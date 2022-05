Extreme Unwetter im Anmarsch: Wird es auch den Rems-Murr-Kreis treffen?

"Am Freitag droht die überregional heftigste Schwergewitterlage seit langem", schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits am Mittwoch (18.05.). "Und auch der morgige Donnerstag hat es bereits in sich." Mittlerweile haben sich die Berichte über die Warnlage konkretisiert.

Die aktuelle Warnlage

Eine amtliche Unwetterwarnung für den Rems-Murr-Kreis gibt es aktuell (Stand 17.36 Uhr) nicht. Aber: Die Lage ist, wie es so schön heißt, dynamisch. Baden-Württemberg droht laut DWD aus zwei Richtungen Unwettergefahr: Aus dem Bergland im Süden und aus dem Westen. Von dort strömt warme, teils heiße und zunehmend feuchte Luft ins Land.

So könnte der Donnerstag aussehen

Am Donnerstagnachmittag (19.05.) seien bereits "eizelne starke Gewitter" möglich. Dabei könne es zu heftigem Starkregen in Mengen von bis zu 20 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde kommen. Auch kleinkörniger Hagel und Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 65 Stundenkilometern seien denkbar.

Vor allem in der Nordhälfte Baden-Württembergs, zu der auch der Rems-Murr-Kreis, könnte es im Laufe des Abends noch schlimmer kommen. Hier sei "Potenzial für Unwetter gegeben" – mit heftigem Starkregen (40 Liter pro qm in der Stunde), größeren Hagelkörnern und stärkeren Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h.

Für die Nacht meldet der Wetterdienst momentan (Stand 17.36 Uhr) eine "abnehmende Gewitterneigung".

Das kommt am Freitag auf uns zu

Am Freitag (20.05.) entspannt sich die Lage laut DWD vermutlich nicht. Wieder seien vor allem in der Nordhälfte Baden-Württembergs "Gewitter mit ähnlicher Intensität" wie am Donnertag möglich. Erneut mit Starkregen, Sturmböen und Hagel.

Der Deutsche Wetterdienst rät deshalb, die Unwetterlage weiter im Blick zu behalten.