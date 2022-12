Er bedrohte Passanten mit Axt und Messer: 34-Jähriger aus Backnang vor Gericht

Das Stuttgarter Landgericht hat den Prozess gegen einen 34-jährigen Backnanger eröffnet, der fremde Leute nachts und tagsüber mit einer Axt und einem Messer bedroht haben soll. An der Backnanger Waldorfschule und in der Nähe der Fußgängerzone gab es deshalb Polizeieinsätze, bei denen Einsatzkräfte verletzt worden sein sollen.

Er wollte "Aggressionen an Bäumen loswerden" und bedrohte Menschen

In der Nacht vom 18. auf den 19. Mai 2022 wollte sich der nachweislich drogenkranke Angeschuldigte seinen eigenen Angaben nach mit einer Axt in der Nähe der Backnanger Waldorfschule „abreagieren“. Er marschierte gegen Mitternacht los, um seine „Aggressionen an Bäumen loszuwerden“. Das sahen zwei Passanten, die ihn „Junkie“ genannt haben sollen. Der Anklage zufolge konterte der 34-Jährige mit der Axt in der Hand: „Hurensöhne, kommt her, ich schlitze euch auf.“ Die Passanten holten die Polizei und setzten Pfefferspray ein, doch der Backnanger ließ die Axt erst unter Androhung von Schusswaffengewalt fallen.

Als ihn im Revier Sanitäter wegen des Pfeffersprays versorgt hatten, trat er mit den Füßen nach den Polizeibeamten, wobei einer Platzwunden und Hämatome erlitt.

Lebenslanger Drogenkonsum - vermindert schuldfähig?

Videos liegen Richter Wolfgang Wünsch von einer Szene am 28. Juni 2022 vor einem Restaurant in der Backnanger Innenstadt vor. Weil der Angeklagte meinte, gesehen zu haben, wie einer einem anderen eine abgebrochene Bierflasche auf den Kopf schlage, rannte er dem vermeintlichen Täter hinterher und zog ein Messer. Als die Polizei kam, ließ er vom Verfolgten ab, war aber nur schwer zu Boden zu bringen.

Der Mann hat zahlreiche einschlägige Vorstrafen. Die Anklage geht davon aus, dass er wegen seines fast lebenslangen Drogenkonsums zur Tatzeit vermindert schuldfähig war. Er kam deshalb auch nicht ins Untersuchungsgefängnis, sondern gleich per vorläufigen Unterbringungsbefehl in die Psychiatrie für Straftäter Weissenau bei Ravensburg.

Das Landgericht beschäftigte sich zunächst einmal mit der Person des gebürtigen Backnangers, der vor den mutmaßlichen Taten mit seiner Lebensgefährtin dort gewohnt hat, bevor ihnen das Jugendamt ein gemeinsames vierjähriges Kind entzog. „Das Kind lebt bei meinem Vater und dessen Freundin“, teilte der Angeklagte mit und erzählte, er sei väterlicherseits mit etlichen Halbbrüdern aufgewachsen.

"Persönlichkeitsstörung mit psychosenahem Erleben"

Wegen des Kiffens schon seit dem Lebensalter von 13 oder 14 Jahren habe er keinen Hauptschulabschluss geschafft, und eine Bäckerlehre sei auch nichts für ihn gewesen. Die Verteidigerin des Beschuldigten, Peggy Eisele, ließ dazu in den Prozess einführen, dass ihrem Mandanten auch eine Lernbehinderung diagnostiziert worden sei.

Außer bei einem Reifenhändler und auf einem gerichtlich verfügten Gnadenhof konnte der Backnanger, dessen Eltern seiner Schilderung nach gegenseitig gewalttätig waren, jobtechnisch nicht Fuß fassen. Er wohnte mit seiner Partnerin in Untermiete bei einem gerichtsbekannten Freund, dem das Auto nicht gehören konnte, mit welchem das Trio am 28. Juni vor dem Backnanger Restaurant parkte, an dem es die Auseinandersetzung mit der abgebrochenen Bierflasche gegeben haben soll.

Cannabis, Alkohol, Ecstasy, Kokain und Herion, Letzteres nicht gespritzt, sondern „nur“ durch die Nase gezogen: So lebte der Beschuldigte bis zu seinem Aufenthalt auf der Weissenau, wo er auf seinen Prozess hin medikamentös eingestellt wurde.

„Persönlichkeitsstörung mit psychosenahem Erleben“, lautet die vorläufige Diagnose über den Angeschuldigten, der angab, Angst vor anderen Menschen und vor der Polizei zu haben.

Dass er in der Nähe der Waldorfschule mit der Axt nur ein Lagerfeuer machen wollte und vor dem Restaurant das Messer nur gezogen haben will, um einen Angreifer mit abgebrochener Bierflasche in Schach zu halten, bis die Polizei kommt, kann das Gericht bislang kaum nachvollziehen.