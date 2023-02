Erhöhtes Grippe-Risiko durch Feinstaubbelastung? Das sagt die AOK

Eine hohe Feinstaubbelastung erhöht das Risiko, an Grippe zu erkranken. Diese Erkenntnis ist das Ergebnis einer einzigartigen Zusammenarbeit zwischen der AOK Baden-Württemberg und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Das Team erforscht die Zusammenhänge zwischen Umweltstressoren und Erkrankungen und kombiniert hierzu Erdbeobachtungsdaten mit anonymisierten Gesundheitsdaten der Krankenkasse.

Signifikanter Zusammenhang

Mit einer ersten Studie aus der Forschungskooperation zum Zusammenhang von Umwelteinflüssen auf die Grippe-Inzidenz konnte erstmals für Deutschland in einer gemischten städtischen und ländlichen Stichprobe ein signifikanter Zusammenhang zwischen Umweltstressoren und der Gesundheit identifiziert und eine postleitzahlgenaue Analyse von gesundheitlichen Auswirkungen der Umweltfaktoren ermöglicht werden. Im Vergleich zum Landesdurchschnitt zählt unter anderem Waiblingen im Mittel zu den Regionen mit der höchsten Feinstaubbelastung.

Risiko verdoppelt sich

In der Untersuchung zeigen sich deutliche saisonale Schwankungen bei der Grippe-Neuerkrankungsrate. Von den landesweit 513.404 im Untersuchungszeitraum von 2010 bis 2018 identifizierten Influenza-Fällen traten über 54 Prozent in den Monaten Januar bis März auf. Solche vierteljährlichen Schwankungen bei der Grippe-Inzidenz sind auch für Feinstaub und Temperatur sichtbar. Die statistische Modellierung bestätigt einen signifikanten Effekt von Feinstaub und Temperatur auf die Grippe-Erkrankung der Versicherten. Gemäß den Hochrechnungen der Studie ist das Risiko, an Grippe zu erkranken, in Regionen mit der höchsten beobachteten Feinstaubbelastung in etwa doppelt so hoch wie in Regionen mit den niedrigsten Feinstaubwerten.

Feinstaub entsteht insbesondere durch Industrieprozesse, Verkehr und Haushaltsheizungen. Noch größer als beim Feinstaub ist der Einfluss der Temperatur auf die Inzidenz. So ergibt sich nach den statistischen Berechnungen ein etwa achtfach größeres Risiko zur Infizierung bei den niedrigsten beobachteten Temperaturen. „Das Risiko, an Grippe zu erkranken, ist in Regionen am höchsten, in denen es besonders kalt und in denen die Feinstaubbelastung besonders hoch ist“, erläutert Sabine Knapstein, Ärztin bei der AOK Baden-Württemberg.

Hauptauslöser für die Influenza sind Viren, die durch günstige Bedingungen in ihrer Vermehrung und Verbreitung gefördert werden. Bei Grippe-Viren sind dies äußere Umstände wie ein Temperaturabfall unter 13 Grad Celsius und verschmutzte Luft. „Gleichzeitig spielen Risikofaktoren wie Rauchen, Bewegungsmangel oder auch fehlende Impfungen eine Rolle“, so Knapstein. Die saisonalen Schwankungen der Grippe-Inzidenz sind durch Temperatureffekte und Feinstaub erklärbar und werden durch die Temperaturextreme angesichts des Klimawandels verstärkt.

In der Erhebung zeigt sich darüber hinaus, dass die Feinstaubbelastung im Raum Stuttgart besonders hoch ist, ebenso die Belastung mit Stickoxiden. In Konstanz ist die Feinstaubbelastung vergleichbar, die Stickoxidbelastung allerdings nur halb so groß. Derartige Unterschiede zeigen, dass Feinstaub einen besonderen Einfluss auf Grippe-Erkrankungen hat, Stickoxide aber eher nicht.

In Zukunft: Individuelle Risikovorhersagen

Die Zusammenarbeit zwischen dem DLR und der AOK hat das Ziel, die Zusammenhänge zwischen Umweltstressoren und Erkrankungen im Detail zu erforschen. Dadurch sollen mittelfristig individualisierte Risikovorhersagen ermöglicht und standortabhängige Empfehlungen für die Gesundheitsversorgung und -prävention abgeleitet werden. Ein Fokus der gemeinsamen Forschung liegt auf der Wirkung der untersuchten Umweltstressoren auf vulnerable Bevölkerungsgruppen, insbesondere Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen.

Insgesamt werden Präventionsmaßnahmen in Regionen mit erhöhter Feinstaubbelastung wichtiger, unterscheiden sich aber nicht grundlegend von den Maßnahmen in Regionen mit niedriger Luftbelastung. So sei es ebenso wichtig, dass jeder Einzelne dazu beitrage, die Feinstaubbelastung zu senken, so wie sich um seine Gesundheit zu kümmern, etwa, indem kürzere Strecken zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Gemäß der Studienergebnisse können Bevölkerungsgruppen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Influenza-Verlauf in Regionen mit starker Feinstaubbelastung noch stärker von regelmäßigen Grippe-Schutzimpfungen und einem gesunden Lebensstil profitieren.

Die Zusammenarbeit von AOK und DLR geht weiter. Künftige Studien sollen Informationen über die Feinstaubbelastung in Innenräumen und die damit verbundene Belastung ermitteln. Im Blick der weiteren Forschung sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Covid-19 sowie Haut- und Stoffwechselerkrankungen.