Diese Bilder von Krieg und Flucht bewegen jeden Menschen, der ein Herz hat, und auf sehr schmerzliche Weise jene, die all das selbst noch erlebt haben. Erinnerungen kommen hoch.

Jeden Tag verfolge sie die Nachrichten, erzählt Elisabeth Albrecht, auch wenn es ihr fast das Herz bricht, die Menschen zu sehen, wie sie fliehen. Die Miedelsbacherin ist 1938 in Bessarabien geboren, in Arzis, südwestlich von Odessa in der heutigen Ukraine. Damals war das russisches Gebiet.

„Die