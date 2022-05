Extreme Unwetter im Anmarsch: Warnung auch für den Rems-Murr-Kreis

"Am Freitag droht die überregional heftigste Schwergewitterlage seit langem", schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits am Mittwoch (18.05.). "Und auch der morgige Donnerstag hat es bereits in sich." Mittlerweile haben sich die Berichte über die Warnlage konkretisiert.

Die aktuelle Warnlage

Es besteht aktuell (Stand 19:10 Uhr) eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel. Es treten laut der Warnapp NINA bereits Gewitter auf, dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 40 Liter pro Quadratmeter pro Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 85 Kilometer pro Stunde und Hagel mit Korngrößen um die drei Zentimeter.

Was tun?

Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr. Vereinzelt könnten auch Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Es wird deshalb empfohlen, auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder andere Gegenstände zu achten. Möglich seien zudem Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und Flüssen (Details unter: hochwasserzentrale.de). Es können Erdrutsche auftreten. Die Warnapp NINA empfiehlt, alle Fenster und Türen zu schließen und Gegenstände im Freien zu sichern. Halten Sie Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen und vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien.

Das kommt am Freitag auf uns zu

Am Freitag (20.05.) entspannt sich die Lage laut DWD vermutlich nicht. Wieder seien vor allem in der Nordhälfte Baden-Württembergs "Gewitter mit ähnlicher Intensität" wie am Donnertag möglich. Der aktuellen Prognose zufolge erst ab dem Nachmittag, aber erneut mit Starkregen, Sturmböen und Hagel.

Der Deutsche Wetterdienst rät deshalb, die Unwetterlage weiter im Blick zu behalten.