Entwarnung: Mit einem Gasengpass ist in naher Zukunft nicht zu rechnen

Geiz ist geil? Der Spruch hat’s in der Hitliste der bekanntesten Werbeslogans weit nach oben geschafft.

In der Energieversorgung fällt Deutschland derzeit das Geiz-ist-geil-Prinzip auf die Füße. Russisches Gas war unwiderstehlich günstig, weshalb man reichlich blauäugig darauf verzichtet hat, die Energieversorgung auf mehrere stabile Beine zu stellen.

Über Folgen der Energiekrise informierte jüngst Bernhard Zipp, der Technische Leiter der Stadtwerke Waiblingen, bei einem Webinar der IHK-Bezirkskammer Rems-Murr. Sein Credo: Ein Gasengpass in Europa kann nach wie vor nicht ganz ausgeschlossen werden, doch es gibt eine Reihe von positiven Entwicklungen. Das Webinar liegt schon ein paar Tage zurück, und mittlerweile haben sich die positiven Anzeichen verstärkt, wie die Bundesnetzagentur bestätigt.

Dass Haushaltskunden diesen Winter vom Gasbezug abgeschnitten werden könnten, ist laut Zipp „höchst unwahrscheinlich“. Ob es in Süddeutschland zu Stromausfällen kommen könnte, „kann ich nicht beantworten“, so der Technische Leiter weiter. Gut wär’, wenn nicht alle gleichzeitig eine Wärmepumpe in Betrieb nehmen, einen Radiator einstecken und auch noch fürs neue Elektroauto Strom zapfen würden, weil dann der Strombedarf unverhältnismäßig steigen könnte – aber ein Szenario wie dieses scheint ohnehin angesichts der hohen Preise nicht realistisch.

Das Wichtigste ist nun, so Zipp mit Blick weit über diesen Winter hinaus, erneuerbare Energien weiter auszubauen und die Entwicklung von Speichertechnologien energisch voranzutreiben.

Aus Russland fließt kein Gas mehr nach Deutschland. Woher kommt es dann jetzt?

Im Vergleich zu 2021 bezieht Deutschland jetzt mehr Erdgas aus den Niederlanden und vor allem aus Norwegen. Zusätzlich wird vermehrt LNG, das ist flüssiges Erdgas, auf Schiffen nach Europa transportiert. Ferner floss erstmals am 13. Oktober Gas aus Frankreich über Medelsheim im Saarland nach Deutschland. Interessierte können jederzeit im Internet nachverfolgen, wie die Gasflüsse tagesaktuell aussehen: https://www.entsog.eu/

Die Gasspeicher in Deutschland sind momentan laut Bundesnetzagentur fast ganz voll. Wie lange reicht das?

Voraussichtlich mindestens bis Februar, doch eine wirklich eindeutige Antwort kann es nicht geben. Niemand weiß, wie kalt der Winter wird, wie viel Gas Bevölkerung und Wirtschaft einsparen, wie sich die Importe entwickeln. Momentan klingt aber alles nach Entwarnung: Laut Bundesnetzagentur haben sich mehrere Variablen „deutlich verändert, und zwar in eine positive Richtung“.

Was bedeutet das genau?

Die Speicherfüllstände sind laut Bundesnetzagentur deutlich höher als prognostiziert. Die Importe aus den Niederlanden, Belgien und in den letzten Wochen auch aus Frankreich seien „noch einmal gestiegen“; auch aus Norwegen kommt mehr Gas. Ferner profitiere Deutschland von der LNG-Import-Infrastruktur in den Benelux-Ländern.

Dann droht also diesen Winter kein Gasmangel?

Die Bundesnetzagentur hat nach eigenen Angaben vier realistische Szenarien berechnet. Die Chance, dass keine Gasmangellage eintritt, ist sehr hoch, denn nur eines dieser Szenarien endet sozusagen mit einer Situation, in der Gas fehlt. Nur falls alle angenommenen Faktoren sich sehr schlecht entwickeln, könnte es im Februar zu einem Engpass kommen, danach sieht es aber im Moment nicht aus.

