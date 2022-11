Engpass bei Antibiotika stellt auch Apotheker in Baden-Württemberg vor Probleme

Bei vielen Medikamenten gibt es derzeit Engpässe. Betroffen ist zum Beispiel der wichtige Antibiotika-Wirkstoff Amoxicillin, der etwa von Kinderärzten häufig verschrieben wird. Nachschub geliefert zu bekommen, sei auch für Apotheken in Baden-Württemberg ein Problem, so Frank Eickmann, stellvertretender Geschäftsführer des Landesapothekerverbandes, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Arznei mit Amoxicillin nicht immer verfübar

Er habe von mehreren Apothekern rückgemeldet bekommen, dass Arzneien mit Amoxicillin derzeit nicht in allen Varianten oder Verpackungsgrößen verfügbar sind. Dabei gehörten diese zur "zur absoluten Standardlagerware in der Apotheke", so Eickmann. "Denn hier muss es schnell gehen." Amoxicillin kommt als Breitbandantibiotikum etwa bei von Bakterien verursachten Mandel-, Nasennebenhöhlen- oder Mittelohrentzündungen zum Einsatz.

Kann die Apotheke das verschriebene Antibiotikum nicht abgeben, muss sie mit der Ärztin oder dem Arzt Rücksprache halten, welche Alternativen es gibt.

Apotheker aus Waiblingen: "Immer mehr Medikamente nicht lieferbar"

Laut Verbandssprecher Eickmann sind Engpässe bei Medikamenten - wobei Engpass nicht gleichbedeutend mit einem kompletten Ausfall ist - ein "ausgewachsener Missstand". Zu den drei größten Alltagsärgernissen für Apotheker gehörten Lieferengpässe seit langem dazu.

Das bestätigt auch der Waiblinger Apotheker Dominik Öhlschläger. "Es werden immer mehr Medikamente, die gerade nicht lieferbar sind", sagt der Inhaber zweier Apotheken auf der Korber Höhe und in Beinstein. Er sieht die Politik in der Pflicht, gegenzusteuern.

16 Produkte mit Amoxicillin sind von Engpass betroffen

Bei über 300 Medikamenten haben die Hersteller aktuell Engpässe gemeldet. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) veröffentlicht den Stand in einer Liste. 16 Produkte in der Liste enthalten den Wirkstoff Amoxicillin.

Die beiden letzten Meldungen dazu stammen vom 7. November, vom Unternehmen 1 A Pharma GmbH. Als Grund für den Engpass bei dem Antibiotikum gibt die Firma an: "erhöhte Nachfrage". Auch Hexal und Ratiopharm haben in diesem Jahr Amoxicillin-Engpässe gemeldet. Hexal verwies im September ebenfalls auf "erhöhte Nachfrage". Ratiopharm gab schon davor "unzureichende Produktionskapazitäten" an. Und das Unternehmen PUREN Pharma meldete im September "Probleme in der Herstellung".

Die Mangelliste ist laut Frank Eickmann vom Landesapothekerverband generell nicht vollständig, weil die Hersteller nicht zu einer Meldung verpflichtet seien. Es gebe eine "relativ hohe Dunkelziffer" an Medikamenten, die die Apotheken momentan nicht bestellen könnten.