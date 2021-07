Die Polizei hat einen Fahrschüler erwischt, der mutmaßlich Drogen konsumiert hatte und trotzdem am Steuer eines Fahrschulautos saß. Der 19-Jährige fiel den Beamten wegen eines Unfalls auf, den allerdings ein anderer Verkehrsteilnehmer verursacht hatte. Am Mittwochabend war ein 24-jähriger Nissan-Fahrer in Winnenden mit seinem Wagen auf das betreffende Fahrschulauto aufgefahren. Der Fahrschüler hatte in der Max-Eyth-Straße an der Einmündung in die Waiblinger Straße ordnungsgemäß an einer