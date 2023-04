Entlarvende DB-Daten: S-Bahn-Netz Stuttgart stürzt im Deutschland-Vergleich ab

Die Zuverlässigkeit der S-Bahn Stuttgart sinkt dramatisch. Das belegen Zahlen, die auf Anfrage des Bundestagsabgeordneten Matthias Gastel (Die Grünen) die Deutsche Bahn vorgelegt hat. Das zweite Halbjahr 2022 markiert dabei den vorläufigen Tiefpunkt: Von den neun großen deutschen S-Bahn-Netzen baute nur ein einziges bei der Pünktlichkeit noch drastischer ab als das Stuttgarter System. Von Berliner Verhältnissen hingegen können wir nur sehnsüchtig träumen ...

Die eine Dimension des S-Bahn-Dramas: Immer mehr Zugausfälle

Fielen im Stuttgarter S-Bahn-Netz in den Jahren 2010 bis 2018 im Durchschnitt 2,3 Prozent aller Zugkilometer aus, waren es seit 2019 bereits 6,6 Prozent.

Im Jahr 2022 aber stiegen die nicht gefahrenen Leistungen auf annähernd 1,4 Millionen Kilometer an, was 11 Prozent der geplanten Leistung entspricht. Den Fahrgästen stand also ein gravierend ausgedünntes Angebot zur Verfügung.

Dieser Wert wirkt umso bestürzender, wenn man bedenkt, dass die Bilanz im ersten Halbjahr 2023 mutmaßlich noch lausiger ausfallen wird. Denn dann geht in die Statistik auch die Streckensperrung zwischen Waiblingen und Cannstatt ab Mai ein. (Kein Wunder, dass sich der Protest formiert).

Matthias Gastel, Mitglied im Bundestags-Verkehrsausschuss, kommentiert: „Die Deutsche Bahn, aber auch der Verband Region Stuttgart als Aufgabenträger für die S-Bahn in unserer Region, liefen sehenden Auges in dieses Dilemma hinein. Es wurde zu spät und mit zu geringer Entschlossenheit gehandelt. Viel früher hätte bei der Infrastruktur gegengesteuert werden müssen. Es hätte in höherem Tempo saniert und erneuert werden müssen.“

Die andere Dimension des S-Bahn-Dramas: Absturz bei der Pünktlichkeit

Gastel hat bei der DB auch abgefragt, wie die Pünktlichkeitswerte in den neun größten deutschen S-Bahn-Netzen im zweiten Halbjahr 2022 waren. Daraus ergibt sich ein aufschlussreiches Ranking. Bei der Interpretation der Zahlen muss man aber unbedingt berücksichtigen, dass erstens alle Züge, die höchsten fünf Minuten und 59 Sekunden verspätet kommen, statistisch noch als pünktlich gelten; und dass zweitens komplett ausgefallene Züge überhaupt nicht mit in die Pünktlichkeitsstatistik eingehen. Es ergibt sich also in gewisser Weise ein doppelt geschöntes Bild. Aussagekräftig ist es dennoch.