Energie sparen: Fragen zu Fördermitteln - Telefonaktion am Donnerstag (17.11.)

Planen Sie eine energetische Sanierung Ihrer Immobilie? Oder denken Sie schon lange darüber nach, eine Photovoltaikanlage auf Ihrem Dach zu installieren? Oder die Fassade zu dämmen?

Es gibt eine ganze Reihe von Fördermitteln, etwa zinsvergünstigte Darlehen oder Zuschüsse vom Bund. Den Durchblick haben Jan Kaufmann und sein Expertenteam. Der Leiter des Finanzierungscenters der Kreissparkasse in Winnenden ist Spezialist für Fördermittel. Bei einer Telefonaktion diesen Donnerstag, 17. November, 14 bis 18 Uhr, beantworten Jan Kaufmann und weitere fünf Beraterinnen und Berater die Fragen unserer Leserinnen und Leser. Über eine zentrale Telefonnummer sind Jan Kaufmann, Alexandra Metzler, Francesca Paterno, Klaus Zimmer, Kira Separautzki und Simone Dissertori erreichbar. Diesen Donnerstag ist die folgende Nummer in der Zeit von 14 bis 18 Uhr für die Telefonaktion freigeschaltet:

0 71 51 / 5 05-53 00

Das Team kennt sich mit folgenden Themengebieten bestens aus:

Fördermöglichkeiten der KfW (Photovoltaikanlagen, altersgerechtes Umbauen)

Fördermöglichkeiten der L-Bank (Wohnen mit Kind, Kombidarlehen Wohnen mit Klimaprämie und neu aufgelegtes Programm der L-Bank ab voraussichtlich 1. Dezember 2022)

Bundesförderung effizienter Gebäude (Zuschüsse vom Bund)

allgemeine Situation mit Blick auf Strom- und Gaspreise

gesetzliche Vorgaben, zum Beispiel Photovoltaikpflicht ab 2023 bei Dachsanierungen in Baden-Württemberg

aktuelle Zinssituation

Die Energiesparwoche , eine gemeinsame Aktion des Zeitungsverlags Waiblingen, der Stadtwerke Waiblingen und der Kreissparkasse, läuft bereits seit Montag. Diese Woche haben unsere Leserinnen und Leser noch weitere Gelegenheiten, sich zu Energiethemen kostenfrei Rat von Fachleuten zu holen – auch in Präsenz. Bei der Abschlussveranstaltung am Samstag, 19. November, im Forum der Kreissparkasse in der Bahnhofstraße 1 in Waiblingen beraten vor Ort:

Michael Fessmann vom Waiblinger Unternehmen Fessmann Holzbau. Er informiert Besucherinnen und Besucher zu sämtlichen Fragen in Zusammenhang mit Sanierungen, Renovierungen und Dachfenstern. Von der Kreissparkasse sind Jan Kaufmann, Francesca Paterno und Oliver Kurz vor Ort. Das Team beantwortet Fragen zu den Themenkomplexen, die auch schon diesen Donnerstag bei der Telefonaktion im Fokus stehen. Es geht also um verschiedene Formen von Fördermöglichkeiten, auch um die Bundesförderung, die mit Zuschüssen im Zusammenhang mit effizienten Gebäuden verbunden ist.

Von der Energieagentur Rems-Murr wird am Samstag Geschäftsführer Jürgen Menzel im Forum der Kreissparkasse für Fragen zur Verfügung stehen. Die Energieagentur berät als unabhängige und neutrale Anlaufstelle alle Akteure zum Energiesparen, zur effizienten Verwendung von Energie und zum Einsatz erneuerbarer Energien.

Eine weitere Telefonaktion findet am Freitag, 18. November, statt. Es geht um E-Mobilität. Wer Fragen zu Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge hat, kann sich diesen Freitag, 18. November, bei der Telefonaktion an Esma Cakici von den Waiblinger Stadtwerken wenden. Die Fachfrau ist dort fürs Management der Ladeinfrastruktur zuständig. Sie beantwortet diesen Freitag in der Zeit von 15 bis 17 Uhr Fragen am Telefon. Die Telefonnummer veröffentlichen wir am Freitag an dieser Stelle.