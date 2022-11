Ex-Nationalspieler Andreas Hinkel beim WM-Stammtisch: Deutschland spielt weiter

Costa Rica und Niklas Füllkrug sei’s gedankt, dass Deutschland bei dieser Fußballweltmeisterschaft noch lebt und noch das Achtelfinale erreichen kann. Die diesmal im Hebsacker „Lamm“ tagende und zuvor schon wieder einmal auf ein frühes Ende eingestimmte Stammtischrunde mit den beiden Gästen Andreas Hinkel, dem früheren deutschen Nationalspieler und jetzigen Co-Trainer von Domenico Todesco, und Zdravko Kuzmanonvic, dem in der Schweiz geborenen und lebenden ehemaligen serbischen Nationalspieler, ist sich einig, dass es für die deutsche Mannschaft trotz des holprigen Starts in diesem Turnier noch sehr weit gehen kann.

Es gibt kleine und große Zeichen, die man nicht unterschätzen sollte. Ein kleines, auf die ganz nahe Zukunft, also das Spiel gegen Costa Rica, weisendes: Auf dem Zeitungsbild von der ersten Stammtischrunde war Klaus Bihlmaier ganz zu sehen und musste im Freundeskreis nicht nur eine Kiste Bier, das sogenannte Zeitungsbier, bezahlen, sondern auch die Niederlage gegen Japan verkraften. Auf dem Bild vom zweiten Stammtisch war Bihlmaier nur halb zu sehen. Die Folge: kein ganzer Kasten Bier und ein Unentschieden gegen Spanien. Und jetzt bei der dritten Runde hofft er, gar nicht auf dem Foto zu sein, was zwangsläufig einen Sieg gegen Costa Rica zur Folge hätte, von dem aber ohnehin alle ausgehen.

Ein Blick in die Zukunft und die Deutung von Zeichen

Ein großes, in die etwas fernere Zukunft weisendes Zeichen ist der von Axel Schmieg in Erinnerung gerufene Umstand, dass Zdravko Kuzmanovic, den mit Andreas Hinkel eine Vergangenheit beim VfB verbindet, letztmals 2014 Gast am ZVW-Stammtisch geworden ist. Und was ist Deutschland 2014 geworden? Weltmeister.

Und schließlich auch noch das: Volker Ziesel, der sich noch vor ein paar Tagen als Nationalmannschaftsmuffel geoutet hatte, ist, wie er gesteht, beim Ausgleich von Füllkrug gegen Spanien erstmals seit der WM 2014 „wieder aus dem Sattel gegangen“, sprich vom heimischen Sofa aufgesprungen.

Was aus Sicht von Zdravko Kuzmanovic nichts daran ändert, dass Deutschland das Spiel gegen die Spanier nicht so angegangen ist, wie es die Mannschaft hätte angehen müssen. Und Kimmich oder Gündogan seien bis in die zweite Halbzeit hinein „nicht existent“ gewesen.

„Deutschland hat mehr Schwachstellen als die Spanier“, konstatiert aber auch der in Winnenden lebende 40 Jahre alte Andreas Hinkel, der zwischen 2006 und 2008 beim FC Sevilla gespielt hat, mit Blick vor allem auf die deutsche Abwehr. Der gelernte Rechtsverteidiger ist aber insgesamt der Meinung, dass in der deutschen Mannschaft und auch im Trainerteam nach dem Spiel gegen Japan ein Umdenken, vor allem was die Stabilität im Mittelfeld angeht, stattgefunden hat und dass sich die Mannschaft, ein Weiterkommen am Donnerstag vorausgesetzt, „ins Turnier reinsteigern“ wird.

Kuzmanovic: „Ich schreib’ die Deutschen als Letzter ab“

„Ich schreib’ die Deutschen als Letzter ab“, sagt der 35-jährige Kuzmanovic, der seine Karriere in Basel begonnen und in Malaga beendet und der während seiner Zeit beim VfB ebenfalls in Winnenden gewohnt hat. „Hallo, wir reden von Deutschland, einer Mannschaft, die Weltmeister werden will“, ereifert er sich. Aber er versteht nicht, dass der Bundestrainer immer den Gündogan auswechselt: „Du zerstörst ihm ein bisschen den Kopf.“ Wenn Deutschland aber die Gruppe – anders als in Russland, als die Ausgangssituation sogar noch eine bessere war – übersteht, „wird sie das Glück mindestens bis ins Halbfinale tragen“, meint er mit Blick zunächst einmal aufs Achtelfinale, wo mit Kroatien oder Belgien oder Marokko auf jeden Fall ein schlagbarer Gegner wartet. Und er ist sich sicher: „Wenn man die Deutschen am Sieg schnuppern lässt, schnappen sie zu.“

Während Klaus Bihlmaier nicht versteht, warum Bayern München den FC Barcelona zuletzt regelmäßig dominiert und blamiert und die Nationalmannschaft seit Jahren kein Spiel mehr gegen die Spanier gewonnen hat, räumt Jürgen Knappenberger freimütig ein, dass er nach dem 1:1 gegen Spanien „so schlau wie zuvor“ ist. Wobei ihn die Tatsache, dass die Spanier deutlich mehr Ballbesitz hatten als die Deutschen, nicht besorgt, weil letztendlich der Zweck, sprich das Ergebnis, die Mittel heiligt (drei Euro ins Phrasenschwein). Und dass man Dusel hat wie jetzt mit dem Sieg von Costa Rica gegen Japan, gehört für ihn zu einer Weltmeisterschaft nun einfach dazu.

Andreas Hinkel, grundsätzlich durchaus auch optimistisch, was das weitere deutsche Abschneiden bei dieser WM angeht, befürchtet gleichwohl, dass spätestens ab dem Viertelfinale, wenn für ihn eine WM erst so richtig beginnt, die bekannten deutschen Schwächen sowohl in der Abwehr als auch im Sturmzentrum noch deutlicher zutage treten als bislang.

Die Starstürmer haben bislang noch nicht wirklich was gerissen

Zwar gibt’s da noch die Starstürmer Sane und Gnabry. Doch Bayern-Fan Jürgen Knappenberger weist auf die Launenhaftigkeit der beiden hin, von denen der eine, Gnabry, bislang enttäuscht und der andere, Sane, bei seinem Kurzeinsatz gegen Spanien immerhin angedeutet hat, wie wichtig er für die deutsche Mannschaft bei dieser WM noch werden kann.

Bis zum erhofften Finale aber ist’s noch weit. Und am Donnerstag gibt’s, einen klaren Sieg von Deutschland gegen Costa Rica vorausgesetzt, noch eine Unwägbarkeit, an die niemand in der Runde denken will: „Was passiert, wenn die Spanier denken, dass es besser wäre, die Deutschen scheitern zu lassen, und gegen Japan verlieren?“, fragt Hinkel. Dann, so viel ist klar, wären die nachfolgenden Tipps wertlos und hätte man sich diese Stammtischrunde sparen und gleich zur Abschiedsrunde übergehen können.