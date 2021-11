Die Waiblinger CDU-Bundestagsabgeordnete Christina Stumpp soll, sofern Friedrich Merz CDU-Vorsitzender wird, stellvertretende Generalsekretärin werden. Merz würde dieses Amt, das es in der CSU schon lange gibt, gern neu schaffen. Das gab Friedrich Merz am Dienstagnachmittag bekannt. Merz, der bereits zweimal bei einer Wahl für den CDU-Vorsitz gescheitert ist, versucht es nun erneut und will mit einem Team antreten, dem völlig überraschend auch Christina Stumpp angehören soll – die auf