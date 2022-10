Energie-Krise: Schließen Supermärkte im Rems-Murr-Kreis bald früher?

Im Büro ist es wieder mal später geworden als geplant. Jetzt noch schnell zum Supermarkt, um für den nächsten Tag einzukaufen. Bisher sind in vielen größeren Städten Lebensmittelgeschäfte bis 21 Uhr, 22 Uhr oder sogar länger geöffnet. Könnte das im Rems-Murr-Kreis bald vorbei sein?

Nach einem Bericht des NDR hat Thomas Gutberlet, Chef der Supermarktkette Tegut, den 16 Landesregierungen vorgeschlagen, die Öffnungszeiten von Lebensmittelgeschäften auf 20 Uhr zu reduzieren. Die Absicht dahinter: in Zeiten der Energiekrise Strom zu sparen.

Werden Edeka, Rewe, Lidl und Aldi ihre Öffnungszeiten anpassen?

Wir haben bei verschiedenen Lebensmittelgeschäften im Rems-Murr-Kreis nachgefragt, ob sie ihre Öffnungszeiten anpassen wollen. Unsere Recherche gestaltete sich etwas schwierig, da die Mitarbeitenden entweder von nichts wussten oder sich telefonisch nicht zu dem Thema äußern wollten. Bei Edeka in Winnenden verwies man uns auf die Zentrale in Offenburg.

Nina Schmidt, Pressereferentin des Unternehmens der Edeka-Südwest-Stiftung in Offenburg, gab an, dass die Mehrzahl der Edeka-Märkte von selbstständigen Kaufleuten betrieben wird. Daher könnten keine Informationen zu einzelnen Unternehmen des genossenschaftlichen Verbunds gegeben und auch keine allgemeingültige Aussage gemacht werden. „Grundsätzlich können wir Ihnen aber mitteilen, dass uns derzeit keine Pläne zur Anpassung der Ladenöffnungszeiten von Märkten bekannt sind“, so Schmidt.

Die Antwort auf eine Anfrage bei Rewe steht noch aus. In einer automatischen Mail hieß es, dass aktuell viele Anfragen Rewe erreichten und eine Antwort etwas länger dauern könne.

Nach einer telefonischen Anfrage bei Lidl in Waiblingen teilte eine Mitarbeiterin mit, dass man sich im Laufe der kommenden Woche zu unserer Anfrage äußern werde.

Aldi gab an, dass es seine Öffnungszeiten nach den Bedürfnissen seiner Kundinnen und Kunden ausrichtet. „Längere Öffnungszeiten bis 21 Uhr bieten wir nur in den Filialen an, in denen der Bedarf seitens der Verbraucher besteht.“ Aldi Süd halte sich dabei an gesetzliche Vorgaben und berücksichtige bei Bedarf gesellschaftspolitische Themenstellungen.

Um in der aktuellen Krise Energie zu sparen, senkt das Unternehmen die Temperatur in seinen Gebäuden „in dem Maße ab, wie es die gesetzliche Vorgabe für öffentliche Gebäude vorsieht“. Für weitere Klimaschutzziele verweist das Unternehmen auf seine Website.

Keine kürzeren Öffnungszeiten bei Kaufland

Zeitnah reagierte Kaufland auf unsere Anfrage. Dominik Knobloch von der Unternehmenskommunikation der Kaufland Stiftung & Co. KG teilte mit, dass „eine Verkürzung unserer Öffnungszeiten aktuell nicht geplant“ ist. Die Begründung: „Bei der Festlegung unserer Ladenöffnungszeiten stehen die Erwartungen unserer Kunden im Vordergrund.“ Dabei kämen die langen Öffnungszeiten insbesondere den Berufstätigen entgegen.

Energieeffizienz sei aber ein zentrales Thema für Kaufland und ein wichtiger Teil ihrer Klimastrategie. In nahezu allen Filialen sei man auf stromsparende Beleuchtungen mit LEDs umgestiegen. Bei den Parkplätzen, Logistikzentren, Fleischwerken und Verwaltungsstandorten werde die Umstellung nach und nach vorangetrieben.

Darüber hinaus werden, wo immer möglich, Neubauten und Modernisierungen mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Der selbst erzeugte Strom werde dann direkt in der Filiale genutzt.