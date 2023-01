EU-Richtlinie bedroht Weinbau im Rems-Murr-Kreis: Kampf der Winzer geht weiter

Es ist noch immer ungewiss: Wie wird die EU-Kommission in Sachen Pflanzenschutzmitteln in Naturschutzgebieten entscheiden? Wird der Weinbau im Rems-Murr-Kreis unmöglich werden? Inzwischen gibt’s die lange eingeforderte eindeutige Stellungnahme von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Und im Rems-Murr-Kreis wird mit Promifaktor und EU-weitem Politeinfluss gearbeitet.

Die CDU wirbelte im Kreis als Erste, und das mächtig

Die CDU im Rems-Murr-Kreis war’s gewesen, die als Erste sehr öffentlichkeitswirksam wirbelte: Mit ihren Weinbaugipfeln und der Weinstädter Erklärung (darüber lesen Sie hier) brachte sie das drohende Überlebensproblem von Wengertern und anderen Landwirten ins Bewusstsein auch jener, die zwar gern Wein trinken und Obst essen, mit der Produktion aber nichts zu tun haben.

Worum geht’s? Mittels einer geplanten EU-Umweltschutzrichtlinie soll der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Naturschutzgebieten fast vollständig verboten werden. Auch Bio-Pflanzenschutzmittel wären vom Verbot betroffen. Deutschland ist das EU-Land, das die meisten Naturschutzgebiete hat. Denn: In Deutschland gibt’s eine Besonderheit: Hier wurden auch sogenannte Landschaftsschutzgebiete ausgerufen.

Landschaftsschutzgebiete unterliegen geringeren Auflagen und Nutzungseinschränkungen als Naturschutzgebiete. Sie dienen vornehmlich dem Erhalt der vom Menschen geprägten Kulturlandschaft – sehr häufig Weinbau und Obstanbau. Zwei Drittel, 800 von 1200 Hektar, der Weinbauflächen im Rems-Murr-Kreis liegen in Landschaftsschutzgebieten. Käme die EU-Umweltschutzrichtlinie, wäre diese gesamte Fläche für den Weinbau verloren. Genauso wie all jene Flächen in Landschaftsschutzgebieten, die bislang mit anderen Agrarprodukten bebaut werden, kaum mehr genutzt werden könnten.

Der Widerstand gegen dieses politische Vorhaben ist daher innerhalb des Rems-Murr-Kreises und auch in anderen Regionen Deutschlands groß. Die Landwirte fordern von der Politik Unterstützung. Vehement warf die Rems-Murr-CDU dem grünen Bundesagrarminister Cem Özdemir vor, dass er herumlaviere und sich nicht eindeutig für seine Landwirte einsetze. Das nun ist inzwischen definitiv passiert. Er sehe beim europäischen Pflanzenschutzrecht „noch Nachbesserungsbedarf“, wird Özdemir auf der Homepage des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zitiert.

„Bei den Regelungen zu den sogenannten sensiblen Gebieten sollten die EU-rechtlich gesicherten Schutzgebiete im Fokus stehen und spezielle nationale Schutzgebietskategorien wie die Landschaftsschutzgebiete ausgeklammert werden.“ Setzt sich Özdemir mit dieser Forderung durch, wären die Wengerter im Rems-Murr-Kreis aus dem Schneider.

Ralf Nentwich sucht das Gespräch mit EU-Abgeordneten – auch mit Sarah Wiener

Ralf Nentwich, grüner Landtagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Backnang und Mitglied im Ausschuss für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz, kämpft seit Beginn der Debatte dafür, dass das baden-württembergische Biodiversitätsstärkungsgesetz – jenes Gesetz, das nach dem Aufruhr durch die Bewegung „Pro Biene“ sowohl Landwirte als auch Naturschützer an einen Tisch brachte und sie zufrieden wieder auseinandergehen ließ – in der EU als Vorbild für die geplante Umweltschutzrichtlinie herhält.

Nentwich führt diesbezüglich zurzeit viele Gespräche. Zum einen mit Michael Bloss, Landesvorstand von Bündnis 90/Die Grünen in Baden-Württemberg und seit 2019 EU-Parlamentarier mit einem Schwerpunkt auf Umweltfragen. Zum anderen aber mit einer Frau, die vor allem als Promi bekannt ist: mit Sarah Wiener, der Fernsehköchin. Sie ist nämlich, wie Bloss, ebenfalls seit 2019 im EU-Parlament für die Grünen tätig, und zwar im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung.

Wiener ist für Nentwich wichtig. Sie sei, schreibt er, „beim Thema Pflanzenschutzmittel Berichterstatterin im federführenden Umweltausschuss des EU-Parlaments“.

Sarah Wiener allerdings hat sich – glaubt man den Google-Suche-Treffern – bislang bei den Landwirten mit ihren Aussagen nicht viele Freunde gemacht. „Sarah Wieners Drogenvergleich macht Landwirte wütend“, titelt Agrar heute, ein Fachmedium des Deutschen Landwirtschaftsverlags in München. Sie soll, so heißt es dort, „die Bauern und ihren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln mit dem Verhalten von Drogensüchtigen verglichen“ haben. Die Äußerung fiel in einem Gespräch mit dem Pressedienst Agra-Europe und im Zusammenhang mit der Diskussion um die EU-Pflanzenschutzrichtlinie.

Bei Top agrar online, einer ebenfalls auf landwirtschaftliche Themen spezialisierten Redaktion, wird Sarah Wiener in einer Überschrift mit den Worten zitiert: „Eigentlich wollen wir alle Pestizide verbieten.“ In der zum Artikel gehörenden Bildunterzeile wird die Aussage dann allerdings relativiert: Sarah Wiener wolle im Europaparlament für strenge Reduktionsziele beim Pflanzenschutz kämpfen. „Die geplanten Komplettverbote in Schutzgebieten kritisiert sie jedoch. Diese gingen in Teilen zu weit.“

Was wird Ralf Nentwich bei dieser für die Anliegen der hiesigen Wengerter so wichtigen Frau anbringen? Was wird er von ihr für seine weiteren Diskussionen mitbekommen? Noch ist von den Gesprächen nichts an die Öffentlichkeit durchgedrungen.

Für die SPD wird jetzt René Repasi in den Rems-Murr-Kreis kommen

Direkt Bericht erstatten kann die Presse aber nach einem Gespräch zur EU-Umweltrichtlinie, das am Freitag, 13. Januar, im Stettener Weingut Beurer stattfindet. Mehrere Wengerter und der Kernener Bürgermeister Benedict Paulowitsch diskutieren mit dem baden-württembergischen Europaabgeordneten René Repasi, SPD. Repasi ist Jurist und hat mit der EU-Umweltschutzrichtlinie höchstens indirekt zu tun.

Er ist Mitglied im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und Stellvertreter im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. So stellt er sich auf seiner Homepage mit den Worten „Ich möchte für einen fairen Binnenmarkt eintreten“ vor. Fair wäre der Binnenmarkt definitiv nicht mehr, würde sich das deutsche Engagement für die Kulturlandschaften durch die EU-Richtlinie jetzt zum grausigen Eigentor entwickeln. Deutlichere Aussagen Repasis zur geplanten EU-Pflanzenschutzrichtlinie gibt die Internetrecherche allerdings nicht her. Es wird spannend.