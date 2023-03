Führerschein-Stau in Waiblingen gelöst: Wie Frust künftig verhindert werden soll

Das waren keine guten Schlagzeilen für das Landratsamt im Januar: „Krasser Bearbeitungsstau“ – „Führerschein-Frust“ – „Werden Beschwerden abgekanzelt?“ – „Führerscheinstelle: Bedrohungen und Beschimpfungen“. Mittlerweile haben sich die Wogen geglättet und die Bearbeitungszeiten für Führerschein-Anträge betragen nicht mehr mehrere Monate, sondern höchsten noch einen „guten Monat“. Was war da los? Was wurde getan, um Probleme abzustellen? Wie soll ein solcher Bearbeitungsstau künftig verhindert werden?

Von fünf, ja sechs Monaten Wartezeit bis zur Bearbeitung von Führerschein-Anträgen hatten Leserinnen und Leser dieser Zeitung zum Jahreswechsel berichtet. Insbesondere bei Führerschein-Neulingen und Fahranfängern, die Begleitetes Fahren ab 17 beantragt hatten, beziehungsweise ihren Eltern war der Unmut entsprechend groß.

Landratsamt und Landrat zeigten Verständnis für den Frust, gelobten strukturelle Verbesserungen, nahmen indes aber auch die Belegschaft der Führerscheinstelle vor Anfeindungen und Beschimpfungen in Schutz. „Die Bearbeitungszeiten sind aktuell in einigen Verfahren deutlich zu lang und wir können uns als Landkreisverwaltung insoweit nur entschuldigen“, so Landrat Dr. Richard Sigel Mitte Februar.

Ihn schmerze besonders, dass es gerade junge Menschen getroffen habe, die mit ihrem Antrag auf Begleitetes Fahren ab 17 Jahren vielleicht erstmals in den bewussten Kontakt mit einer Behörde kommen, so Sigel. Das klare Ziel sei, den Rückstau in der Führerscheinstelle schnellstmöglich abzubauen. Normalität bei den Bearbeitungszeiten werde bis spätestens zum Ende des ersten Quartals 2023 angestrebt, hieß es damals.

Am Dienstag, 7. März, stellte der Landrat zusammen mit zwei weiteren Führungskräften einer extra einberufenen „Projektgruppe“, Dr. Mascha Carina Bilsdorfer (Personalchefin) und Michael Szauer (Leiter der Kfz-Zulassungsstelle), nun das Zwischenergebnis der abteilungsübergreifenden Teamanstrengung vor, die mittlerweile zum Abbau des Bearbeitungsstaus geführt habe. „Wir sind gut vorangekommen, aber noch ist nicht in allen Bereichen Normalität erreicht, jedoch insbesondere bei Anträgen von Fahranfängern und für Begleitetes Fahren ab 17 stehen wir mittlerweile gut da.“

Am 6. Januar lagen noch 762 unbearbeitete Anträge für die Führerschein-Ersterteilung im Landratsamt vor. „Aktuell sind es 104 und die Bearbeitungszeit beträgt nur wenige Tage“, erläuterte Mascha Carina Bilsdorfer. Seit 6. Januar wurden insgesamt 1507 Ersterteilungsanträge abgearbeitet. Beim Begleiteten Fahren waren es am 6. Januar noch 1043 unbearbeitete Anträge, bis heute wurden insgesamt 1520 abgearbeitet. „Aktuell sind es nur knapp über 100, die zur Bearbeitung vorliegen“, sagte Michael Szauer. Beide Antragsarten für Führerschein-Neulinge würden priorisiert bearbeitet, ergänzte Landrat Sigel: „Wir wollen ja zum Beispiel nicht, dass jemand der begleitet fahren wollte, aufgrund einer zu langen Bearbeitungsdauer mittlerweile schon 18 geworden ist.“

Bei Führerschein-Umtausch-Anträgen (Motto: Alter Lappen gegen EU-Karten-Führerschein) sei der momentane Stand der, „dass das Team aktuell nur noch Anträge bearbeiten muss, die seit Ende Januar eingegangen waren. Die Bearbeitungszeiten haben sich demnach auf einen guten Monat verkürzt.“ Am 6. Januar waren 2800 Umtausch-Anträge unbearbeitet, aktuell seien es nur noch knapp 560. Und: Insgesamt wurden seit 6. Januar 7160 Umtausch-Anträge fertig bearbeitet.

Die Gründe für den Bearbeitungsstau und die Problemlösungskonzepte

Die vielen Umtausch-Anträge waren einer der Hauptgründe, warum es zu dem Bearbeitungsstau in der Führerscheinstelle gekommen war, rekapitulierte Landrat Sigel. Ein weiterer Grund waren krankheitsbedingte Personalausfälle. Bereits im Herbst 2022 hatte eine Task Force aus unterschiedlichen Abteilungen des Landratsamts in einer konzertierten Aktion 4200 Umtausch-Anträge abgearbeitet.

„Leider kamen aus der Führerscheinstelle zunächst nicht genügend Alarmsignale, dass deshalb zu viele andere Anträge liegenblieben und sich ein immer größer werdender Bearbeitungsstau bildete“, sagte Sigel. Eine einberufene Projektgruppe habe dann von außen eine Zielplanung hineingebracht und ein Maßnahmenpaket geschnürt. Zum Abbau des Bearbeitungsstaus wurden nicht nur Zulassungsstelle und Führerscheinstelle enger miteinander verzahnt, sondern auch eine 30-köpfiges Unterstützungsteam für die 12,5 vollzeit-äquivalenten Stellen der Führerscheinstelle aus vielen Abteilungen des Landratsamts gebildet. „Die Kolleginnen und Kollegen halfen und helfen durchschnittlich im Dutzend, immer montags bis mittwochs aus“, so Michael Szauer.

Ende Januar war die Führerscheinstelle zudem eine ganze Woche und im Februar immer mittwochs geschlossen. „Den Mittwoch wollen wir ohne Publikumsverkehr beibehalten, eventuell erst einmal bis einschließlich Juni“, sagte Mascha Carina Bilsdorfer. Weniger Termine gebe es deshalb aber nicht zum Vergeben. „Die werden eben auf andere Tage gelegt“. Die Online-Termin-Vergabe für die Führerscheinstelle (Fahrerlaubnisbehörde) werde so beibehalten. Das heißt: Bitte vor dem Besuch in der Führerscheinstelle online einen Termin buchen.

Es ist auch weiterhin möglich, Anträge im verschlossenen und an die Fahrerlaubnisbehörde adressierten Umschlag in den Briefkasten des Landratsamtes in Waiblingen einzuwerfen. Eine Terminvereinbarung zur Antragsabgabe ist nicht vorgesehen.

Die KFZ-Zulassungsstelle in Waiblingen mit ihren Außenstellen in Backnang und Schorndorf bleibt regulär geöffnet, mit und ohne Termin.