz versport, an den Lamellen waren eine rötlich-braune, schmierige Schicht sowie schwarze Schimmelflecken vorhanden. Die Eiswürfel werden für verschiedene Getränke verwendet“. Und wie wär’s damit: „Die Sahnetorte löste sich in ihre Bestandteile auf und der Schokopudding war bereits stark abgetrocknet und mit Trocknungsrissen überzogen.“

Lebensmittelkontrolleure machen manchmal erstaunliche Entdeckungen

Alle diese Zitate stammen von Lebensmittelkontrolleuren, die beim Landratsamt arbeiten und Restaurants, Kiosks, Imbisse, Essenslieferanten, Eisdielen, Supermärkte – all jene Betriebe im Rems-Murr-Kreis, von denen Verbraucher in irgendeiner Weise Speisen und Getränke bekommen können – auf ihre Hygiene hin untersucht haben. Lebensmittelkontrolleure schnuppern am Essen, gucken aufs Aussehen und das Haltbarkeitsdatum, checken die Temperatur im Kühlschrank, das Aussehen der verschiedensten Küchenmaschinen, schicken Proben ans Labor – und veranlassen im Fall von Verstößen gegen festgelegte Grenzwerte, gegen Hygienevorschriften oder wegen sonstiger kreativer Unzulässigkeiten Bußgelder. Nur als Anekdote nebenbei: Ein Lebensmittelkontrolleur hatte mal eine Bohrmaschine mit Mörtelrühraufsatz in einer Küche entdeckt. Es wurde damit das Salatdressing durchgequirlt. Recht gerne wird auch auf der Speisekarte ein edler „Saft“ – Fruchtgehalt 100 Prozent – angeboten, der sich bei genauerem Hingucken als „Nektar“ – sehr viel weniger Frucht, dafür Wasser und Zucker – entpuppt.

Die Ergebnisse der Kontrollen halten die Lebensmittelkontrolleure schriftlich fest, das Ministerium verlinkt selbige mit seiner Internetseite.

Ein Handwaschbecken, das nicht funktioniert, kostet 35 Euro, verdorbene Lebensmittel mindestens 200 Euro. Liegt das Bußgeld über 350 Euro oder geht der Fall an die Staatsanwaltschaft, weil eine Straftat vorliegt, landet der Betrieb am Hygienepranger. Mitsamt einer Auflistung der Versäumnisse. Das ist keine Gemeinheit des Landratsamts, sondern ein gesetzliches Muss: Die zuständigen Behörden sind „verpflichtet, bei hinreichendem Verdacht die Verbraucher unter Namensnennung des verantwortlichen Unternehmens“ zu informieren. Und zwar „unverzüglich“. Sind die Missstände bei der Nachkontrolle beseitigt, gibt’s an derselben Stelle auch einen Eintrag. Der sieht zum Beispiel so aus: „Die Dose Weichkäse wurde freiwillig sofort entsorgt.“ Oder so: „Bei der Nachkontrolle am ... war der Mangel beseitigt.“ Nach sechs Monaten ist der gesamte Vorfall wieder gelöscht.

Nimmt das Landratsamt den Verbraucherschutz zu wichtig?

Das Ganze ist natürlich peinlich. Und wirkt sich womöglich nicht gut aufs Geschäftliche aus – vor allem, wenn Hygienepranger-Einträge öfters vorkommen. Und es gibt den – natürlich stets hinter vorgehaltener Hand geäußerten, aber dennoch gut vernehmlichen – Vorwurf, dass das Landratsamt Rems-Murr es mit dem Hygienepranger allzu wichtig hat. Und dass andere Landkreise da, nun ja, etwas entspannter mit den gesetzlichen Vorgaben umgehen. Der Rems-Murr-Kreis beispielsweise hat aktuell mit Stand 27. Januar 2023 fürs letzte halbe Jahr 14 Fälle veröffentlicht. Beim Landkreis Heidenheim sind’s – hoppla – null Fälle. Und der Stand der Veröffentlichung wird auf den 1. Juli 2021 datiert. Da war wohl schon lang niemand mehr unterwegs. Auch der Main-Tauber-Kreis scheint inzwischen entweder nur vorbildliche Betriebe zu haben oder leidet an einem akuten Mangel an Lebensmittelkontrolleuren: Null Einträge zum Stand 17. Januar; siebenmal steht „nach Fristablauf gelöscht“ in der Tabelle. Der letzte hygienisch brisante Fall, der registriert wurde, muss also mindestens ein halbes Jahr zurückliegen.

„Wir können nicht beurteilen, warum die Zahl der Betriebe, die am 'Hygienepranger' landen, bei uns höher ausfällt als in den umliegenden Landkreisen“, heißt es aus dem Landratsamt. Man prüfe und ahnde „konsequent“, die Veröffentlichungen seien „gesetzeskonform“. Man biete so den Bürgerinnen und Bürgern einen „lebenswerten Landkreis, auch in Sachen Verbraucherschutz“. Die Kontrolleure arbeiteten nach „bestem Wissen und Gewissen“ – „dementsprechend stehen wir voll und ganz hinter unseren Entscheidungen“.