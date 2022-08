Energiesteuer wieder voll da: Was sagen Busunternehmer aus dem Rems-Murr-Kreis?

Die ohnehin schon hohen Dieselpreise steigen jetzt nochmals an, da zum 1. September die auf drei Monate befristete Reduzierung der Energiesteuer endet. Vor diesem Hintergrund malt der Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer (WBO) in einer Pressemitteilung den Teufel an die Wand: Vor Stillständen im Busverkehr warnt der Verband. Insbesondere im Schülerverkehr könnten Einschränkungen drohen, und die Ticketpreise würden steigen. Für den Rems-Murr-Kreis gilt das allerdings vorerst nicht, weil es Spezial-Vereinbarungen gibt.

Der WBO verweist dessen ungeachtet darauf, dass Omnibusunternehmen in allen Segmenten Kostensteigerungen zu verzeichnen haben – und fordert die Politik zu konkreter Unterstützung auf.

Vorerst Entwarnung von Fischle und Dannenmann

Im Rems-Murr-Kreis sind diese Hilfen bereits vorhanden. Die Omnibusunternehmen Fischle und Dannenmann können für den Linienverkehr im Rems-Murr-Kreis vorerst Entwarnung geben: „Da die Tarifhoheit beim Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) liegt und dieser zum 1. September keine Preiserhöhung plant, werden auch die Busunternehmen im Rems-Murr-Kreis vorerst keine Preiserhöhungen vornehmen“, berichtet Ralf Steinmetz, Geschäftsführer von Fischle Regionalverkehr Stuttgart. Auch ein Stillstand des Busverkehrs sei nicht zu erwarten: „Vereinzelt können zwar Linienkurse entfallen, dies aber nicht energiepreis- sondern coronabedingt“, erzählt Markus Dannenmann, Geschäftsführer des Busunternehmens Dannenmann aus Weinstadt: Es herrscht Fachkräftemangel, weshalb Busfahrerinnen und Busfahrer, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, nicht so einfach ersetzt werden können.

Auch zum Szenario einer möglichen Insolvenz können die Busunternehmen Entwarnung geben: „Obwohl die Preise für Diesel im Vergleich zum Vorjahr um 70 Prozent gestiegen sind, ist die Liquidität des Busunternehmens Fischle vorerst sichergestellt, da die Diesel-Mehrkosten vom Landkreis kompensiert werden“, meint Ralf Steinmetz.

Die Verträge der Busunternehmen mit dem Rems-Murr-Kreis wurden dafür schon im Juli entsprechend angepasst. Auch die Landkreise Ludwigsburg, Esslingen und Böblingen, in welchen das Unternehmen Fischle mit seinen Bussen unterwegs ist, werden die Diesel-Preissteigerung ausgleichen.

Das Busunternehmen Fischle hatte am 1. September 2020 den Linienverkehr im Raum Schorndorf vom insolventen Unternehmen Knauss übernommen. Um einzelne Linien befahren zu dürfen, müssen Busunternehmen sich an einem Wettbewerbsverfahren der Landkreise beteiligen und schließen, wenn sie den Zuschlag für die Linie erhalten haben, einen Vertrag mit dem Kreis ab.

Am härtesten trifft es Subunternehmer

Busunternehmen aus dem Rems-Murr-Kreis sind im Vorteil, weil sie nicht selbst für die Steigerung des Dieselpreises aufkommen müssen. Beispielsweise im Zollernalbkreis und in Reutlingen ist das nicht der Fall. Als Reaktion darauf hat im Zollernalbkreis eine Bietergemeinschaft aus drei Unternehmen schon Teilen ihrer Subunternehmer gekündigt. In Reutlingen drohen sieben Verkehrsunternehmen ebenfalls mit der Kündigung ihrer Subunternehmer-Leistungen. Dem WBO bereitet das große Sorgen: „Subunternehmer sind in dieser Krise am schlimmsten dran“, meint Yvonne Hüneburg, die stellvertretende WBO-Geschäftsführerin. „Als schwächstes Glied in der Kette sind sie rein vom Auftraggeber abhängig.“ Deshalb fordert Yvonne Hüneburg eine Landeslösung für die vollständige Übernahme der Dieselmehrkosten: „Es kann nicht sein, dass das Zufallsprinzip entscheidet, ob Verkehrsunternehmen die dringend notwendigen finanziellen Mittel für den Ausgleich der Dieselmehrkosten erhalten oder nicht – je nachdem, in welchem Landkreis ein Unternehmen sitzt.“

Auch der Fischle-Geschäftsführer Ralf Steinmetz ist dafür, dass nicht nur die Landkreise für die Mehrkosten aufkommen. Er sieht jedoch auch den Bund in der Pflicht, sich mehr an den Kosten für den ÖPNV zu beteiligen. Aktionen wie das 9-Euro-Ticket, welches vom Bund finanziert wurde, sieht er positiv: „Ein bundesweites, attraktives und günstiges Angebot wäre sehr zielführend“, so Steinmetz. „Der bundesweite Tarifdschungel, in dem wir uns befinden, ist einfach nicht mehr zeitgemäß.“ Ein bundesweit geltendes Ticket müsse aber teurer als neun Euro werden, um langfristig finanzierbar zu sein.

Soll die Maskenpflicht im Bus abgeschafft werden?

Ein weiteres Anliegen des Omnibusunternehmer-Verbands ist es, die Maskenpflicht in Bussen abzuschaffen und es den Fahrgästen zu überlassen, ob sie eine Maske tragen wollen oder nicht: „Es ist nicht nachvollziehbar, wenn die Menschen auf dem Cannstatter Volksfest zu Tausenden ohne Maske im Zelt feiern und dann später im ÖPNV die Maske aufsetzen müssen“, meint Yvonne Hüneburg. Das würde vom Fahrgast im öffentlichen Personennahverkehr aktuell nicht mehr akzeptiert und sei kontraproduktiv für den dauerhaften Umstieg auf die Öffentlichen.

Auch Markus Dannenmann hält die Abschaffung der Maskenpflicht für sinnvoll, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Disziplin der Fahrgäste sowieso langsam nachlasse.