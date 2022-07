Fahrbahnstörung zwischen Grunbach und Schorndorf: Verspätungen bei S2

Wegen einer Fahrbahnstörung zwischen Grunbach und Schorndorf kommt es am Mittwoch (06.07.) zu Verspätungen und einzelnen Fahrtausfällen bei den S-Bahnen der Linie S2. Das teilt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mit.

Die Strecke zwischen Grunbach und Schorndorf kann laut VVS aktuell nur eingleisig befahren werden.

Reisende in Richtung Schorndorf werden gebeten, auf die geänderten Abfahrtsgleise an allen Unterwegshalten zwischen Grunbach und Schorndorf sowie die Lautsprecherdurchsagen und Anzeigen am Bahnsteig zu achten.