Dann muss man also gar nicht so dringend Gas sparen?

Oh doch. Schon allein aus Klimaschutzgründen. Außerdem werden Gaskundinnen und -kunden spätestens vom neuen Jahr an erheblich höhere Abschläge zahlen müssen.

Aus welchen Quellen kommt momentan der Strom?

Im ersten Halbjahr 2022 stammte in Deutschland erzeugter und ins Stromnetz eingespeister Strom zu knapp einem Drittel aus Kohlekraftwerken. Das waren laut Statistischem Bundesamt rund 17 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2021. Insgesamt ist der Anteil der konventionellen Energieträger an der gesamten Stromerzeugung aber zurückgegangen. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen stieg den Angaben der Behörde zufolge um rund zwölf Prozent auf einen Anteil von 48,5 Prozent. Noch gut die Hälfte des Stromes wurde im ersten Halbjahr mit konventionellen Energieträgern in dieser Gewichtung erzeugt: Kohle (31 Prozent), Kernenergie (sechs Prozent), Erdgas (zwölf Prozent); der Rest entfällt auf Sonstige.

Warum ist Strom so teuer geworden? Es wird doch nur ein kleiner Teil des Stroms mit kriegsbedingt teurem Gas erzeugt?

Strom kann man nicht in großem Stil einlagern wie Kartoffeln im Keller. Damit das Netz stabil läuft, können Erzeuger nur so viel Strom ins Netz einspeisen, wie auch verbraucht wird. Sowohl Nachfrage als auch Angebot ändern sich laufend; zum Beispiel verbrauchen die Menschen nachts weniger Strom als tags, und nachts tragen Photovoltaikanlagen nichts zum Angebot bei – nur als Beispiel. Jedenfalls bildet sich am Spotmarkt wegen dieser Besonderheit der „Ware“ Strom ein Markträumungspreis, wie Experten sagen.

Bei diesem Preis ist gewährleistet, dass der angebotene und erzeugte Strom auch abgenommen wird, so erklärt es der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Der Preis für diesen letzten noch benötigten Stromrest bestimmt sich nach dem teuersten Erzeuger, das sind momentan die Gaskraftwerke. Die günstigeren Anbieter waren davor schon zum Zug gekommen. Dieses Prinzip treibt also die Preise nach oben.

Aber: Der allergrößte Teil des Stromhandels wird über langfristige Abnahmeverträge abgewickelt, zumindest war das bisher so. Weshalb sich die Frage stellt:

Wer verdient sich eine goldene Nase?

Erzeuger, die jetzt hohe Preise erzielen können, aber gar keine höheren Kosten zu beklagen haben, profitieren von der Marktlage. Gemeint sind Erzeuger von erneuerbaren Energien, von Atom- und auch von Kohlestrom. Der Staat nennt deren durch die besondere Marktlage verursachte Profite „Zufallsgewinne“, weil diesen Gewinnen keine besondere Leistung zugrunde liegt. Diese Zufallsgewinne sollen nun in die Finanzierung der Strompreisbremse fließen.

Die Preisbremse soll ab Januar 2023 greifen. Für eine Strommenge von 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs zahlen private Verbraucher/-innen sowie kleine und mittlere Unternehmen dann einen gedeckelten Preis von 40 Cent pro Kilowattstunde. Für den restlichen Verbrauch fällt der dann aller Voraussicht nach höhere Marktpreis an.

Was hat Angst mit Marktpreisen zu tun?

Eine Menge. „Es ist viel Spekulation im Markt“, sagt Holger Seeger, stellvertretender Vertriebsleiter bei den Stadtwerken Waiblingen – „und Angst“. Früher war’s gähnend langweilig, Strompreiskurven zu studieren. Heute sehen die Preiskurven original aus wie die wildeste aller wilden Achterbahnen.