Energiewende konkret: Riesen-Ansturm beim Photovoltaik-Tag in Waiblingen

Schon der pure Besucherzustrom war ein Statement: Der Photovoltaik-Tag auf Einladung der Landtagsabgeordneten Swantje Sperling (Grüne) am Samstag im Waiblinger Kulturhaus Schwanen setzte ein Zeichen. Kernbotschaft: Man kann für sich selber billig Energie gewinnen und gleichzeitig zum Klimaschutz beitragen.

Die Initiative „Waiblingen klimaneutral“ und die „Bürgerenergie Schwaikheim“ waren vor Ort, um Verbrauchern, die in erneuerbare Energien investieren möchten, auf den neuesten Stand zu bringen. „Mini-Solaranlagen auf Balkonen“ sehe sie immer häufiger, teilte Swantje Sperling mit, und im Rems-Murr-Kreis sei es ja vergleichsweise sonnenfreundlich. „Photovoltaik lohnt sich“, warb Sperling für Anlagen und holte mit dem Elektroingenieur Gerhard Schröter aus Weissach im Tal, der mit dem Klimabündnis Weinstadt zusammenarbeitet, den ersten Referenten auf die Bühne. Schröter erklärte, wie Mini-Solaranlagen montiert werden können, um die Stromrechnung so weit wie möglich zu reduzieren.

Die Energiewende birgt wirtschaftliche Chancen

Dr. Jann Binder vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff (ZSW) Stuttgart erzählte von einem Gespräch mit dem US-amerikanischen Ökonomen Jeffrey Sachs – Tenor: „Der Umbau der Wirtschaft birgt Chancen“. Wenn die erneuerbaren Energien so ausgebaut würden, wie die Bundesregierung momentan sage, wären für Deutschland 88 Prozent der Stromversorgung ohne Speicher möglich. „Mit Stromverkauf verdient man Geld, warum macht das keiner“, habe bereits Jeffrey Sachs gemeint.

Die meisten Zuhörer im Schwanensaal hatten schon vorgearbeitet auf ihren Hausdächern und Terrassen und freuten sich, einen Experten zu einer erfolgreichen Energiewende befragen zu können. Jann Binder setzt in der Forschung alle Hebel für erneuerbare Energien in Bewegung, damit niemand mehr Deutschland den Hahn abdrehen kann.

Hausbesitzer und Wohnungseigentümer, die beim Photovoltaik-Tag dabei waren, sind ebenfalls Hansdampf in allen Gassen, was die Energieeinsparung betrifft. Jann Binder konnten sie fragen, wie sie ihre eigenen Photovoltaikanlagen mit Stromspeicher sowie ihre Elektroautos auf so wenig eigene Kosten wie möglich optimieren können. An die Strombörse gehen, wäre Jann Binders Vortrag zufolge auch eine Möglichkeit. Besitzer könnten ihre Photovoltaikanlagen natürlich optimieren, um dem Privathaushalt so viele Kosten wie möglich zu ersparen auf weniger als gegenwärtig 40 Cent pro Kilowattstunde hinaus.

Den anwesenden Verbrauchern erklärte Jann Binder die Erfolgsaussichten mit Photovoltaikanlagen am Beispiel eines Apfelbaums: Dieser leide, wenn er in der vollen Sonne steht, weil er seine Äpfel auch ab und zu vor zu viel Sonne schützen müsse, was dem Baum schon alleine die Jahreszeiten der Natur sagten.

Überinstallationen von Photovotaikanlagen, führte Binder aus, seien zwar nicht widersinnig, aber es gebe in Deutschland, wo es im Gegensatz zu Ländern am Äquator Jahreszeiten gibt, Dunkelflauten, in denen Geduld auf Erzielen von Renditen aus erneuerbaren Energien gefragt sei. Was hilft da?

Künstliche Intelligenz wird uns lehren, wann wir laden können

Die künstliche Intelligenz, die einem per Handy oder Laptop mitteile, genau jetzt in diesem Moment lasse sich das E-Bike oder Elektroauto am billigsten laden, brauche zwar schon noch ein bisschen Entwicklungszeit. Aber „wir werden intelligenter werden müssen“ nach dem Motto „Waschmaschine, sag’ mir, wann der Strom billiger ist“, betonte der Forscher vom ZSW Stuttgart die Chancen von KI. Kühlschränke, die sagen, „kauf ein“, weil der Strom gerade günstig ist, machten jedoch keinen Sinn für Menschen, die bei der Arbeit und deshalb gar nicht zu Hause sind.

Tipps zu Marke Eigenbau gab Jochen Kögel von der Genossenschaft „Bürgerenergie Schwaikheim“ in einem praxisorientierten Vortrag zu Photovoltaikanlagen für Selbermacher: Hausbesitzer könnten ihre Energiemodule schon so steil aufstellen, dass sie auf ein Flachdach mehr Quadratmeter bringen, als das Dach selbst ausmacht. Module an Schrägdächern müssten allerdings gut halten, damit keinem, der gerade vorbeigeht, eines auf den Kopf fällt.