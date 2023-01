Fahrplanänderungen wegen Bauarbeiten in Bad Cannstatt: S2 und S3 betroffen

In der Nacht von Sonntag (15.01.) auf Montag (16.01.) wird an der Leit- und Sicherungstechnik in Bad Cannstatt gearbeitet. Die Bauarbeiten führen zu Änderungen im Fahrplan der S-Bahnlinien S2 und S3. Das müssen Pendler beachten.

Ersatzverkehr mit Bussen

Wie der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) mitteilt, fährt die S2 zwischen 21 Uhr und 04.30 Uhr nur zwischen Schorndorf und Waiblingen sowie zwischen Bad Cannstatt und Vaihingen. Die S3 verkehrt lediglich zwischen Backnang und Waiblingen.

Im betroffenen Zeitraum wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Busse fahren von Waiblingen ZOB über Fellbach Bahnhof, Nürnberger Straße (neben der Stadtbahnhaltestelle) nach Bad Cannstatt (Haltestelle der Buslinien 45 und 56). Für Fahrgäste von und zum Sommerrain fährt ein Kleinbus nach Fellbach. Ausnahme: der Bus um 04:20 Uhr fährt über Sommerrain.

Außerdem kommt es wegen weiterer Bauarbeiten vom 15. Januar 22 Uhr bis 16. Januar 04.30 Uhr zu einer weiteren Sperrung von Rohr bis Filderstadt. "Die S2 entfällt zwischen Vaihingen und Filderstadt und wird durch Busse ersetzt", heißt es vom VVS.