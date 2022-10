Er will Landrat im Rems-Murr-Kreis bleiben: Richard Sigel, das Wir-Gefühl und die Dauerkrise

Er machte es, wie es seinem Stil entspricht: ohne großes Gewese, ohne spektakuläre Inszenierung, ohne Tusch und Trara. In aller Gelassenheit hat Richard Sigel, 45, am Montag im Kreistag erklärt: Er will als Landrat weitermachen. Was hat ihn zu der Entscheidung bewogen? Die Nachfrage fördert Bemerkenswertes zutage.

Bevor er seine Haushaltsrede halte, hat Sigel in der Fellbacher Schwabenlandhalle angesetzt, wolle er das Gremium „informieren, dass ich mich im nächsten Jahr erneut als Landrat des Rems-Murr-Kreises bewerben werde“. Dem aufbrandenden Beifall machte Sigel schnell ein Ende, indem er vollkommen untheatralisch einfach weitermachte in der Tagesordnung und zu seiner Haushaltsrede überging.

Aha, er bleibt. Etwas genauer wollen wir es aber doch wissen. Also los ...

Richard Sigel, der Familienrat - und die anderen Job-Optionen

Dieser Job ist bisweilen von verschlingender Wucht, der Arbeitstag lappt nicht selten bis in die Nacht. Hat Sigel – verheiratet, Vater einer Tochter, acht, und eines Sohnes, elf – auch die Familie gefragt? „Aber selbstverständlich!“ Er „schmiere morgens Vesperbrote und mache das gerne“ – aber natürlich merken es Frau und Kinder, wenn er abends wieder mal fehlt. Ohne ihre Bereitschaft, das mitzutragen, „würde es nicht gehen. Das ist für mich wichtig.“ Sie alle vier seien „sehr gut im Rems-Murr-Kreis angekommen“, die Kinder „ins Vereinsleben eingebunden“.

Sigel ist Jurist, hat im Ausland studiert, berufliche Erfahrung im Bankenwesen gesammelt, leitet eine große Behörde, ist obendrein weithin bemerkenswert beliebt – bei dem Profil bekommen Headhunter, die nach Führungskräften fahnden, glänzende Augen. Herr Sigel, Sie könnten doch auch einen Job haben, der mit mehr Geld und weniger Abendterminen verbunden ist?

„Ja.“ Anfragen „gab’s tatsächlich und gibt’s immer wieder“. Aber er habe sie „abgelehnt aus der Überzeugung raus, dass wir hier etwas langfristig machen“. Als er mit 38 Landrat wurde, sei ihm klar gewesen, dass man „sicher nicht alle dicken Bretter in einer Amtszeit bohren kann“. In Sondierungsgesprächen mit den Fraktionen soll er damals, wie man hört, angedeutet haben, dass er den Posten nicht als bloßes Sprungbrett, Durchlauferhitzerjob, schnelle Zwischenstation auf dem Karriereweg betrachte. Er hat es, wie sich zeigt, ernst gemeint.

Richard Sigel, seit Amtsantritt nahezu immer im Krisenmodus

Schon vor Wochen haben ihm Vertreter aller Kreistagsfraktionen öffentliche Lobgirlanden umgehängt. Das „freut mich tatsächlich sehr“. Als er damals antrat, habe er wahrgenommen, dass manche klagten: In der Kreispolitik laufe zu vieles „nicht transparent“, Entscheidungen würden oft vorab in kleiner Hinterzimmerrunde festgezurrt. Kreisräte hätten sich „nicht mitgenommen gefühlt“. Das habe er ernstgenommen. Den ganzen Kreistag „früh einzubinden, pflegen wir intensiv“, er sehe sich da als „Dienstleister“; das beginne damit, einen Haushaltsplan zu schreiben, den man „versteht“.

Sigel war seit Amtsantritt nahezu immer im Krisenmodus: Als Landratsfrischling hatte er gleich die Flüchtlingszuwanderung 2015/16 nebst Unterbringungsnöten zu meistern, gleichzeitig musste er gemeinsam mit dem Fachpersonal der Rems-Murr-Kliniken ein zukunftsfähiges medizinisches Konzept für die Standorte Winnenden und Schorndorf erarbeiten (Hintergründe dazu hier). Im Frühjahr 2020 kam die Pandemie, gefolgt von den Verwerfungen durch Ukrainekrieg, Energienotstand und – täglich grüßt das Murmeltier – den nächsten Flüchtlingszustrom.

Daneben gab es dies und das zu wuppen: neues Abfallwirtschaftskonzept, Nahverkehrsplan, Klimaschutz-Programm, Ertüchtigung des Katastrophenschutzes, ambitionierte Wohnbauvorhaben der Kreisbaugesellschaft, neues Immobilienkonzept für die Landkreisverwaltung nebst mächtigem Bauvorhaben am Alten Postplatz in Waiblingen.

Richard Sigel, die Doppelspitze - und der Showdown von Oberneustetten

Zusätzlich stieß er innere Reformen in der Verwaltung an und ermöglichte dabei auch ungewöhnliche und ausgesprochen zukunftsweisende Lösungen. Damals in der Bewerbungsphase 2015 hatte Sigel erklärt, ein Chef müsse für sein Team auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Auge haben – dass das kein Lippenbekenntnis war, zeigte sich später: Marie-Christine Scholze und Dr. Mascha Bilsdorfer leiten nun im Tandem das Haupt- und Personalamt am Landratsamt; dieses Doppelspitzenmodell wird landesweit beachtet.

Und Sigel heilte alte Wunden im Verhältnis zwischen Altkreis Waiblingen und dem Backnanger Raum, der sich oft zu kurz gekommen fühlte. Zwischen Rems und Murr „steht eigentlich ein Bindestrich und kein Trennstrich“, in vertrauensbildende Maßnahmen „ist viel Arbeit reingeflossen“. Er ging auch „zu unangenehmen Terminen raus“. In Oberneustetten, einem Dorf bei Murrhardt, wollte der Landkreis eine Unterkunft für 250 Flüchtlinge einrichten – bei einer Bürgerversammlung stellte Sigel sich in den Wind. „Wenn etwas passiert“, drohte ein aufgebrachter Einwohner, „dann nehme ich Sie in die Verantwortung!“ Sigel hörte zu, warb, erklärte; und überzeugte viele.

Richard Sigel und die Segnungen der Vergesslichkeit

Sicher, „die Krisen hätten auch für zwei oder mehr Amtszeiten gereicht“, es wäre „natürlich schon schön“, wenn die nächsten acht Jahre nicht ganz so stürmisch verlaufen – aber die Herausforderungen „haben auch geholfen, im Kreis an vielen Stellen zusammenzuwachsen“. Ein Beispiel: das „sehr, sehr gute“ Krisenstab-Teamwork mit Ärzteschaft, Kliniken, Kommunen, Kreisverwaltung in der Corona-Zeit.

Aber es muss ihm doch auch mal die Wut aus den Ohren geraucht haben. Worüber hat er sich am meisten geärgert in all der Zeit? Sigel hält inne. Grübelt. Ringt sichtlich ernsthaft um eine Antwort. Und entschuldigt sich schließlich: „Ich vergess' die Dinge tatsächlich wieder.“ Er führe darüber „keine Liste“. Und schließlich, nach weiterem Sinnieren: Ach, „mich ärgert jeden Tag etwas. Aber ich lege das auch schnell wieder ab.“

Probleme gibt es genug – „ich persönlich bleibe trotzdem optimistisch“.