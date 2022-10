Elf der besten Handwerk-Azubis aus der Region wohnen im Rems-Murr-Kreis

62 Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker hat die Handwerkskammer der Region Stuttgart im Forum der Handwerkskammer beim Leistungswettbewerb am Freitag, 7. Oktober, als die Besten aus der Region ausgezeichnet. Elf der jungen Menschen wohnen im Rems-Murr-Kreis.

Sie seien „leistungsorientierte Nachwuchskräfte, die teamfähig sind und zukunftsorientiert denken“, sagte Rainer Reichhold, Präsident der Handwerkskammer Region Stuttgart, am Freitag bei der Preisverleihung. 62 junge Handwerkerinnen und Handwerker, frisch zum Gesellen beziehungsweise zur Gesellin gekürt, haben beim beim Leistungswettbewerb PLW – das steht für „Profis leisten was“ – ihr Können durch hervorragende Leistungen unter Beweis gestellt.

Die 62 Kammersiegerinnen und Kammersieger repräsentieren die große Bandreite der handwerklichen Berufe in der Region. Als Sieger einer Branche, die derzeit gefragt ist wie selten zuvor, wurde der Anlagemechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Jonas Völzke aus Winterbach ausgezeichnet. „Der Leistungswettbewerb rückt aber auch Berufe in den Mittelpunkt, die in der Öffentlichkeit ansonsten weniger Beachtung erhalten“, betont Rainer Reichhold.

Nach dem Sieg auf Kammerebene können sich die talentierten Handwerkerinnen und Handwerker auf Landesebene mit Kammersiegern aus ganz Baden-Württemberg messen. Beim Landeswettbewerb müssen entweder unter Prüfungsbedingungen Arbeitsproben erstellt werden oder das Gesellenstück wird erneut bewertet. Die Auszeichnung der Sieger auf Landesebene findet am 12. November im Europapark in Rust statt. Die Landessieger können schließlich am Bundeswettbewerb teilnehmen.

Ausgezeichnet und aus dem Kreis

Folgende junge Menschen haben gezeigt, dass sie in ihrem Metier zu den Besten gehören, und kommen aus dem Rems-Murr-Kreis: