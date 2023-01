Führerschein-Frust im Landratsamt Waiblingen: "Mitarbeiter werden bedroht"

„Die Kolleginnen und Kollegen der Führerscheinstelle haben eine gerechte Berichterstattung verdient. Sie leisten täglich unter großem Druck engagierte Arbeit“, schreibt Christoph Narr, Vorsitzender des Personalrats des Landratsamtes des Rems-Murr-Kreises, in einer Stellungnahme. Die Vorwürfe, die Klienten in dieser Zeitung erhoben hatten, sie seien von Sachbearbeiterinnen am Telefon abgekanzelt und belogen worden, will Christoph Narr nicht auf den Kolleginnen und Kollegen sitzenlassen.

Was unterstellt wird, ist "harter Tobak"

„Der Unmut über die langen Genehmigungszeiten bei Führerscheinanträgen ist nachvollziehbar. Aber: Den Kolleginnen und Kollegen zu unterstellen, dass sie Anträge bewusst langsamer bearbeiten, dass sie nicht die Wahrheit sagen oder die Kunden abkanzeln, ist harter Tobak“, schreibt Christoph Narr.

Das Gegenteil sei nämlich der Fall: „Die Kolleginnen und Kollegen gehen täglich an oder über ihre Belastungsgrenze. Sie werden täglich von Kundinnen und Kunden beleidigt und bedroht.“

Verpflichtender Umtausch führte zu Antragsflut

Krankheitsbedingte Ausfälle durch Corona oder Grippe führten in allen Branchen zu Bearbeitungsrückständen, auch in der Führerscheinstelle. „Dieser Grund ist nicht vorgeschoben, sondern Fakt.“ Ebenso Fakt seien die Gesetzesänderungen.

Hintergrund: Die unter Einhaltung von Fristen verpflichtenden Umtausche alter Führerscheine in EU-genormte Scheckkartenformate haben zu einer wahren Antragsflut geführt.

„Dass die Verwaltungen bundesweit unter immer mehr werdenden Aufgaben ächzen, dass der Fachkräftemangel inzwischen exorbitante Züge annimmt und viele Dienstleistungen nur noch möglich sind, weil die Mitarbeitenden unzählige Überstunden leisten, ist keine Zeile wert“, kritisiert Narr die seines Erachtens nicht ausgewogene Berichterstattung dieser Zeitung.

„Lieber wird das Narrativ weiterverfolgt, dass die Mitarbeitenden in den Verwaltungen nur Dienst nach Vorschrift machen. Das Gegenteil ist der Fall, gerade auch bei den Kolleginnen und Kollegen in der Führerscheinstelle. Sie haben einen fairen und wertschätzenden Umgang verdient“, schreibt Personalratsvorsitzender Narr.

Vorwürfe, abgekanzelt worden zu sein

Wie mehrfach berichtet, hatten sich mehrere Leserinnen und Leser bei dieser Zeitung über die Führerscheinstelle beschwert. Antragsteller warteten zum Teil mehr als fünf Monate auf die Zulassung zur Fahrprüfung und/oder die Ausstellung eines Führerscheins. Gleichzeitig schilderten sie telefonische Streitgespräche, während derer Mitarbeiterinnen der Führerscheinstelle aufgelegt hätten oder gewarnt hätten, man solle sich ruhig verhalten, sonst werde der Antrag wieder ganz unten in den Stapel geschoben.

Ein Winnender schrieb der Redaktion, bereits 2019 „Probleme“ bei einem im Juli jenes Jahres gestellten Umtausch-Antrag für seinen Führerschein auf Euronorm bekommen zu haben. „Mitte September fragte ich telefonisch nach und wurde von einer Dame sehr rüde abgekanzelt, der Führerschein sei noch in Bearbeitung wegen angeblich vieler Kranker. So ging es mir nach weiteren telefonischen Nachfragen Mitte Oktober und November 2019 nochmals, immer noch angeblich viele Kranke.“ Am Donnerstag, 15. November 2019, habe er sich wieder „erdreistet“, bei oben genannter Person nachzufragen. „Mir wurde ,vorgegaukelt‘, ich hätte einen Brief bekommen, dass mein Führerschein bereits einige Tage auf dem Rathaus abholbereit läge. Als ich ihr sagte, dass dies eine Lüge sei, wurde sie ziemlich ,barsch‘ und legte einfach auf. Am nächsten Tag war tatsächlich einer mit dem Hinweis im Briefkasten.“

Personalausstattung und Krankenstand der Führerscheinstelle

In einer Pressemitteilung vom Dienstag (3.1.) schrieb das Landratsamt: „Personalausfälle und der gesetzlich notwendige Pflichtumtausch bei den Führerscheinen haben in den letzten Monaten zu hohen Rückständen bei der Fahrerlaubnisbehörde des Landratsamts in Waiblingen geführt.“

Die Fahrerlaubnisbehörde sei im Bereich des Teams der Ersterteilung, welches maßgeblich von den Arbeitsrückständen betroffen ist, mit rund 12,5 Vollzeitstellen ausgestattet, teilte die Pressestelle des Landratsamtes darüber hinaus gehend mit. „Die Arbeitsverhältnisse sind teilweise in Vollzeit und teilweise in Teilzeit ausgestaltet. 1,5 Stellen kommen in diesem Jahr noch hinzu.“

Krankheitsbedingte Abwesenheitszeiten schlügen immer erheblich zu Buche und haben unmittelbare Auswirkungen auf die Bearbeitungszeiten, „so dass der dargelegte Krankenstand durchaus erhebliche Folgewirkungen mit sich gebracht hat“, so die Pressestelle. Auch die Mitarbeitenden der Fahrerlaubnisbehörde sind und waren von den seit einigen Wochen kursierenden Infektionswellen (Corona, aber auch Influenza sowie gewöhnliche Atemwegsinfekte) besonders betroffen. Insoweit bestand 2022 eine im Vergleich zu den Vorjahren entsprechend erhöhte Krankheitsquote, die bezogen auf das Gesamthaus und das Gesamtjahr 2022 durchschnittlich 8,25 Prozent betrug. „Hinweis: Hierunter fallen auch Mutterschutzzeiten.“

Antragsflut wegen Umtauschs auf EU-Führerschein in Scheckkartenformat

In einer weiteren Stellungnahme der Pressestelle des Landratsamtes vom Montag (9.1.) hieß es: Die Bearbeitungsdauer müsse sich parallel zu den Umtauschen auf den EU-Führerschein in Scheckkartenformat zeitnah wieder normalisieren, denn nach der sogenannten Dritten EU-Führerscheinrichtlinie seien bis zum 19. Januar 2033 alle vor dem 19. Januar 2013 ausgestellten Führerscheine umzutauschen. Das bedeutet, in der direkten Folge werde der gesetzliche Pflichtumtausch noch bis ins Jahr 2033 fortdauern.

„Damit dieses Ziel auch erreicht wird, wurde bereits im Herbst 2022 ein umfassendes Maßnahmenpaket geschnürt und zusätzliches Personal aus anderen Bereichen in die Führerscheinstelle abgeordnet. Dieses Paket wurde nochmals deutlich erweitert.“ Eine Task Force aus unterschiedlichen Bereichen des Landratsamts habe bereits im Herbst in einer konzertierten Aktion 4200 Anträge auf Führerscheinumtausch abgearbeitet. Nun gehe es in einem zweiten Schritt darum, den Rückstand bei komplexeren Anträgen und eiligen Fällen (zum Beispiel dem begleiteten Fahren ab 17 Jahren) abzuarbeiten.

Deshalb müsse die Fahrerlaubnisbehörde im Waiblinger Landratsamt von 23. bis 29. Januar komplett für den Kundenverkehr geschlossen werden. Danach wird die Führerscheinstelle im Februar jeden Mittwoch für die Bürgerinnen und Bürger geschlossen bleiben.