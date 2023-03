Fahrplanänderungen wegen Bauarbeiten in Bad Cannstatt: S2 betroffen

Wegen Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik in Bad Cannstatt fahren die S-Bahnen der Linie S1 und S2 am Samstag (18.03.) nur alle 30 Minuten. Das gab der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart am Mittwoch (08.03.) bekannt.

So fahren die S-Bahnen der Linie S1 und S2

Bei der S1 fahren die Züge Plochingen ab Minute 8 und 38 sowie Herrenberg ab Minute 16 und 46.

Bei der S2 fahren die Züge Schorndorf ab Minute 18 und 48 sowie Filderstadt ab Minute 3 und 33.

Bei den Linien MEX12 und MEX18 entfallen am 18. und 19. März 2023 die Halte in Bad Cannstatt um 13:27, 13:57 und 18:57 Uhr in Richtung Tübingen.